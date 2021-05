Sněmovna se vrátila k neveřejné debatě o Hamáčkově cestě do Moskvy

Praha - Poslanci se dnes odpoledne vrátili k debatě o okolnostech zrušené cesty vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy. Stejně jako v úterý jednají neveřejně.

Do Sněmovny dorazili Hamáček i premiér Andrej Babiš (ANO), byť dopoledne poslali omluvy z jednacího dne. Opět byli pozváni také ředitelé všech tří tajných služeb Jan Beroun, Marek Šimandl a Michal Koudelka, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a policejní prezident Jan Švejdar. Zeman a Švejdar se z účasti omluvili, řekl novinářům předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Pozvaní hosté byli o dnešním postupu jednání Sněmovny informováni, aby mohli dorazit.

Poslanci začali cestu probírat za zavřenými dveřmi v úterý odpoledne kvůli informacím serveru Seznam Zprávy. Server s odkazem na své zdroje uvedl, že Hamáček chtěl vyrazit do Ruska s plánem "vyměnit mezinárodní skandál" kolem exploze muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku za dodávky vakcíny Sputnik V a uskutečnění summitu amerického a ruského prezidenta v Praze. Hamáček to popírá.

Vondráček znovu upozornil poslance na to, že každý, kdo má přístup k utajované informací, o ní musí zachovávat mlčenlivost. V sále znovu nesměla být technika schopná záznamu, jako jsou mobilní telefony, notebooky nebo takzvané chytré hodinky, ale například ani tašky. Poslanci nechávají tyto věci v kancelářích. Splnění povinnosti se ale nekontroluje. Poslanci, který by záznam jednání pořídil a nahrávka by se dostala na veřejnost, by hrozilo trestní stíhání.

Technici přerušili televizní přenos ze sálu na vnitřním okruhu i na internetu. Vypnuli také sněmovní wi-fi. Ochranná služba uzavřela obě galerie a prostor před jednacím sálem. Z jednání nebude ani dnes pořizován stenozáznam.

Hamáček dnes uvedl, že na autory článku podá trestní oznámení a žalobou bude po vydavateli požadovat deset milionů korun. Server Seznam Zprávy je podle šéfredaktora Jiřího Kubíka připraven pravdivost svých zjištění u soudu prokázat.

Úterní diskuse trvala asi hodinu a půl. Pozvaní ředitelé zpravodajských služeb, nejvyšší žalobce a policejní prezident se ke slovu nedostali. Někteří poslanci uváděli, že debata přerostla ve vzájemné osočování. Zeman následně před novináři prohlásil, že se za ni styděl.

Hamáček podle poslanců ČSSD v kauze Vrbětic konal vše ve prospěch ČR

Hamáček podle poslaneckého klubu ČSSD v kauze výbuchů ve Vrběticích konal veškeré kroky ve prospěch země a občanů ČR. Novinářům to dnes řekl statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka. Sociální demokraté ostře kritizují, jak se na jednání za zavřenými dveřmi chovali opoziční poslanci. Místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová úterní schůzi označila za cirkus a blamáž a řekla, že se za ni stydí.

Seznam Zprávy s odkazem na své zdroje uvedly, že Hamáček chtěl do Moskvy vyrazit s plánem "vyměnit mezinárodní skandál" kolem Vrbětic za dodávky Sputniku V a možnost, že by se v Praze uskutečnil summit amerického a ruského prezidenta. Hamáček to odmítá, podle Onderky za ním stojí celý poslanecký klub. "Klub je přesvědčen, že předseda ČSSD a vicepremiér konal veškeré kroky ve prospěch ČR a občanů," řekl Onderka.