Sněmovna se v nejbližší době částečně vypořádá s dvojicí schůzí vyvolaných ANO

Praha - Sněmovna se v nejbližší době částečně vypořádá s dvojicí mimořádných schůzí, které vyvolalo opoziční ANO k dostupnosti některých léků a k návrhu předsedy Andreje Babiše na pětileté zmrazení platů vrcholných politiků. Poslanci je podle dnešní dohody předsedů klubů zahájí ve dvouhodinové přestávce mezi nynějším druhým čtením a následným závěrečným schvalováním sporné vládní novely o snížení červnové valorizace důchodů a hned je přeruší na neurčito. Předsedkyně frakce ANO Alena Schillerová ohlásila, že tyto schůze nechá svolat znovu, aby se na nich poslanci sešli v normálním termínu.

Termín zahájení už svolané dvojice schůzí závisel právě na postupu současné mimořádné schůze svolané z podnětu koaličních poslanců k penzijní novele, která čelí rozsáhlým opozičním obstrukcím. Otázka, jak se vypořádat z dvojící schůzi vyvolaných ANO, poslancům zabrala asi tři čtvrtě hodiny.

Předseda lidoveckého klubu Marek Výborný jako "vstřícné gesto" pro ně navrhl vyčlenit jako jednací dny i sobotu, neděli a pondělí a také noc na sobotu. "Pokud to nepodpoříme, schůze se nemohou konat," uvedl. Takový postup zpochybnil bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), podle kterého jeho nástupkyně Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) svolala obě schůze "špatně a bez rozmyslu" mimo jednací dobu dolní komory. Koalice by takovým způsobem mohla podle Vondráčka nechat odhlasovat to, že všechny schůze do konce volebního období se mohou konat kdykoli a jednací dny by byly "na furt". Pekarová Adamová argumentovala, že časový prostor pro termín na schůze nebyl velký.

Šéfové frakcí se nakonec ve zhruba dvacetiminutové přestávce na postupu, který navrhl Výborný, dohodli. Schillerová následně oznámila, že novou žádost o svolání schůze k návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků podá ještě dnes a žádost o svolání schůze k lékům příští týden.

Opoziční ANO vyvolalo v poslední době ještě další tři mimořádné schůze, a to k návrhu na zvýšení rodičovského příspěvku o třetinu s jeho pravidelnou valorizací, k cenám potravin a k situaci v České poště. Sněmovna se na nich sejde postupně ve středu 8. března odpoledne.

Pekarová Adamová dnes svolala podle jedné další, již ohlášené žádosti poslanců ANO na stejný den schůzi k ekonomickým a sociálním dopadům zavedení automobilové emisní normy Euro 7. ČTK informoval o svolání schůze mluvčí předsedkyně Martin Churavý. Vláda pokládá současný návrh normy za nerealistický a nepřijatelný. Premiér Petr Fiala (ODS) věří tomu, že je možné ji upravit, aby její důsledky nebyly natolik záporné.

Emisní norma Euro 7 má mimo jiné omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší. Cílem je také sladit limity pro benzinová a naftová auta. Vozidla jí budou muset vyhovovat dvakrát déle než dosavadním standardům a kromě výfuků se bude vztahovat i na brzdy a pneumatiky. Vozy mají mít navíc čidla, která emise umožní kdykoliv zkontrolovat.