Sněmovna se sejde k vládním i poslaneckým sociálním předlohám

Praha - Sněmovna se sejde dnes odpoledne na mimořádné schůzi k některým vládním i poslaneckým sociálním předlohám. Na programu řádné schůze je mimo jiné opět verdikt o senátním vetu zavedení až třímilionové sankce pro podnikatele a firmy za porušování protikoronavirových restrikcí vydaných podle krizového zákona. V úvodu jednání by měl složit slib nový poslanec ODS Libor Hoppe, který v dolní komoře nahradí zesnulého Jiřího Ventrubu.

O senátním vetu krizové novely poslanci dosud nerozhodli i kvůli covidovým karanténám v provládním táboře. Je možné, že hlasování znovu odloží. Na novelu navazuje další předloha, podle níž by se přestupky zapisovaly do registru. Při jejich opakování by hrozily vyšší pokuty. Předloha je v úvodním kole debaty. Program řádné schůze se ale ještě může změnit.

Desítka sociálních zákonů, k nimž je svolaná mimořádná schůze, je v prvním a ve druhém čtení. Patří k nim přeměna dětských skupin na jesle, zvýšení dětských přídavků a některých příspěvků na péči, zpřísnění pravidel pro vyplácení dávek v hmotné nouzi a úprava odměny pěstounů a financování klokánků a podobných dětských domovů.