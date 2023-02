Sněmovna se sejde k nižšímu růstu důchodů, čeká se zdržování

Praha - Sněmovna se dnes dopoledne mimořádně sejde ke spornému vládnímu návrhu na snížení červnové valorizace důchodů. Opozice už ohlásila dosud největší obstrukce a poslance tak pravděpodobně čekají i noční jednání. Spory budí i to, že dolní komora má na žádost vlády projednat omezení růstu penzí zrychleně ve stavu legislativní nouze. Pokud bude předloha přijata, pravděpodobně skončí u Ústavního soudu. Strany vládní koalice mají ve Sněmovně na její prosazení hlasů dostatek.

Zbrzdění červnové, a tím i následných valorizací penzí je podle vlády nutné pro stabilizaci veřejných financí. Opoziční politici z ANO a z SPD naopak mluví o asociálním kroku a o "okrádání" či "ožebračování" důchodců. Průměrný měsíční důchod vzroste podle novely od června o 760 korun místo o předpokládaných 1770 korun. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun.

Poslanci SPD vložili k novele do sněmovního systému stovku pozměňovacích návrhů. Chtějí zvýšit zásluhovou část důchodu o 2,3 procenta, tedy stejně jako vláda. Zatímco kabinet chce nad to přidat každému penzistovi 400 korun, podle poslanců SPD by měla být tato pevná částka zhruba o tisícikorunu vyšší. Každá z jejich úprav předpokládá jinou sumu s korunovými rozdíly. Z hnutí ANO zaznívá, že obstrukce potrvají nejméně do pátku.

Jen do debaty o potvrzení trvání stavu legislativní nouze se písemně přihlásily podle sněmovního tři desítky poslanců. Obdobný počet členů dolní komory chce vystoupit před hlasováním o tom, zda Sněmovna novelu projedná v takzvaném zkráceném řízení, tedy s vynecháním prvního čtení.

Na stav legislativní nouze a na možnou zpětnost účinnost předlohy se ozývá kritika i od některých koaličních zástupců v horní komoře, v němž má vládní tábor značnou převahu. Pochyby ve stejném duchu už vyjádřil také Petr Pavel, který by měl novelu už jako nový prezident dostat k podpisu. Vyjádří se k ní ale až potom, co složí slib a ujme se funkce hlavy státu.