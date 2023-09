Sněmovna se opět nedostala k návrhu na vznik komise k hradním kauzám

Praha - Sněmovna se dnes opět nedostala k plánovanému projednání návrhu na zřízení vyšetřovací komise k hradním kauzám za éry bývalého prezidenta Miloše Zemana. Obdobně jako koncem června poslance zaměstnala jiná témata, tentokrát obvyklá čtvrteční debata o písemných interpelacích a mezinárodní smlouvy. Kdy bude návrh skupiny pěti desítek koaličních poslanců na sněmovní program opět zařazen, není jasné. Dnes odpoledne čekají zákonodárce ještě pravidelné ústní interpelace na členy vlády.

Komise by měla podle zadání prověřit výkon pravomocí hlavy státu zajišťovaných prezidentskou kanceláří v národní bezpečnosti a zahraničích vztazích v letech 2013 až 2023. V komisi by podle návrhu mělo mít po jednom zástupci všech sedm poslaneckých klubů. Výsledky činnosti by měla komise předložit plénu do deseti měsíců od svého založení.

"V uplynulých letech byla celá česká veřejnost a také většina politických představitelů svědky bezprecedentní devalvace úřadu prezidenta republiky. Jedním z nejviditelnějších projevů byly machinace, které prováděli čelní představitelé Kanceláře prezidenta republiky a blízcí političtí spojenci a lidští důvěrníci prezidenta Miloše Zemana," stojí ve zdůvodnění návrhu.

Iniciativa skupiny poslanců ke zřízení komise vznikla zejména v souvislosti s několika jednáními sněmovního bezpečnostního výboru o nakládání s utajovanými zprávami na Hradě. Šlo o skartaci materiálu o výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014, ze kterého české tajné služby podezřívají příslušníky ruské tajné služby GRU. Zdůvodnění zmiňuje také "podivné majetkové machinace a podezřelé zadávání zakázek v Lesní správě Lány" a "nedůstojné chování k zaměstnancům v Kanceláři prezidenta republiky, které zahrnovaly i hrubý nátlak".

Sněmovní vyšetřovací komise má podle zákona právo opatřovat si podklady, vyžadovat vysvětlení a vyslýchat svědky. Z její činnosti může vzejít trestní oznámení.

Poslanci ANO posílali Fialu do lékáren, podle premiéra dělali show

Poslanci opozičního hnutí ANO posílali premiéra Petra Fialu (ODS) v dnešní debatě o problému dostupnosti některých léků do lékáren, aby ověřil skutečný stav. V souvislosti s jeho vystoupením při projednávání písemných interpelací, v němž mimo jiné mluvil o plánovaných dodávkách léčivých přípravků, vinili ministerského předsedu z planých slibů. Fiala opáčil, že zástupci ANO nijak nepomohli situaci řešit a dělají jen politickou podívanou.

Premiér v úvodu uvedl, že problém s dostupností některých léků existuje. "A existuje stále přes všechny účinné a funkční kroky, které vláda a ministerstvo zdravotnictví a pan ministr (zdravotnictví Vlastimil) Válek (TOP 09) udělali pro to, aby se situace zlepšila," řekl. Zároveň zdůraznil, že nikdo nebyl kvůli tomuto stavu ohrožen na zdraví. Následně vyjmenoval, kolik léků, jejichž dostupnost činila potíže, do Česka již dorazilo či dorazí v následujících měsících. "Neznamená to slíbit, že budou dostupné v každé lékárně," upozornil.

"Vezměte si auto a jeďte do lékáren s receptem na penicilin nebo na něco jiného. Vy máte auto. Senioři auto nemají. Váš projev byl jen prázdnými slovy," reagovala poslankyně ANO Jana Pastuchová. Podle její kolegyně z hnutí Bereniky Peštové je realita jiná, než jak ji nastínil Fiala, a Aleš Juchelka (ANO) opět volal po Válkově odvolání. "Když se podíváte do lékáren, léky tam nejsou," tvrdil.

Fiala reagoval, že se těšil na věcnou debatu o problému, jehož existenci nezpochybňoval. "Ničím jste nepřispěli k řešení problému... Jenom zde předvádíte politickou show, kterou vás asi učí pan poslanec Juchelka, který je v tom nepochybně mistr," prohlásil. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová, která projednávanou písemnou interpelaci k lékům na jaře podala, se vůči premiérovým výtkám ohradila. Uvedla, že hnutí uspořádalo k záležitosti dva kulaté stoly a nabídlo desítku doporučení. "Je to jen o tom, že váš ministr zdravotnictví nepracuje, nedělá, co má," míní.

Válek řekl, že situace s léky je dlouhodobě špatná. "Problém, který je, je opravdu celosvětový," uvedl. Zlepšení si slibuje od vládní novely lékového zákona, která má k lepší dostupnosti léků pomoci a kterou projednává Sněmovna. "Byť se tady přeme, byť máme kritické poznámky, je zde řada odborníků, která má o lécích hluboké informace. Budeme hledat cestu, jak co nejlépe zákon doladit," podotkl ministr.

Schillerové písemná interpelace byla jedinou z celkem 17 podaných, kterou dnes poslanci projednali. Předsedkyně frakce ANO v dolní komoře neprosadila usnesení, podle kterého by premiér musel dát na její dotazy novou písemnou odpověď.