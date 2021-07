Sněmovna se nedostala k finále sporných novel, jednání poslanců skončilo

Praha - Sněmovna se dnes nedostala ke schvalování sporných návrhů KSČM na uzákonění nejméně pětitýdenní dovolené nebo SPD na zpřísnění výplaty dávek v hmotné nouzi. Kluby Pirátů a TOP 09 si vzaly přestávky až do doby, kdy podle jednacího řádu končí čas vymezený pro finální projednávání předloh. Jednání poslanců tak skončilo.

Poslední řádná schůze před parlamentními prázdninami ale formálně ukončena nebyla. Poslanci by se měli sejít po 14:00. Předsedající Vojtěch Pikal (Piráti) po dohodě členů vedení dolní komory oznámil, že pokud nebude v sále dostatečný počet poslanců, schůze bude přerušena do poloviny září, což by byl zřejmě jediný možný postup.

Část opozice v čele s Piráty, TOP 09 a lidovci kritizovala ranní změny programu dnešního jednacího dne. Podle původních plánů měla dolní komora schvalovat nekonfliktní novely například k protipožárnímu zabezpečení pobytových sociálních zařízení a k financování dětských skupin.

Šéf pirátských poslanců Jakub Michálek mluvil v souvislosti s ranními změnami programu schůze o "náhradní zákulisní dohodě" a podobně se vyjádřil také místopředseda frakce TOP 09 Jan Jakob. "Sněmovna směřuje ke konci svého mandátu a končí tak, jak byla ustavena, a byla ustavena hlasy ANO, komunistů a SPD," řekl předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

Komunisté naopak vinili tyto kluby z obstrukcí, podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa se staly běžnou praxí. "Nechtějte po nás, abychom pracovali podle vašich not," řekl.

Sněmovna tak dnes schválila pouze novelu energetického zákona k lepší ochraně spotřebitelů na trhu s energiemi, na níž byla všeobecná shoda. Sociální demokraté při ranních změnách programu schůze neprosadili schvalování návrhu například na zvýšení odměn pěstounů a Piráti předlohy upravující střet zájmů. ODS a KDU-ČSL neuspěly se snahou prodebatovat jmenování ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky na další funkční období.

Pirát František Navrkal navíc při jednání o změnách programu schůze obvinil Marka Bendu (ODS) ze zneužití funkce předsedy ústavně-právního výboru. Benda nechal podle pirátského poslance rozeslat usnesení výboru k předloze o uzákonění pravidel pro lobbování pozdě, tak aby o ní dnes už Sněmovna nemohla jednat. Benda prodlevy odmítl a označil Navrkalovo vyjádření za drzost.

Ve finále zůstaly ve Sněmovně celkem dvě desítky předloh. Mnoha z nich hrozí, že s říjnovým koncem volebního období takzvaně spadnou pod stůl, byť se má o prázdninách uskutečnit nejméně jedna mimořádná schůze.