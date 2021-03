Sněmovna se má zabývat situací v nemocnicích v Pardubickém kraji

Praha - Sněmovna má na návrh TOP 09 řešit situaci nemocnic v Pardubickém kraji, kde už nejsou pro pacienty s covidem-19 volná žádná lůžka intenzivní péče. Odmítla ji ale projednat dnes odpoledne. Zamítla také další požadavky opozice, aby vláda poskytla poslancům informace o aktuálních protiepidemických opatřeních a o stavu očkování.

Informace o situaci v Pardubickém kraji a o tom, jak vláda hodlá řešit situaci s kolapsem zdravotnických zařízení, si vyžádal předseda poslanců TOP 09 Vlastimil Válek. "Myslím si, že je nezbytně nutné vtáhnout do systému lázně a lázeňská zařízení. A je potřeba daleko intenzivně vtáhnout do systému praktické lékaře. Není možné to nechávat na krajích," uvedl Válek. Vláda by podle něj měla v tomto směru schválit své nařízení.

Nemocnice v Pardubickém kraji vyhlásily v úterý kvůli kritické situaci stav hromadného postižení osob. Znamená to, že zdravotníci se nemohou věnovat stejně každému pacientovi, ale musí stanovit priority ošetřování. Nemocnice vyčerpaly lůžkové kapacity, potýkají se i s nedostatkem personálu.

Protiepidemická opatření chtěl podobně jako v úterý probrat místopředseda poslanců TOP 09 Dominik Feri. Argumentoval tím, že opatření jsou nepromyšlená například v prokazování místa bydliště, které se liší od místa trvalého pobytu. Podle Feriho také někteří policisté vyžadují pracovní potvrzení pro každý den a v papírové podobě.

Opozice se rovněž neúspěšně pokusila odložit schvalování zákona o přechodu k nízkouhlíkové ekonomice, který se týká financování plánované přístavby Jaderné elektrárny Dukovany. Opozice, která chce na rozdíl od vládního tábora uzákonit bezpečnostní záruky výběrového řízení na dodavatele stavby, se podobně jako při minulých projednáváních rozhodla schvalování opětovně oddálit obsáhlými vystoupeními. Sněmovna proto řečnickou dobu zkrátila na deset minut pro jednoho poslance, který smí vystoupit nejvýše dvakrát. Nevztahuje se to ale na stanoviska sněmovních frakcí.