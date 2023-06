Sněmovna se k jednání o obranné smlouvě s USA dostala po devíti hodinách

Řádná schůze Poslanecké sněmovny. Poslanci by měli projednat v úvodním kole česko-americkou obrannou smlouvu a případně některé novely zákonů, 27. června 2023, Praha.

Řádná schůze Poslanecké sněmovny. Poslanci by měli projednat v úvodním kole česko-americkou obrannou smlouvu a případně některé novely zákonů, 27. června 2023, Praha. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Až po téměř devíti hodinách od začátku jednání schválila dnes Sněmovna program schůze, jejímž prvním bodem je česko-americká smlouva o obranné spolupráci. Její projednání oddalovali obstrukčními vystoupeními k programu poslanci opozičního hnutí SPD, kteří neúspěšně požadovali hlavně přednostní projednání vlastních předloh. Úpravy programu navrhovali zástupci opozičního hnutí ANO, ale Sněmovna ani jejich požadavky nevyslyšela. Už odpoledne hlasy koalice rozhodla o tom, že bude moci jednat nejen do standardních 19:00, ale i přes noc na středu.

Fotogalerie

Předseda ANO Andrej Babiš ve svém skoro hodinovém vystoupení zdůvodňoval zejména svůj návrh, aby se poslanci přednostně zabývali návrhem reformy migračních pravidel Evropské unie, jak se na něm dohodli ministři vnitra členských států. "Je to pozvání nelegálních migrantů do Evropy," prohlásil. Předseda vlády Petr Fiala (ODS) by měl podle Babiše odvolat na nadcházející Evropské radě český souhlas. "Pan premiér musí být agresivní, musí bojovat za naše zájmy," uvedl někdejší premiér Babiš.

Samotnou smlouvu o obranné spolupráci označil předseda ANO za triviální. "Žádné základny, žádní vojáci tady nebudou," řekl v reakci na předchozí vystoupení lídra SPD Tomia Okamury, jenž obsadil řečniště asi na 3,5 hodiny. Okamura se ve svém projevu netajil tím, že je jeho úmyslem zabránit schválení česko-americké smlouvy, která je v dolní komoře před prvním čtením. Okamura tvrdí, že Fialova vláda chce prosadit smlouvu o americké vojenské přítomnosti v Česku, a hnutí SPD cizí základny a vojáky na českém území nechce.

Přednostní projednání navrhovaných změn v migračních pravidlech chtěl vedle Babiše také předseda poslanců SPD Radim Fiala. "Jestli bude SPD jednou ve vládě, tak jednou z prvních věcí, kterou tato vláda udělá, bude odstoupení od migračního paktu," uvedl. Fiala v téměř hodinovém vystoupení navrhoval prodebatovat i ceny energií, za jejich výší vidí zejména zelenou unijní politiku.

Obrannou smlouvu by měl ve Sněmovně po skončení úvodního kola projednávání, které by mohlo podle koaličních plánů pokračovat v případě potřeby i ve středu odpoledne a v noci na čtvrtek, posoudit branný a zahraniční výbor. Teprve následně dolní komora rozhodne, zda souhlas k ratifikaci smlouvy v podobě prezidentova podpisu dá. Senátní plénum rozhodne o souhlasu horní komory s ratifikací dohody na schůzi, která je plánována na 13. července. Senátní výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost už schválení smlouvy doporučil.

Prohloubení obranné spolupráce s USA je v zájmu Česka, řekla Černochová

Prohloubení obranné spolupráce se Spojenými státy je v bezpečnostním zájmu Česka, řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v úvodu dnešní sněmovní debaty o česko-americké smlouvě. Znovu zdůraznila, že dohoda nedává americkým ozbrojeným silám právo pobývat na českém území. Pobyt by vždy musela schválit vláda nebo Parlament, pak by se právní postavení amerických vojáků řídilo obrannou smlouvou, uvedla ministryně.

Proti dohodě se staví opoziční hnutí SPD, žádá její schvalování v celostátním referendu se závazkem, že v Česku nebude americká základna. Černochová k tomu řekla, že jde o běžnou smlouvu a není znám případ, že by takové ujednání prošlo schvalováním ve všelidovém hlasování v některém ze států, které už je mají. Obdobné smlouvy uzavřely Spojené státy s 24 členskými zeměmi Severoatlantické aliance, na východním křídle NATO ji mají všichni členové, připomněla ministryně.

"V době, kdy se nedaleko hranic České republiky stále odehrává brutální ruská vojenská agrese, je v bezpečnostním zájmu Česka prohloubit obrannou spolupráci s USA," řekla Černochová. Podotkla, že Spojené státy jsou nejdůležitějším spojencem Česka, který zaručuje obranu ČR i celé Severoatlantické aliance.

Směrem k SPD Černochová poznamenala, že obrannou smlouvu se Spojenými státy má uzavřenu i Maďarsko, a to od roku 2019. "Pochybuji, že by (předseda SPD) pan Tomio Okamura řekl o (maďarském premiérovi) Viktoru Orbánovi, že se chová jako (někdejší československý komunistický funkcionář) Vasil) Biĺak," prohlásila v narážce na dnešní Okamurova slova z jeho tiskové konference, kde ministryni k Biľakovi přirovnával.

Česko-americká smlouva je prvním bodem nynější sněmovní schůze. Opoziční SPD brzdila už schvalování jejího programu, trvalo skoro osm hodin.

Česká vláda schválila dohodu letos v dubnu, Černochová ji podepsala v květnu ve Spojených státech. Zhruba čtyřicetistránkový dokument pojednává o mnoha oblastech, které mohou souviset s případnou přítomností amerických vojáků v Česku nebo spoluprací amerických a českých ozbrojených sil na českém území. Zabývá se například právním postavením amerických vojáků, týká se také ochrany životního prostředí, provozu motorových vozidel americkými vojáky a jejich rodinami nebo třeba postavením dodavatelů amerických ozbrojených sil. Předpokládá také osvobození amerických vojáků od daní a cel v ČR.

Součástí dohody je i seznam vojenských zařízení a prostorů české armády, které budou moci americké ozbrojené síly za předem dohodnutých podmínek využívat.