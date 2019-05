Sněmovna se bude zabývat sdílením dat o předepsaných lécích

Praha - Sněmovna by dnes měla poslat do závěrečného schvalování předlohu o sdílení údajů o lécích předepsaných pacientům. Na programu jsou ale zejména pravidelné interpelace na členy vlády. Poslanci by také mohli pokračovat v diskusi o privatizacích státních podniků v 90. letech minulého století.

Takzvaný lékový záznam pacienta zavede vládní novela v návaznosti na elektronický recept. Ošetřující lékaři a lékárníci by díky němu věděli, které léky pacient užívá, což by mohlo pomoci odstranit například jejich nežádoucí vzájemné působení. Zdravotnický výbor doporučil vložit do novely hrazení 90 procent ceny léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění.

Debatu o privatizacích státních podniků za vlád ODS, Občanské demokratické aliance a KDU-ČSL prosadila KSČM. Komunisté tvrdí, že za některé podniky stát nedostal peníze a vznikly mu tím stamiliardové škody, které vlády je dosud nedořešily.