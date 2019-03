Praha - O nedostatku peněz na sociální služby bude ve středu 27. března jednat Sněmovna. Prosadili to lidovci. Podle nich krajům na služby pro seniory, postižené a další potřebné a na navýšení výdělků pracovníků schází dvě miliardy korun, takže hrozí propouštění a omezení péče. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) před týdnem při interpelacích řekla, že podle zjištění jejího úřadu chybí na sociální služby téměř miliarda. O dofinancování chce jednat s resortem financí. Podílet by se měly i samosprávy, uvedla Maláčová.

Lidovci navrhli jednání o situaci sociálních služeb zařadit do programu jako zvláštní bod. Zákonodárci to schválili. Při projednávání rozpočtu na letošek KDU-ČSL upozorňovala na to, že částka na sociální služby je nedostatečná. Navrhovala posílení o 800 milionů korun. Sumu chtěla přesunout uvnitř pokladny ministerstva práce, a to třeba z peněz na podpory v nezaměstnanosti. Přes 900 milionů chtěli do sociálních služeb z prostředků na dávky v hmotné nouzi dostat také občanští demokraté. Ani jeden z těchto opozičních záměrů neuspěl.

"Naše obavy nebyly liché, máme informace od poskytovatelů i vedení krajů, že schází finance na sociální služby. Je potřeba situaci co nejrychleji řešit," uvedl lidovecký poslanec Vít Kaňkovký. Pokud by se podle něj situace nevyřešila, začaly by se omezovat nejdřív terénní služby. "Pokud by skutečně došlo ke krizové situaci, tak samozřejmě to nejdříve odnesou zdravotně postižení, kteří jsou v domácím ošetřování," podotkl Kaňkovský. KDU-ČSL proto vyzve vládu, aby Poslanecké sněmovně představila návrh řešení.

Na jednání Sněmovny podle Kaňkovského dorazí i poskytovatelé služeb. Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka doplnil, že je třeba vzít v úvahu rozhodnutí nebo stanovisko asociace krajů, která hovoří o nedofinancování ve výši dvou miliard korun. Upozornil také na to, že končí přísun dotací na sociální služby z evropských fondů.

Asociace krajů jednala o situaci v sociálních službách počátkem března. Podle krajského radního pro sociální péči a neziskový sektor Pardubického kraje Pavla Šotoly dostaly kraje od státu na letošní rok 15,1 miliardy korun, aby ale udržely běžný provoz, potřebovaly by podle něj ještě nejméně 2,072 miliardy korun. O zvýšení dotací chtějí kraje vyjednávat s ministryní financí.