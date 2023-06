Sněmovna se ani po šesti hodinách zatím nedostala ke schválení programu schůze

Praha - Sněmovna se dnes ani zhruba po šesti hodinách od zahájení jednání zatím nedostala ke schválení programu schůze, na níž má být prvním bodem česko-americká smlouva o obranné spolupráci. Projednání dohody oddalují zjevně obstrukčními vystoupeními ke změnám programu poslanci opozičního hnutí SPD. Úpravy programu požadují i zástupci opozičního hnutí ANO. Sněmovna už hlasy koalice rozhodla o tom, že bude moci jednat i přes noc na středu.

Předseda ANO Andrej Babiš ve svém skoro hodinovém vystoupení zdůvodňoval zejména svůj návrh, aby se poslanci přednostně zabývali návrhem reformy migračních pravidel Evropské unie, jak se na něm dohodli ministři vnitra členských států. "Je to pozvání nelegálních migrantů do Evropy," prohlásil. Předseda vlády Petr Fiala (ODS) by měl podle Babiše odvolat na nadcházející Evropské radě český souhlas. "Pan premiér musí být agresivní, musí bojovat za naše zájmy," uvedl někdejší premiér Babiš.

Samotnou smlouvu o obranné spolupráci označil předseda ANO za triviální. "Žádné základny, žádní vojáci tady nebudou," řekl v reakci na předchozí vystoupení lídra SPD Tomia Okamury, jenž obsadil řečniště zatím asi na 3,5 hodiny. Okamura se ve svém projevu netajil tím, že je jeho úmyslem zabránit schválení česko-americké smlouvy, která je v dolní komoře před prvním čtením. Okamura tvrdí, že Fialova vláda chce prosadit smlouvu o americké vojenské přítomnosti v Česku, a hnutí SPD cizí základny a vojáky na českém území nechce.

Přednostní projednání navrhovaných změn v migračních pravidlech chtěl vedle Babiše také předseda poslanců SPD Radim Fiala. "Jestli bude SPD jednou ve vládě, tak jednou z prvních věcí, kterou tato vláda udělá, bude odstoupení od migračního paktu," uvedl. Fiala v téměř hodinovém vystoupení navrhoval prodebatovat i ceny energií, za jejich výší vidí zejména zelenou unijní politiku.

Obrannou smlouvu by měl ve Sněmovně po skončení úvodního kola projednávání, které by mohlo podle koaličních plánů pokračovat v případě potřeby i ve středu odpoledne a v noci na čtvrtek, posoudit branný a zahraniční výbor. Teprve následně dolní komora rozhodne, zda souhlas k ratifikaci smlouvy v podobě prezidentova podpisu dá. Senátní plénum rozhodne o souhlasu horní komory s ratifikací dohody na schůzi, která je plánována na 13. července. Senátní výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost už schválení smlouvy doporučil.