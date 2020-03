Sněmovna schválila zvýšení schodku rozpočtu na 200 mld

Ilustrační foto - Ministryně financí Alena Schillerová vystoupila 23. března 2020 v Praze na tiskové konferenci po jednání vlády. Na programu byla především další opatření proti šíření nového typu koronaviru a na zmírnění dopadů škod vzniklých zaměstnavatelům i podnikatelům. Vláda také rozhodla o prodloužení omezení volného pobytu a pohybu na veřejnosti do 1. dubna 2020.

Ilustrační foto - Ministryně financí Alena Schillerová vystoupila 23. března 2020 v Praze na tiskové konferenci po jednání vlády. Na programu byla především další opatření proti šíření nového typu koronaviru a na zmírnění dopadů škod vzniklých zaměstnavatelům i podnikatelům. Vláda také rozhodla o prodloužení omezení volného pobytu a pohybu na veřejnosti do 1. dubna 2020. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Schválený schodek letošního rozpočtu se zvýší z původních 40 miliard na 200 miliard korun. Dnes o tom ve stavu legislativní nouze rozhodla Sněmovna. Příjmy rozpočtu tak proti původnímu plánu klesnou o 89,8 miliardy korun, naopak výdaje mají vzrůst o 70,2 miliardy korun. Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.

Schodek chce vláda pokrýt hlavně vydáním státních dluhopisů. Kabinet uvádí, že při sestavování rozpočtu na letošní rok se vycházelo z tehdy aktuálních dat a prognóz, které nepředpokládaly rozšíření nemoci COVID-19. Tato nemoc s sebou přinesla významný propad ekonomické aktivity, a tím i omezení daňových příjmů státního rozpočtu. Zároveň bude muset stát vydat z rozpočtu víc peněz na boj proti šíření epidemie a na podporu ekonomiky.

Celkové příjmy rozpočtu by měly letos činit nově 1,488 bilionu korun a výdaje 1,688 bilionu korun.

Poslanci schválili změnu státního rozpočtu v předložené podobě. Neprošel žádný pozměňovací návrh. Sněmovna však na návrh svého rozpočtového výboru přijala doprovodné usnesení. V něm vyzvala vládu, aby vytvořila rychlý program pro přímou finanční podporu osob samostatně výdělečně činných.

"Výhodou České republiky je, že naše ekonomika, její veřejné rozpočty, ale i měnová politika se nachází v kondici, díky níž tuto situaci ustojíme. Jen velmi málo světových ekonomik má tak příznivé podmínky pro to vše zvládnout," prohlásila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Hlavní změnou u výdajů je navýšení vládní rozpočtové rezervy o 59,3 miliardy korun na operativní využití k řešení dopadů šíření koronaviru. Původně činila rezerva 4,9 miliardy korun. Ministryně řekla, že stát už ji vyčerpal na nákupy ochranných pomůcek pro boj s epidemií koronaviru.

Dále novela zvyšuje dávky na nemocenské pojištění o deset miliard korun výdaje na obsluhu státního dluhu o pět miliard korun z původních 43,8 miliardy korun. U příjmů ministerstvo financí počítá s poklesem daňových příjmů o 55,7 miliardy korun kvůli omezení výkonu ekonomiky. Na straně výdajů chce vláda vzít ministerstvu obrany 2,9 miliardy na vojenské nákupy. Na slevách na jízdném chce ušetřit 1,5 miliardy korun.

Rozpočet původně počítal s letošním růstem ekonomiky o 2,2 procenta. Nyní ministerstvo financí odhaduje, že ekonomika letos poklesne, a to o 5,1 procenta. Podle odhadů poradenské společnosti Deloitte by mohla česká ekonomika letos klesnout až o deset procent.

Státní dluh se pak kvůli vyššímu schodku zvýší také o 200 miliard na 1840 miliard korun. Měl by tak představovat 33,2 procenta hrubého domácího produktu. Při původně schváleném schodku 40 miliard se měl zvýšit na 1680 miliard korun.

Opozice vyjadřovala pro navrženou změnu rozpočtu vesměs pochopení. "Dáváme šanci vládě, aby přijala opatření, která zmírní dopady této krize, a budeme doufat, že tuto šanci využije," řekla poslankyně STAN Věra Kovářová. Jan Skopeček (ODS) řekl, že mu v návrhu chybí fiskální impulz ve formě snížení daní.

Někteří poslanci, například předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek, kladli otázku, jestli nebude třeba se ještě jednou sejít právě kvůli revizi rozpočtu. Ocenil by, kdyby vláda poslance informovala o tom, jaké zákony bude měnit a jaký dopad to bude mít do státního rozpočtu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes dopoledne nevyloučil, že podle vývoje ekonomické krize přijde vláda do Sněmovny s úpravami rozpočtu znovu.