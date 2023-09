Sněmovna schválila zrušení údajů o jednotlivcích v seznamu datových schránek

Praha - Údaje o datových schránkách fyzických osob a osob samostatně výdělečně činných už zřejmě nebudou automaticky veřejné. Sněmovna to dnes zrychleně schválila v novele o elektronických úkonech, kterou jako poslanec předložil vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti). Údaje by podle předlohy byly v seznamu nově zapisovány výhradně na základě individuální žádosti držitele datové schránky, stejným postupem by pak bylo možné je opět vymazat. Novelu nyní dostane k projednání Senát.

"V současné době je seznam veřejně dostupný a obsahuje i adresu," řekl poslancům Bartoš. Údaje o majitelích datových schránek jsou do veřejných seznamů zapisovány automaticky. Jednotlivci z řad nepodnikajících fyzických osob mohou požádat o výmaz dat. Tento stav podle Bartoše nadměrně zasahuje do soukromí. "Zejména je možné zjistit v seznamu držitelů datových schránek adresu všech dotčených subjektů, což je nadbytečné a neproporcionální," uvedl.

Novela předpokládá, že by údaje o nepodnikajících, ale také o podnikajících fyzických osobách ze seznamu zmizely. Zapisovaly by se na žádost. "Schválením zákona dojde k zastavení zpracování a zveřejňování osobních údajů několika milionů fyzických osob, respektive bude nadále pokračovat jen s jejich výslovným souhlasem," uvedl vicepremiér ve zdůvodnění. Jeho novela má nabýt účinnosti do tří měsíců po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Nepodnikající fyzické osoby si dosud schránky mohou zřizovat dobrovolně. Ke konci března jich mělo datovou schránku téměř 700.000. Naopak povinně musí od letoška datovou schránku mít živnostníci (OSVČ), stejně jako třeba spolky nebo nadace. Dohromady ministerstvo vnitra zřídilo letos dva miliony povinných schránek. Celkově jich jsou více než čtyři miliony.

Kvůli povinnému zavedení datových schránek však řada podnikatelů ruší svou činnost. Ze statistik poradenské firmy Dun & Bradstreet vyplývá, že za první čtvrtletí letošního roku se rozhodlo ukončit živnost 178.000 podnikatelů. Je to víc než za poslední tři roky dohromady. "Hlavním spouštěcím impulzem pro ukončování podnikání se stalo povinné zavedení datových schránek,“ uvedla analytička firmy Petra Štěpánová.