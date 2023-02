Sněmovna schválila změny v podporách ukrajinských uprchlíků

Praha - Podpory pro ukrajinské uprchlíky před ruskou vojenskou invazí zřejmě čekají změny. Od července se zpřísní podmínky pro nárok na humanitární dávku, která má být adresnější. Nová pravidla získá vyplácení takzvaného solidárního příspěvku na ubytování Ukrajinců s dočasnou ochranou v domácnostech a bezplatné nouzové ubytování. Úpravy zavede vládní novela zákonů zvaných lex Ukrajina, kterou dnes schválila Sněmovna hlasy téměř všech přítomných poslanců. Změny mají podle kabinetu zvýšit podíl Ukrajinců na hrazení životních nákladů a přispět k jejich začlenění do společnosti.

Už od dubna předloha převede asistenční centra pomoci Ukrajině z krajů na ministerstvo vnitra. Uzákoní navíc evidenci všech pracovních dohod ukrajinských běženců. Opoziční hnutí ANO prosadilo vyškrtnutí ustanovení, která měla rozšířit možnosti získání kvalifikace logopeda kvůli růstu poptávky po těchto službách v souvislosti s přílivem dětských uprchlíků. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) se k pozměňovacímu návrhu postavil kladně, sociální výbor se na stanovisku neshodl. Podle poslanců ANO by rozšíření možnosti získání kvalifikace logopeda vedlo ke "snížení nároků na výkon profese". Předlohu nyní dostane k projednání Senát.

Nárok na humanitární dávku a její výše se budou podle novely odvíjet prvních pět měsíců od udělení dočasné ochrany od životního minima. Po této době budou nárok a výše dávky navázány na existenční minimum s výjimkou lidí, kteří například kvůli věku, péči o malé dítě, invaliditě nebo studiu nemohou pracovat. Při posuzování nároku na dávku a její výši budou úřady vycházet z příjmů žadatele v Česku i v cizině a z jeho majetkových poměrů, které Sněmovna na návrh skupiny koaličních poslanců výslovně omezila na Českou republiku. Nadále bude ale možné i čestné prohlášení.

Jurečka mluvil o "lepších a férovějších" podmínkách kontroly. Poslanec Igor Hendrych (ANO) ale k možnosti zjišťování stavu bankovních účtů Ukrajinců podotkl, že je nyní vzhledem k bankovnímu tajemství "v bodě nula".

Roli ve výši dávky budou hrát také započitatelné náklady na bydlení, které vymezí vláda. Souvisí to s tím, že možnost příspěvku pro solidární domácnost novela zachová jen pro případy, v nichž lidé ubytovávají běžence u sebe doma. Stát už nemá posílat peníze těm poskytovatelům ubytování, kteří Ukrajincům dali k obývání celý byt. Běženci si mají náklady hradit sami.

V současnosti činí měsíční humanitární dávka prvního půl roku 5000 korun na osobu, následně odpovídá životnímu minimu. Úřady zjišťují od druhého měsíce sociální, příjmovou a majetkovou situaci žadatele. Nově by podle předběžných výpočtů v důvodové zprávě představovala měsíční dávka pro matku s příjmy 20.000 korun a dvěma dětmi staršími deseti let za první měsíc 3840 korun. Matce se stejným příjmem a dvěma dětmi do deseti let by stát po půl roce vyplácel 3506 korun. V obou případech se předpokládají započitatelné náklady na bydlení 12.000 korun. Matka s příjmem 15.000 korun a pětiletým dítětem pobývající v Česku delší dobu a bydlící na ubytovně se započitatelnými náklady 7200 korun by pobírala 550 korun.

Novela také omezí dobu bydlení běženců v bezplatném nouzovém ubytování. Taková obydlí budou moci využívat nejvýše 150 dnů, výjimku dostanou takzvané zranitelné osoby. Za vyčerpání hrazené lhůty se bude pokládat podle předlohy odmítnutí nabídnutého ubytování nebo jeho opuštění na víc než deset dnů bez vědomí provozovatele. Poslanci ANO vyjadřovali obavy z toho, že pro Ukrajince nebude dost jiných bytů. Sněmovna odmítla jejich doprovodné usnesení, v němž by vyzvalo ministerstvo pro místní rozvoj k přípravě opatření ke zvýšení dostupnosti nájemního a družstevního bydlení.

Státnímu fondu podpory investic předloha umožní finančně podpořit poskytnutí dlouhodobě neobsazeného bytu lidem s dočasnou ochranou. Půjde například o drobné investice k odstranění závad, které brání pronájmu bytu.

TK ministra sociálních věcí k situaci ukrajinských uprchlíků

Poslanci uctili minutou ticha oběti ruského vojenského vpádu na Ukrajinu

Poslanci v úvodu dnešního jednacího dne uctili minutou ticha oběti ruského vojenského vpádu na Ukrajinu, který začal před rokem. Opozice se pak znovu vesměs neúspěšně snažila o změny programu schůze, tento blok trval i s hlasováním více než hodinu. Úpravy ale navrhla a prosadila také koalice a je tak prakticky jisté, že Sněmovna se dnes nevrátí ke schvalování sporných změn ve výběru radních České televize a Českého rozhlasu.

"Je to smutné výročí," řekla předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) k ročnímu trvání ruské agrese vůči Ukrajině. Připomněla, že Sněmovna hned po zahájení invaze přijala odsuzující rezoluci a pak i další usnesení k situaci na Ukrajině, a připomněla také vystoupení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského před poslanci a senátory formou vzdáleného připojení. Pekarová Adamová také ocenila solidaritu a pomoc obyvatel ukrajinským uprchlíkům.

Sněmovna na návrh předsedy klubu ODS Marka Bendy vložila před spornou novelu o změnách ve volbě radních obou veřejnoprávních médií ještě další tři body vedle dvou zařazených již dříve. Jde o úpravu informačních povinností investičních fondů, novelu ke zvýšení bezpečnosti pitné vody a o úpravu podmínek pro nárok na levnější volání pro chudší obyvatele. Benda svůj návrh zdůvodnil předpokladem, že opozice by schvalování předlohy o České televizi a Českém rozhlasu stejně jako ve středu zablokovala. Sněmovna kývla i na požadavek Patrika Nachera (ANO), aby se na dnešní program dostalo schvalování jeho novely o posílení postavení finančního arbitra v soudních řízeních.

Pekarová Adamová při debatě o změnách programu schůze ČTK napsala, že přihlášek do tohoto bloku se sešly dvě desítky a opoziční postup znovu označila za obstrukce. Opoziční zákonodárci, zejména z hnutí ANO, nakonec přednesli zhruba 15 požadavků na úpravy programu. Sněmovna je až na Nacherův návrh zamítla.

Sněmovna pak začala schvalovat změny v podporách běženců z Ukrajiny. Některé části vládní novely zákonů zvaných lex Ukrajina mají být účinné už od dubna.