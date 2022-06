Sněmovna schválila zjednodušení pravidel u příspěvku na bydlení

Praha - Příjemci příspěvku na bydlení zřejmě budou dokládat příjmy a výdaje jednou za půl roku, nikoli každého čtvrt roku jako doposud. Dávku by měly úřady přiznávat na dobu neurčitou a lidé o ni nebudou muset žádat každý rok znovu. Nutný nebude ani podrobný rozpis jednotlivých položek nákladů na služby související s bydlením. Zjednodušení přinese novela o státní sociální podpoře a pomoci v hmotné nouzi, kterou dnes schválila Sněmovna hlasy všech 117 přítomných poslanců. Opozice v ní neprosadila zvýšení celkové částky rodičovského příspěvku.

Rodiče s nízkými výdělky si budou moci podle schválené vládní verze předlohy zvýšit měsíční částku rodičovské z nynějších nejvýš 10.000 korun na 13.000 korun. Podle ministerstva práce a sociálních věcí si tak v době zdražování budou moci rodiny zvednout příjem, celkovou částku příspěvku pak ale vyberou rychleji. Opoziční ANO neprosadilo růst celkové částky příspěvku o 100.000 korun na 400.000 Kč a SPD na 360.000 korun. Obě úpravy obsahovaly také odlišná pravidla automatické valorizace rodičovské.

Úpravy čekají podle novely i pravidla vyplácení dávky mimořádné okamžité pomoci. Novela nyní zamíří k posouzení do Senátu, sejde se k ní pravděpodobně příští týden. Většina změn by měla platit podle předlohy už od července.

Do slovní přestřelky se v debatě dostali předseda SPD Tomio Okamura a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Okamura zjednodušení obsažené v novele sice podpořil, označil je však za "mizernou záplatu", protože je podle něho potřeba řešit inflaci a drahotu. "Vláda má zájem starat se jen o migranty," řekl. Jurečka pak o Okamurovi prohlásil, že je buď "ubohý lhář", nebo "hloupý poslanec", který neví, o čem hlasuje. Podporu dostává od úřadů práce každý měsíc 1,4 milionu českých občanů, celkem jde asi o 9,3 miliardy korun měsíčně, zdůraznil ministr. "Váš populismus je naprosto nehorázný," zhodnotil Okamurovo vystoupení předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.

Poslankyně Jana Pastuchová hájila za klub ANO zvýšení celkové částky rodičovského příspěvku. Míní, že pokud by byl Jurečka v opozici, sám by je prosazoval. "Až budete psát svůj program, tak si do něj nedávejte podporu rodin s dětmi," komentovala Pastuchová nynější postoj kabinetu.

Příspěvek na bydlení se počítá z normativních nákladů, které na každý rok vždy od ledna stanovuje vláda podle předchozího vývoje cen energií, nájmů a dalších nákladů. Podle novely by mohla započítat také v následujících letech i odhadovaný růst pro další rok. Doklady k dávce by lidé mohli předkládat i v kopiích bez ověření. Úřad práce by si v případě pochyb ale mohl vyžádat originály.

Běžné kopie by lidé mohli podle návrhu dokládat i k žádostem o dávku mimořádné okamžité pomoci, která patří mezi podpory v hmotné nouzi. Dostat ji mohou lidé bez příjmu a majetku, kteří nezvládnou situaci řešit sami. Jednorázovou podporu ve výši až 15násobku životního minima mohou získat oběti tornáda, povodní, požárů či havárií. Nyní je to 63.750 korun. Nově by ji mohli pobírat i lidé, jimž by kvůli nedostatku peněz hrozila ztráta bydlení nebo by zůstali bez základních potřeb. Celková částka v jednom roce podle novely nepřekročí dvacetinásobek životního minima, teď tedy 85.000 korun.

U jednorázové dávky by se také posuzoval příjem žadatele a jeho blízkých nejen za daný měsíc, ale i za předchozí tři měsíce. Opatření má podle ministerstva práce zabránit spekulování, kdy lidé před podáním žádosti kvůli získání podpory vybírali peníze z účtů. Penzistům by se při hodnocení nároku do příjmu neměl zahrnovat celý důchod, ale 70 procent. Dávku si lidé budou moci vyřídit v místě, kde skutečně bydlí.

Sněmovna na návrh Lucie Šafránkové (SPD) a s Jurečkovým souhlasem vyzvala v doprovodném usnesení vládu k přehodnocení všech formulářů, jejich prostřednictvím lidé žádají o dávky státní sociální podpory s cílem jejich zjednodušení.