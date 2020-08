Sněmovna schválila zavedení distanční výuky

Praha - Školský zákon bude zřejmě do budoucna počítat s distanční výukou. Novelu, která výuku na dálku zavádí, dnes ve zrychleném režimu schválila Sněmovna. Musí ji posoudit ještě Senát a podepsat prezident. Změna zákona ukládá dětem povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Formu výuky na dálku nestanoví, škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka.

Novela je reakcí na epidemii covidu-19, kvůli níž byly školy uzavřeny od poloviny března, některé až do června. Povinná výuka na dálku se má týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice. Nebude se vztahovat pouze na epidemii koronaviru, ale na různé krizové situace, které by mohly nastat.

Školy budou muset podle zákona zakotvit podmínky distanční výuky do školních řádů. Upravit v nich mají podle ministerstva i způsoby hodnocení nebo omlouvání z výuky, pokud se jí žák například z důvodu nemoci nemůže zúčastnit.

Vláda v důvodové zprávě uvádí, že distanční výuka se nemusí týkat pouze situací souvisejících s epidemií. Krizový zákon předpokládá vyhlášení krizového stavu a následné přijímání krizových opatření i z jiných důvodů, například živelních pohrom a podobně. "Toto není covidová jednorázová novela, je to záležitost, kdy jsme díky covidu zjistili, že tato věc v zákoně není vůbec upravena, a upravujeme ji pro různé možné situace, které mohou v budoucnu nastat nejenom v souvislosti s covidem-19," řekl poslancům ministr školství Robert Plaga (ANO).

Mateřská škola bude povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude ho muset spustit tehdy, pokud do školky nebude moc přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká. A to buď nadpoloviční většina takových dětí z celé školky, z odloučeného pracoviště, nebo z jedné třídy, pokud ji tvoří pouze předškoláci s povinnou výukou.

Distanční výuka se nebude týkat dětí v mateřské škole, pro něž není předškolní vzdělávání povinné. Povinně chodí jeden rok do mateřských škol předškoláci. Na dálku se nebudou muset vzdělávat ani žáci v jazykových a základních uměleckých školách.

Škola bude muset přizpůsobit distanční vzdělávání potřebám každého jednotlivého žáka. Důvodová zpráva popisuje, že pokud žák nebo student nemá doma počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání. Například si žák vyzvedne učivo a úkoly ve škole nebo se se školou spojí telefonicky. Vláda upozorňuje, že i při distanční výuce jsou děti, žáci a studenti povinni se takto vzdělávat, protože i v tomto případě trvá období školního vyučování a školáci nemají prázdniny.

Ministr Plaga připomněl, že vláda navýšila o 1,3 miliardy korun peníze určené školám na dovybavení výpočetní technikou, softwarem nebo výukovými programy. Školy by peníze měly dostat do konce října. Školy by podle ministra měly z části peněz nakoupit vybavení pro žáky, kteří nemají doma výpočetní techniku.

Sněmovna schválila předlohu ve vládní podobě bez pozměňovacích návrhů. Občanští demokraté neuspěli s návrhem vypustit z novely ustanovení, které mělo ministerstvu odebrat možnost libovolně měnit způsob maturit, přijímacích i závěrečných zkoušek. Neuspěli ani Piráti s návrhem omezit časovou platnost novely do konce školního roku 2020/2021.

Epidemie koronaviru výrazně zasáhla do druhého pololetí uplynulého školního roku. Od 11. března byly školy plošně zavřené, otvírat se začaly postupně a částečně až po dvou měsících. Do konce školního roku byla docházka dobrovolná a děti se mohly učit i z domova. Do základních škol chodilo v minulém školním roce zhruba 953.000 dětí a do středních škol 424.000. Výuky na dálku se neúčastnilo podle odhadů odborníků asi 10.000 dětí.