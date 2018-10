Praha - Sněmovna dnes hlasy poslanců ANO, ČSSD a KSČM schválila v prvním čtení základní parametry státního rozpočtu na příští rok. Jde o jeho příjmy, výdaje a schodek, který má proti letošnímu schválenému deficitu klesnout z 50 na 40 miliard korun. Poslanci už nyní tyto parametry měnit nemůžou, v dalším kole projednávání už můžou navrhovat pouze přesuny uvnitř rozpočtu. Návrh rozpočtu nyní dostanou k projednání sněmovní výbory. Jde o první rozpočet, který předkládá koaliční vláda ANO a ČSSD podporovaná KSČM.

Pro rozpočet hlasovalo 101 poslanců ANO, ČSSD a KSČM. Zapotřebí bylo 93 hlasů. Ostatní přítomní poslanci hlasovali proti schválení základních rozměrů rozpočtu. Sněmovna předtím zamítla tři návrhy na vrácení rozpočtu vládě k přepracování.

Předseda klubu TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek navrhoval, aby vláda snížila výdaje rozpočtu o 40 miliard korun tak, aby rozpočet byl vyrovnaný. Současně měla vláda zvýšit výdaje na investice alespoň na 150 miliard korun. Mikuláš Ferjenčík (Piráti) navrhoval, aby vláda mimo jiné snížila výdaje o 23,7 miliardy korun. Předseda SPD Tomio Okamura navrhoval, aby vláda kromě jiného v přepracovaném návrhu rozpočtu nezvyšovala výdaje na státní správu ani počty úředníků. Vládní většina však tyto návrhy odmítla.

Prioritami rozpočtu jsou podle vlády investice, zvyšování životní úrovně seniorů a růst platů ve státní správě. Celkové výdaje rozpočtu navrhuje ministerstvo financí na 1,505 bilionu korun a příjmy 1,465 bilionu korun. S deficitem 40 miliard korun úřad počítá i v letech 2020 a 2021.

Rozpočet přišel před poslance podpořit i prezident Miloš Zeman. Měl však k němu některé výtky, hovořil například o plýtvání, růstu počtu úředníků nebo o výdajích na podporu obnovitelných zdrojů energií. "Pokud jde o investice, nemohu říci, že jsem zcela nadšen. Ale uznávám, že proti minulosti, kdy naše ekonomika byla výrazně podinvestována, se situace zlepšila. Pokud jde o plýtvání, tam nadšen nejsem, protože to pokračuje," řekl Zeman.

Premiér Andrej Babiš (ANO) i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) rozpočet vyzdvihovali. Hovořili hlavně o růstu výdajů na důchody nebo na investice. "Jsem přesvědčen, že tento rozpočet zlepší život našim občanům a pomůže i podnikatelům a živnostníkům. Předpokládá, že zadlužení země neporoste, že budeme investovat do potřebných projektů a důležitých priorit, jako je školství, zdravotnictví, životní úroveň seniorů, vědy a výzkumu a dalších oblastí, kde se to České republice v budoucnosti vrátí," prohlásil Babiš.

Rozpočet se setkal s tradiční kritikou ze strany opozice. Opoziční poslanci poukazovali třeba na to, že vláda rozpočet v době ekonomického růstu předkládá se schodkem. Varovali také, že vysoký růst skončí a stát by si měl dělat rezervy.

Předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že vrácení rozpočtu vládě k úpravám by byla jen ztráta času. Podle něj rozpočet zvýší koupěschopnost obyvatel. "Bez její podpory nebudeme schopni narovnat vztah mezi evropskými cenami v České republice a mzdovým vývojem, který je dlouhodobě zanedbávám," řekl. Rozpočet podle něho vychází z nynějších možností české ekonomiky. Rozpočtu se také zastal sociální demokrat Roman Onderka, když řekl, že rozpočet se dívá nejen do budoucnosti, ale i do minulosti, protože splácí dluhy těch, kteří byli ve vládě dříve.

Poslanci už avizovali, že ve druhém čtení budou předkládat pozměňovací návrhy. Občanští demokraté budou chtít přesouvat peníze tak, aby výdaje státu klesly o 40 miliard a rozpočet byl vyrovnaný. Starostové budou chtít mimo jiné navýšit peníze na místní komunikace. Poslanci KDU-ČSL budou chtít přidat 800 milionů korun na sociální služby v krajích. Předseda SPD Tomio Okamura chce navrhovat přesun 400 milionů korun ze zahraničních operací české armády na pozemní síly a 80 milionů korun z transformační spolupráce, což jsou podle něho peníze pro politické neziskové organizace, na rozvojovou pomoc Sýrii.

Občanští demokraté kritizovali také nízkou účast ministrů na projednávání rozpočtu. "Milé torzo vlády, vy si z nás děláte legraci," prohlásil předseda jejich klubu Zbyněk Stanjura. Neúspěšně navrhoval přerušit debatu do doby, než budou přítomny aspoň dvě třetiny členů vlády. Premiér Babiš se po svém úvodním projevu ze schůze omluvil kvůli pracovní návštěvě Británie.

Zeman podpořil návrh rozpočtu, byť vznesl některé výtky

Prezident Miloš Zeman dnes ve Sněmovně podpořil vládní návrh rozpočtu na příští rok, byť vyjádřil některé výhrady. Týkaly se výše investic a plýtvání, které podle prezidenta pokračuje. Zeman opět kritizoval dotace na obnovitelné zdroje energie, nefunkční informační systémy, počet státních úředníků a výdaje na inkluzi ve školství.

Poslanci dnes projednávají návrh státního rozpočtu v prvním čtení. V něm Sněmovna schvaluje základní parametry hospodářského plánu, tedy zejména příjmy, výdaje a výši schodku. Deficit vláda navrhla 40miliardový, když předběžný návrh předpokládal schodek o deset miliard korun vyšší. Zeman snížení přičetl "manažerskému umění" ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) i premiéra Andreje Babiše (ANO).

"Jsem spokojen, zejména jak premiér Babiš zvládl ministry, kteří samozřejmě chtějí víc a víc. A nakonec ministři neplakali, ale také se radostně neusmívali. Takže je to taková pohoda," řekl Zeman novinářům o svém pohledu na rozpočet při odchodu ze Sněmovny. Podle něj ani nevadí, že Babiš bude vzhledem ke své cestě do Británie na dnešním projednávání rozpočtu ve Sněmovně chybět. "Já myslím, že u toho bude ještě několikrát," řekl.

Záznam projevu prezidenta Zemana ve Sněmovně:

Zeman ale v projevu také uvedl, že výší plánovaných investic není "zcela nadšen", situace se však podle něho ve srovnání s minulostí zlepšila. Novinářům při odchodu ze Sněmovny řekl, že kdyby byly investiční výdaje příliš malé, zákon o státním rozpočtu by nepodepsal.

Nejdelší část Zemanova projevu k rozpočtu se před poslanci týkala plýtvání. "Pokud jde o plýtvání, nadšen nejsem, to pokračuje," uvedl prezident.

Poukazoval na to, že Česko vydává ročně na dotace obnovitelným zdrojům energie přes 40 miliard korun. "Kdybychom tyto dotace dokázali zrušit a dali obnovitelným zdrojům tržní prostředí, za pět let bychom měli peníze na výstavbu jednoho jaderného bloku," podotkl Zeman. Uvítal, že se hledají cesty, jak tyto dotace "legitimně" omezit.

S odvoláním na zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu se prezident opřel do tří informačních systémů, za něž podle něho vydalo ministerstvo práce a sociálních věcí 1,3 miliardy korun a ani jeden z nich nefunguje. Digitalizace veřejné správy by se měla provádět profesionálně, ne způsobem, který připomíná tunelování, uvedl.

Za zatím neuspokojivé Zeman označil pokusy o snížení počtu státních úředníků. Ocenil nynější ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD) za zrušení Fondu dalšího vzdělávání se 650 zaměstnanci. Prezident ale kritizoval to, že propuštění lidé budou v souvislosti se služebním zákonem pobírat půl roku část svého platu. Soudí, že zákon by se měl změnit.

Terčem Zemanových výtek se stala inkluze ve školách, kterou kritizuje dlouhodobě. Prezident zapochyboval o tom, že jde o investici do lidí, krajům ale naopak, jak uvedl, chybí čtyři miliardy korun na opravy silnic. "Pokud někoho napadne zrušit výdaje na inkluzi, mám pocit, že by se to vyplatilo," zdůraznil Zeman.

Ve Sněmovně také zmínil dva principy, z nichž v úvahách o státních výdajích vychází. Růst investic má být vyšší než růst spotřeby a je velmi snadné rozdávat a obtížné šetřit, řekl poslancům Zeman. Zopakoval v této souvislosti svůj oblíbený výrok, že investice nemají volební právo.

Zeman také zdůraznil, že i plánované schodky jsou důležité, nejen deficity reálné, jak o tom mluví Babiš i Schillerová. Vyslovil se pro postupné snižovaní navrhovaných schodků v rozpočtech v dalších letech. Uvítal by, kdyby klesaly rychleji, obává se ale toho, že v takovém případě by se deficity snižovaly na úkor investic, nikoli na úkor spotřeby.

Babiš: Rozpočet zlepší život občanům a pomůže podnikatelům

Návrh státního rozpočtu na příští rok zlepší život občanům a pomůže i podnikatelům a živnostníkům. Je to rozpočet, který chce, aby ekonomika zůstala konkurenceschopná, nezaostávala a byla moderní. Poslancům to dnes před projednáváním návrhu rozpočtu řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že návrh rozpočtu je dobrý, přináší rekordní investice na potřebné projekty i víc peněz na důchody. Návrh počítá se schodkem 40 miliard korun.

Babiš se zbytku dnešního projednávání rozpočtu nezúčastní, protože odlétá na pracovní návštěvu Británie, kde se kromě jiného setká s premiérkou Theresou Mayovou. Babiš k poslancům promluvil po vystoupení prezidenta Miloše Zemana, který sice rozpočet podpořil, ale vyjádřil některé výtky ohledně plýtvání. Kritizoval například výdaje na podporu obnovitelných zdrojů energií.

Babiš řekl, že vláda se to snaží řešit, poznamenal však, že jde o složitý problém, protože závazky státu vyplývají ze zákona. Rezervy podle něj určitě jsou a věří, že se je ministři jeho vlády pokusí řešit. Připomněl například snahu snižovat počet úředníků.

Prezident Zeman kromě jiného vyjádřil nesouhlas s myšlenkou, že plánovaný deficit není tak důležitý jako skutečný schodek. Babiš však zopakoval, že důležitý je výsledek rozpočtu. Uvedl, že je velice složité naplánovat tok evropských peněz. Kdyby vláda plánovala odděleně evropské a české peníze, plánovala by podle něj velice přesně.

"(Rozpočet) předpokládá, že zadlužení země neporoste, že budeme investovat do potřebných projektů a důležitých priorit, jako je školství, zdravotnictví, životní úroveň seniorů, vědy a výzkumu a dalších oblastí, kde se to České republice v budoucnosti vrátí," popsal Babiš. "Rekordně zvyšujeme životní úroveň, rekordně investujeme," řekla ministryně Schillerová.

Babiš také uvedl, že letošní rozpočet vykázal k 22. říjnu přebytek 6,3 miliardy korun. Letošní schválený schodek je přitom 50 miliard korun.

Opozice požaduje přepracování rozpočtu na rok 2019

Vláda by podle opozice měla přepracovat státní rozpočet na příští rok. Místo deficitu 40 miliard korun by měl být rozpočet vyrovnaný, investice by se naopak měly zvýšit na 150 miliard korun, navrhla TOP 09 ústy někdejšího ministra financí Miroslava Kalouska. Přepracování navrhli i Piráti, KDU-ČSL, STAN nebo SPD Tomia Okamury, který chce snížit výdaje na zahraniční mise českých vojáků. Komunisté naopak rozpočet v prvním kole podpoří, jejich hlasy budou vládě ANO a ČSSD stačit.

Předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že vrácení rozpočtu vládě k úpravám by byla jen ztráta času. Podle něj rozpočet zvýší koupěschopnost obyvatel. "Bez její podpory nebudeme schopni narovnat vztah mezi evropskými cenami v České republice a mzdovým vývojem, který je dlouhodobě zanedbávám," řekl. Rozpočet podle něho vychází z nynějších možností české ekonomiky.

"Je to rozpočet přerozdělovací a protireformní," komentoval vládní návrh Kalousek. "Ve své rozhazovačnosti je ten rozpočet potenciálně asociální," poznamenal ke zvýšení starobních důchodů s tím, že stát na ně v letech ekonomického poklesu nebude muset mít dost peněz.

Meziroční nárůst výdajů rozpočtu o 140,9 miliardy korun je podle Kalouska "poměrně raketový", většina z nich míří do spotřeby. Výdaje na investice 122 miliard korun se sice meziročně mají zvýšit o 32 miliard korun, v poměru k celkovým výdajům ale budou nižší než za ekonomické krize v roce 2012, upozornil Kalousek. Navrhl tento poměr vyrovnat a na investice dát nejméně 150 miliard korun.

Předseda SPD Tomio Okamura varoval před tím, že růst ekonomiky bude v příštích letech klesat a příjmy státu budou hubnout. "Rozpočet se 40miliardovým schodkem je nezodpovědný," řekl. Vidí za ním pokračující navyšování výdajů na státní správu, "vysávání" rozpočtu politickými neziskovými organizacemi a pokračování neadresného sociálního systému. Sněmovna by měla podle Okamury vrátit návrh rozpočtu vládě k přepracování.

Předseda ODS Petr Fiala řekl, že vláda počítá s růstem příjmů státních zaměstnanců, ale už nepočítá s nárůstem příjmů u zaměstnanců v soukromém sektoru, protože neplánuje snížení daní nebo odvodů. V rozpočtu podle Fialy chybí plány, vize a jejich realizace. Jak také řekl, není žádný důvod, aby se vybíraly nesmyslně vysoké daně, protože by bylo lepší, kdyby lidé mohli své peníze investovat sami. Rozpočet neodráží možnosti ekonomického růstu, nezvyšuje konkurenceschopnost ČR jako celku a nevytváří příležitosti pro lepší život, uvedl. Dodal, že proto ho ODS nemůže podpořit.

Piráti ústy Mikuláše Ferjenčíka navrhli snížit výdaje státu o 23,7 miliardy korun, což je prý rozdíl mezi červnovou a srpnovou verzí návrhu rozpočtu. Piráti navíc doporučí úspory ve výši deseti miliard korun.

"Tento rozpočet není podle KDU-ČSL dobře připraven a budeme podporovat jeho vrácení zpět," řekl předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Vládu částečně pochválil za výši výdajů na vědu výzkum. V tomto směru však podle něj měl být rozpočet daleko ctižádostivější.

Deficitní rozpočet v době ekonomického růstu je "zapomnění budoucnosti", uvedla poslankyně Věra Kovářová za klub STAN. "V zadlužené zemi naše děti chtít nechtějí a dokonce jim nebudou ani zářit oči," uvedla v narážce na jeden z předvolebních výroků předsedy vlády a ANO Andreje Babiše. Starostové podle ní budou požadovat zvýšení výdajů na místní komunikace, opatření proti suchu a snížení příspěvku Českému svazu bojovníků za svobodu.