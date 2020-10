Sněmovna schválila vyslání vojáků do Mali, Nigeru a Čadu

Praha - Sněmovna dnes schválila vládní návrh na vyslání až šesti desítek českých vojáků na misi do Mali, Nigeru a Čadu. Čeští vojáci se mají zapojit v Africe do boje proti terorismu. Senát vyslovil souhlas s misí už v srpnu.

Vyslání vojáků podpořilo 113 ze 133 přítomných poslanců. Proti hlasovali zákonodárci SPD, KSČM a nezařazení poslanci.

Česká armáda chce do mise v Mali vyslat elitní jednotku speciálních sil z Prostějova. Jejich úkolem by bylo radit maliským vojákům, vyráželi by s nimi ale i do boje. Společné operace by se měly konat především v Mali, teroristické skupiny by ale mohli vojáci pronásledovat i do příhraničních oblasti sousedního Nigeru. V Čadu by sídlilo velitelství operace, kam by česká armáda vyslala několik vojáků. Mise by mohla trvat až do konce roku 2022.

"Přispějeme do operace, která se bezprostředně týká naší bezpečnosti," řekl ministr Lubomír Metnar (za ANO). Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) by mise měla pomoci stabilizovat celou africkou oblasti, která je i zdrojem ilegální migrace do Evropy.

O zapojení českých vojáků do mise požádala Francie, která se v boji proti islámským teroristům v Mali dlouhodobě angažuje. Francouzská armáda chce své síly částečně přesunout do jiných oblastí Mali. Vznik společné jednotky pod názvem Takuba účastnické státy oficiálně oznámily na konci března. Úkolové uskupení bude součástí operace Barkhane. Kromě Francie a ČR se do něj zapojí třeba Velká Británie, Švédsko, Norsko, Portugalsko nebo Dánsko. Náklady na novou misi ministerstvo obrany odhaduje minimálně na 598 milionů korun.

V úvodním kole Sněmovna podpořila dodatkové protokoly ke smlouvám mezi Francií a Mali a Nigerem, které vytváří právní základ pro působení evropských vojáků v protiteroristické jednotce. Protokoly jsou předpokladem pro nasazení českých vojáků do operace.

Česká armáda už v Mali vojáky má. Podílejí se na výcviku a na ochraně výcvikové mise Evropské unie