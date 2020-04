Sněmovna schválila vyplácení příspěvku OSVČ i po 30. dubnu

Praha - Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) postižené opatřeními kvůli šíření koronaviru budou dostávat jednorázový příspěvek 500 korun denně i po 30. dubnu. Vládní návrh, kterým se mění již schválený zákon o takzvaném kompenzačním bonusu, dnes přijala Sněmovna. Zákon umožní příspěvek vyplácet až do uvolnění všech opatření omezujících OSVČ. Vláda s nimi zatím počítá do 8. června. Zákon nyní dostane k projednání Senát.

Zákon vytváří druhé bonusové období, tedy rozmezí od 1. května do 8. června. V ten den se podle současných předpokladů očekává ukončení klíčových opatření která omezují zejména činnost provozoven osob samostatně výdělečně činných, uvedla vláda.

Příspěvek je určen nejen živnostníkům, ale dalším obdobným samostatným profesím. Příspěvek nepodléhá exekuci ani dani z příjmů. Podmínky programu Pětadvacítka, z něhož se peníze poskytují, se podle dřívějšího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) nemění, ale podnikatelé musí předložit nové čestné prohlášení.

Havlíček: DPH musí být zachována,u neuhrazených faktur lze odložit

Daň z přidané hodnoty (DPH) by měla být zachována, ve výjimečných případech je možné požádat o její odložení. Týkat by se to mělo především odkladu nájmů pro podnikatele zasažené koronavirovou krizí, který dnes schválila Sněmovna. České televizi to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

K odkladu DPH vyzvali vládu analytici a ekonomové z občanské iniciativy KoroNERV-20 Česká republika. Podle nich by měl kabinet poskytnout malým a středním podnikům a osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) větší přímou pomoc v podobě odkladu plateb DPH a sociálního pojištění minimálně do ledna 2021.

DPH je ale podle Havlíčka "průtočná daň" a musí balancovat na vstupu i výstupu. "Jestliže někdo nakoupí zboží, tak si ji nárokuje na vstupu, tím pádem ji musí odvést," řekl. Neměla by se tedy podle něj plošně odkládat.

Jiný případ je u nezaplacených faktur v souvislosti s koronavirem. Havlíček připravil opatření o tříměsíčním odkladu pro firmy, které kvůli vládním opatřením musely zavřít provoz. O odklad nájmu budou moci požádat za období od 12. března do 30. června, na splacení budou mít čas do konce roku.

Odklad platby DPH je možný díky tzv. liberačnímu balíčku, který připravilo ministerstvo financí. Poplatník může podle nařízení finanční správy u jakékoliv daně požádat o posečkání, když se blíží úhrada daně a jako důvod stačí uvést dopady koronaviru.

"Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele)," uvedlo ministerstvo financí.