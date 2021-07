Sněmovna schválila rozšíření pravomocí NKÚ či elektronizaci zdravotnictví

Praha - Kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) by se mohly rozšířit například na hospodaření statutárních měst, krajů, Českou televizi i Český rozhlas, státní podniky nebo státní fondy. Kontrolovat by mohl i zdravotní pojišťovny. Počítá s tím novela zákona o NKÚ, kterou dnes schválila Sněmovna a odeslala ji do Senátu. Novela navazuje na loni schválenou novelu ústavy, která měla rozšíření pravomocí umožnit. Dnes schválený zákon o NKÚ měl nové pravomoci upřesnit. Poslanci ale loni v únoru jeho projednávání těsně před závěrečným hlasováním přerušili do doby, než Senát projedná změnu ústavy. Opozice neprosadila ve Sněmovně projednání odškodnění obětí tornáda na Moravě ani debatu o pandemického stavu a jeho aktuálních podmínkách. Sněmovna schválila návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví.

Podle schválené novely by NKÚ proti původnímu návrhu nemohl kontrolovat veřejné vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituce.

Senát ale loňskou změnu ústavy neprojednal, není u ní vázán lhůtou. Na projednání běžného zákona má však 30 dní. Předchozí pokusy o rozšíření pravomocí NKÚ v Senátu neuspěly. Poslanci své rozhodnutí o přerušení schvalování novely před časem revokovali a dnes novelu odeslali do Senátu. Vyvolalo to mezi nimi spory.

Marek Benda (ODS) označil dnešní krok za zbytečný naschvál horní parlamentní komoře. Senát podle něj naznačil, že až do konce volebního období nebude dělat změny ústavy. Dnešní novela zákona je podle něj protiústavní. S tím nesouhlasil místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM), který řekl, že novela může být nanejvýš mimo ústavu.

Zpravodaj a předseda sněmovního kontrolního výboru Roman Kubíček (ANO), řekl, že otázka, zda chce Senát měnit ústavu, je pro něj irelevantní. Senát se podle něj k novele nějakým způsobem postaví. Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek odmítl, že by šlo o naschvál. Uvedl, že ohledně schválení zákona komunikuje se senátory za Piráty, kteří podle něj mají zájem na rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ.

Podle schváleného znění ústavy z loňského února, které ale ještě Senát neprojednal, by úřad kontroloval hospodaření státu. Nejvyšší kontrolní úřad nyní prověřuje jen hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Kontrolu hospodaření jiných subjektů než státu, tedy i obcí a krajů, může podniknout v případě, kdy hospodaří se státním majetkem. NKÚ je instituce zřízená z ústavy.

Projednání podmínek odškodnění zasažených tornádem opozice neprosadila

Opozice neprosadila ve Sněmovně projednání odškodnění obětí tornáda na Moravě ani debatu o pandemického stavu a jeho aktuálních podmínkách. Úpravy programu, jichž bylo zhruba pět desítek, dnes zabraly poslancům skoro celé dopoledne. V úvodu musela být navíc schůze na deset minut přerušena kvůli potížím s hlasovacím zařízením.

Informaci vlády o poskytnuté pomoci lidem, obcím a firmám, které před dvěma týdny poškodilo tornádo hlavně na Hodonínsku, žádal předseda lidovců Marian Jurečka. Pozastavil se nad tím, že podpora státu měla být krácena o úhradu z pojištění a finanční dary. Vyzval vládu, aby dvoumilionovou podporu navýšila na tři miliony korun. Připomněl, že lidé na pomoc vybrali miliardu korun. Jurečka také vyzval ministerstvo spravedlnosti, aby urychleně připravilo takovou novelu, která zabrání tomu, aby peníze z pomoci postiženým spadaly do exekucí.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) uvedla, že podle ranního rozhodnutí vlády se dotace z programu Živel nebudou snižovat o dary z veřejných sbírek. Lidé, kteří jsou pojištěni, budou zvýhodněni. Do celkových nákladů na obnovu bydlení se bude počítat místo celého pojistného plnění jen 70 procent. Žádosti o pomoc z programu Živel přijímá Státní fond podpory investic. S vyplněním formulářů pomáhají v zasažených obcích úředníci. Na jižní Moravě k úterku podle Dostálové přijali více než 600 žádostí na obnovu bydlení či na zálohu na demolice. Tornádo na jižní Moravě podle organizace Člověk v tísni poškodilo na Břeclavsku a Hodonínsku zhruba 1600 domů.

Debatu o pandemickém stavu prosazovali mimo jiné předseda SPD Tomio Okamura a místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek. Podle něj je třeba vyjasnit mimo jiné pravidla pro návrat českých turistů ze zahraničí. Požadoval také "jasné zdůvodnění toho, proč je nutné nebo není nutné, aby dál trval pandemický stav", aby opozice nemusela svolávat mimořádnou schůzi.

Poslanec KDU-ČSL Ondřej Benešík chtěl na program zařadit debatu o uzavřených hraničních přechodech se Slovenskem, aby lidé z příhraničních obcí nebo pendleři nemuseli cestovat desítky kilometrů přes ještě otevřené přechody. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ale řekl, že situaci nyní řeší slovenská vláda, která hranice uzavřela. "Ten míč je na slovenské straně," řekl Hamáček. Ujistil, že česká strana nasadila "všechny možné páky", aby situaci vyřešila. Slovenský ministr vnitra Roman Mikulec dnes po jednání vlády řekl novinářům, že Slovensko hodlá v příštích dnech otevírat menší hraniční přechody se sousedními zeměmi, které v úvodu tohoto týdne zavřelo kvůli epidemii covid-19. Uzavření menších přechodů zkomplikovalo také cestování zaměstnanců mezi Českou republikou a Slovenskem. Kvůli tomu se v uplynulých dnech konaly na slovensko-české hranici nejméně dva protesty.

Sněmovna schválila návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví

Pravidla a nástroje pro bezpečné sdílení informací mezi registry zdravotníků, pacientů a poskytovatelů nebo zdravotnickými zařízeními nastavuje návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví, který dnes schválila Sněmovna. Podle úpravy Petra Třešňáka (Piráti) chce zkrátit z navrhovaných deseti na pět let přechod na jednotný elektronický standard. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát.

Žádné centrální úložiště, kde by se ukládala zdravotní dokumentace pacientů, se s novým zákonem neplánuje. Uložena bude jen u lékařů jako dosud. Budou ji ale moci mezi sebou v zabezpečené podobě sdílet. Vznik Integrovaného datového rozhraní jako centrální infrastruktury zajistí mimo jiné propojení poskytovatelů zdravotních služeb mezi sebou.

Jádrem systému budou tři kmenové registry spravované Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Půjde o registr poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků a pacientů. Budou propojeny v neveřejný celek, do kterého budou moci vstupovat jen oprávněné osoby při zachování ochrany osobních údajů. Každý přístup bude zaznamenán.

Zdravotníci budou moci systém využívat s osobním certifikátem, zaručeným elektronickým podpisem, časovým razítkem nebo elektronickou pečetí pro sdílení dokumentů. Užívání nástrojů zákona bude podle dřívějších informací pro zdravotníky dobrovolné, účastníci ale budou muset dodržovat nastavená pravidla.

Pacienti budou mít přes Portál elektronického zdravotnictví přístup k tomu, jaké informace jsou o nich v registrech vedeny. Výpis bude možné získat také prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy. Už v současné době informace o péči, která je každému pacientovi poskytnuta, respektive zaplacena, evidují zdravotní pojišťovny. Poslanec ANO František Petrtýl v doprovodném zákonu neprosadil návrh, aby pojišťovny dostávaly při laboratorním vyšetření pacienta i údaj o jeho výsledku.

Na rozdíl například od úložiště elektronických receptů nebude konkrétní zdravotnická dokumentace nikde centrálně evidovaná. Ošetřující lékaři si ale prostřednictvím státem garantovaného systému budou moci kopie nebo výpisy ze zdravotnické dokumentace přeposílat v zašifrované formě.