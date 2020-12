Sněmovna schválila rozpočet se schodkem 320 miliard Kč

Praha - Sněmovna schválila státní rozpočet na příští rok se schodkem 320 miliard korun. Nehrozí tak rozpočtové provizorium, které by nastalo, kdyby Sněmovna rozpočet nepřijala. Pro rozpočet menšinové vlády ČSSD a ANO hlasovala i KSČM, která svoji podporu podmiňovala odebráním deseti miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany. Sněmovna tento přesun v dílčím hlasování schválila, což vyvolalo vlnu kritiky ze strany opozice. Armáda však podle představitelů koalice ale o peníze zřejmě nepřijde. Rozpočet nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Prezident Zeman je připraven rozpočet podepsat, předpokládá ale, že bude novelizován v případě schválení daňového balíčku, oznámil jeho mluvčí Jiří Ovčáček. O daňovém balíčku má Sněmovna jednat příští úterý.

Nově stanovený rozpočet armády na příští rok ve výši 75,4 miliardy je nižší než rozpočet schválený na letošní rok a nenaplňuje zřejmě slib vlády z programového prohlášení, že bude vynakládat na obranu 1,4 procenta HDP. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes řekl, že armáda o peníze nepřijde. Dostane je podle něj v jiné struktuře a v jiném čase.

Pro schválení rozpočtu i s přijatými pozměňovacími návrhy hlasovalo 56 poslanců z přítomných 106. Podpořili jej poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Koaliční ČSSD přitom ještě ve středu snížení rozpočtu ministerstva obrany odmítala.

Pokud by Sněmovna rozpočet neschválila, nastalo by od ledna rozpočtové provizorium. Stát by hospodařil podle letošního rozpočtu se schodkem 500 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) před provizoriem varovala a ještě dnes v úvodu apelovala na poslance, aby provizorium nedopustili.

V dílčích hlasováních poslanci přesunuli zhruba 13 miliard korun. Při hlasování o pozměňovacích návrzích přidali peníze na podporu živého umění, sociální služby, Horskou službu, hasičům a policii. Absolvovali víc než 130 hlasování.

Deset miliard, které sněmovní většina na návrh KSČM odebrala ministerstvu obrany, zamíří do vládní rozpočtové rezervy. O jejím použití podle zákona o rozpočtových pravidlech rozhoduje vláda a v rozsahu jí určeném i ministr financí. Předseda KSČM Vojtěch Filip připustil, že má obavu, že vláda nevrátí peníze na řešení pandemické krize, ale do nákupu vojenské techniky. Argumentoval ale tím, že nákupy vojenské techniky se budou odehrávat v letech 2022 až 2026, a nikoli v příštím roce. Kritiku, která zazněla ze strany TOP 09 a KDU-ČSL, označil za farizejství.

"Vy jste přinutili tuto vládu, aby na naše spojence v NATO ukázala dlouhý nos," vzkázal komunistům předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Ke kritice vlády se přidali i další opoziční poslanci. Podle Jana Skopečka (ODS) jde o záchranu vládních křesel na poslední rok.

Státní rozpočet počítá s příjmy 1488,3 miliardy a výdaji 1808,3 miliardy korun. Založen je na předpokladu růstu ekonomiky o 3,9 procenta.

Česká národní banka však pro příští rok předpověděla růst jen o 1,7 procenta. V alternativním scénáři pro případ horšího průběhu druhé vlny pandemie a déletrvajících opatření by podle ČNB klesl hrubý domácí produkt o 2,7 procenta.

Řada opozičních poslanců proto kritizovala návrh rozpočtu jako nereálný. Vytýkala mu také, že neobsahuje předpokládané daňové změny v daňovém balíčku, o kterém má Sněmovna hlasovat až příští týden. Ve sněmovní verzi by balíček znamenal dopady pro státní rozpočet v objemu asi 90 miliard korun a pro veřejné rozpočty asi 130 miliard korun. Senát ho navrhl pozměnit, takže dopady do veřejných rozpočtů by měly představovat asi 99 miliard korun. Vláda na druhou stranu započetla do návrhu rozpočtu příjmy z digitální daně, kterou ještě Sněmovna neschválila.

Ministryně financí Schillerová rozpočet schodek hájila. "Jde o pokrizový rozpočet. Za cenu vyššího zadlužení navyšuje výdaje na sociální zabezpečení, vědu, výzkum, školství, investice do fyzické infrastruktury. Nepodkopává tak nohy ekonomice růstem zdanění nebo nesystémovými škrty," prohlásila již ve středu.

Opozice kritizuje "obětování obrany" i podobu celého rozpočtu

Opozice kritizuje ustoupení menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD požadavku komunistů na škrty v obraně při hlasování o rozpočtu na příští rok. Podle předsedy lidovců Mariana Jurečky ohnul ústupkem, díky kterému získal menšinový kabinet pro rozpočet podporu, hřbet nejen premiér Andrej Babiš (ANO), ale i sociální demokraté. Rozpočet jako celek je podle opozice nehospodárný a nepoctivý.

Podle poslankyně ODS Jany Černochové vláda udělala neuvěřitelný faul na rozpočet obrany. Armáda se podle ní v přímém přenosu stala obětí koaličního vydírání. Novinářům řekla, že doufá, že se deset miliard do rozpočtu armády vrátí, jak premiér slíbil. Současně se postavila za ministra obrany Lubormíra Metnara (za ANO).

Černochová se zavázala, že z pozice ve sněmovním výboru bude hlídat, zda armádní akvizice nebyly kráceny. Na dotaz, zda by měl podle ní odstoupit ministr obrany, reagovala zamítavě. "On se stal obětí koaličních intrik," uvedla s tím, že ministr by si tuto rozvahu měl nechat na leden, kdy zjistí, zda prostředky budou do jeho kapitoly vráceny, nebo ne. "Ještě včera tvrdili, že armádu neobětují, dnes obrátili o 180 stupňů. Je to škoda," uvedla Černochová na adresu sociálních demokratů.

"KDU-ČSL nesouhlasí s přístupem, kdy se na jedné straně tvoří dlouhodobá koncepce, důležitá pro bezpečnost České republiky, a na straně druhé se vyjde vstříc komunistům," řekl předseda strany Marian Jurečka.

"Nedůstojné handrkování o rozpočtu opět skončilo úlitbami pro komunisty, včetně oslabení pozice ČR v NATO. Ještě horší zprávou je schválená podoba rozpočtu: bez vize, bez naděje na lepší budoucnost. Takhle do té krize skočíme rovnýma nohama a nezachrání nás ani nové naleziště lithia," uvedl k podobě rozpočtu předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Podle předsedy ODS Petra Fialy není rozpočet poctivý. "Nevychází z makroekonomické prognózy, neodráží potřeby ČR, nezohledňuje náklady spojené s pandemií, není investiční. Jsou to nereálná čísla. Za pár týdnů či měsíců se bude muset předělat. Smutná vizitka vlády v těžkých časech. Dluh 320 miliard korun, který v rozpočtu připravila vláda, nelze zdůvodnit. Výdaje rostou, nejdou do investic, stát se zvětšuje, nešetří na sobě," uvedl.