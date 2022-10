Sněmovna schválila rezervaci značek na auta i konec velkého průkazu

Praha - Motoristé a dopravní firmy by si mohli v budoucnu rezervovat předem registrační značky na auta. Především firmy by si tak mohly vyřizovat potřebná povolení ještě předtím, než úřad vozidlo zapíše do registru. Žádosti o zápis do registru vozidel by také mohlo být možné podávat elektronicky. Schválila to Sněmovna v novele zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Na základě pozměňovacího návrhu Stanislava Blahy (ODS), který připravilo ministerstvo dopravy, Sněmovna do zákona vložila změnu, podle níž úřady už také od roku 2024 zřejmě nebudou vydávat takzvaný velký technický průkaz k vozidlu. Nahradí je osvědčení o registraci vozidla, takzvaný malý technický průkaz, který ale bude obsahovat víc údajů.

Předlohu musí projednat Senát a podepsat prezident.

Registrační značku bude možné rezervovat až na jeden měsíc. Žádost bude muset obsahovat VIN vozidla a pokud vozidlo VIN nemá, pak alespoň číslo podvozku. Vláda uvádí, že dopravci se potýkají se zbytečnými prodlevami při pořizování vozidel, neboť povolení, která ke své činnosti potřebují, jsou často vázána na registrační značku vozidla. Začít vyřizovat tato povolení si tedy mohou až poté, co je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel a registrační značka je mu přidělena. Do doby, než potřebná povolení získají, však nemohou vozidlo využívat, stojí v důvodové zprávě.

Změna týkající se technických průkazů, kterou podpořil i hospodářský výbor a také ministr dopravy Martin Kupka (ODS), předpokládá, že osvědčení o registraci vozidla, což je malý technický průkaz, by pak obsahovalo více údajů než dosud. Zrušení velkého technického průkazu zdůvodnil Blaha mimo jiné úsporami, ale i omezením administrativy. "Velký technický průkaz nemá smysl. Jeho obsah je dnes stejný jako to, co najdete v registru silničních vozidel," uvedl již dříve.

Ministerstvo dopravy v dnešní tiskové zprávě uvedlo, že registrační doklad budou úřady stále vydávat, ale bude se skládat pouze z jedné části. U starších vozidel se počítá s tím, že při nejbližším úkonu provedeném na registračním místě se odeberou oba doklady a vydá se doklad nový. "Neuvažujeme o žádné jednorázové nebo termínované lhůtě na výměnu. Pro majitele nových vozidel se nic nezmění, registrovat se bude stejným způsobem, pouze bude úřad vydávat jen jeden registrační doklad," uvedl Kupka.

Zpravodajka k novele Zuzana Ožanová (ANO) se pozastavila nad tím, že na prostudování takto rozsáhlého pozměňovacího návrhu měli poslanci málo času. Taková změna si podle ní zasloužila víc času. Kupka uvedl, že ministerstvo na tomto návrhu začalo pracovat až letos v létě a upřednostnilo čas, proto ho předložilo prostřednictvím této novely. Označil to za důležitou pozitivní změnu.

Návrh dále počítá se zrušením povinnosti předkládat protokol o evidenční kontrole při žádosti o registraci vozidla nebo při změně provozovatele. K protokolu o evidenční kontrole mají obecní úřady s rozšířenou působností přístup přes informační systém technických prohlídek. Proto se podle vlády jeví povinnost předkládat protokol o evidenční kontrole jako nadbytečná.

Sněmovna také na návrh hospodářského výboru rozhodla, že pokud se jako nový vlastník silničního vozidla bude zapisovat jeho dosavadní provozovatel, například v případě leasingu, nebude nutná evidenční kontrola. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) se to ročně týká desítek tisíc lidí, kterým končí leasing. Místo dosavadních 800 Kč se bude platit jen 50 Kč. Prodlouží se také doba, po kterou je výsledek evidenční kontroly využitelný ve vybraných řízeních. Vláda navrhla prodloužení z nynějších 30 dnů na dva roky, ale Sněmovna na návrh hospodářského výboru prodloužila platnost jen na jeden rok.

Zjednodušení má nastat i pro přepis vozidla na jiného majitele či provozovatele, kdy nově bude podle návrhu možné podat žádost separátně podáním původního a nového vlastníka či provozovatele vozidla. Žádosti však musí dostat stejný úřad.

Sněmovna také schválila, že technickou způsobilost historických vozidel budou posuzovat stanice technické kontroly. Platnost výsledku technické kontroly bude platit pět let. V případě veteránů s nejvyšší konstrukční rychlostí bude kontrolovat vozidla mobilním způsobem, tedy na místě určeném úřadem. Půjde o vozidla s obručemi nebo loukotěmi, které nelze testovat válcovou brzdou, uvádí se ve zdůvodnění návrhu.