Sněmovna schválila program schůze ke zvýšení rodičovské

Praha - Sněmovna dnes podpořila program schůze svolané z podnětu části opozice v čele s ODS ke schvalování zvýšení rodičovského příspěvku. Konání schůze podpořili i poslanci vládních ANO a ČSSD a také KSČM, která menšinový kabinet v dolní komoře toleruje.

Na finální rozhodnutí o podobě zvýšení rodičovského příspěvku od příštího roku mají poslanci ještě zhruba hodinu. Od 10:30 má pokračovat jiná mimořádná schůze k růstu některých daní, kterou iniciovali zákonodárci ANO, ČSSD a KSČM. Podle původních představ koalice měl být takzvaný daňový balíček schválen před rodičovskou, jednání o daních ale provází dlouhá vystoupení opozičních poslanců.

Základní rodičovský příspěvek by měl podle vládní předlohy vzrůst od příštího roku o 80.000 na 300.000 korun. Sněmovna by podle doporučení sociálního výboru neměla podpořit opoziční snahy o rozšíření okruhu rodin s nárokem na vyšší rodičovskou. Budou jej dostávat podle předlohy rodiče novorozenců a dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek k lednu ještě pobírat.

V případě vícerčat se příspěvek zvýší podle novely ze současných 330.000 na 450.000 korun. Přesná částka bude podle dřívějších informací záviset na předchozím příjmu a na potomkově věku, tedy na počtu měsíců, které zbývají do čtvrtých narozenin dítěte. Navýšení rodičovské prohloubí příští rok rozpočtové výdaje odhadem o 8,6 miliardy korun.

V daňovém balíčku chce vláda zvýšit především spotřební daně na líh a tabákové výrobky, ale i poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Návrh zdůvodňuje snahou ochránit občany před dopady užívání návykových látek. Opozice viní kabinet z toho, že se snaží pouze získat víc peněz do státního rozpočtu.

Opozice chce rozšířit okruh rodin s nárokem na vyšší rodičovskou

Pokud se zvýšení rodičovského příspěvku od 1. ledna z 220.000 na 300.000 korun bude týkat pouze těch, kteří mají dítě do čtyř let a dosud příspěvek nevyčerpali, bude to podle ODS nefér a na hraně ústavy. Opoziční občanští demokraté a také SPD budou na mimořádné schůzi usilovat o rozšíření okruhu rodin, kterým má být vyšší příspěvek přiznán, na všechny s dětmi do čtyř let. Podle poslance ODS Jana Bauera na tento krok státní rozpočet bude mít dost prostředků. Zástupci obou opozičních stran to dnes řekli novinářům.

Otázku, zda vládní návrh neporušuje rovnost, a tím pádem ústavu, podle předsedy ODS Petra Fialy vyplývá z toho, že preferuje jednu skupinu rodičů před druhou. Právo vyčerpat rodičovský příspěvek přiznaný státem mají rodiče dětí kdykoli. Omezení navýšení pouze na rodiny, které příspěvek nevyčerpaly, se bude podle ODS týkat zhruba 70.000 rodin s malými dětmi z celkových 300.000.

Pozměňovací návrh v podobném znění jako ODS se na mimořádné schůzi chystá prosazovat i SPD. "Nárok by měli mít všichni, nikoli selektivně jen někteří," uvedl před schůzí předseda SPD Tomio Okamura s tím, že vládní návrh považuje za protipopulační.

Mimořádnou schůzi, na níž se má vyšší rodičovský příspěvek schvalovat, vyvolala opoziční ODS.