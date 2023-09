Sněmovna schválila program schůze k balíčku až v opakovaném hlasování

Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z podnětu koalice, na níž by poslanci měli pokračovat v projednávání vládního konsolidačního balíčku ve druhém čtení, 7. září 2023, Praha. Poslanec Andrej Babiš (ANO).

Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z podnětu koalice, na níž by poslanci měli pokračovat v projednávání vládního konsolidačního balíčku ve druhém čtení, 7. září 2023, Praha. Poslanec Andrej Babiš (ANO). ČTK/Šimánek Vít

Praha - Sněmovna schválila dnes dopoledne návrh programu mimořádné schůze svolané z koaličního podnětu ke spornému vládnímu konsolidačnímu balíčku až v opakovaném hlasování. V prvním z nich vládnímu táboru hlasy chyběly, byť si před tím koaliční kluby vyžádaly desetiminutovou přestávku, aby, jak uvedl předseda frakce ODS Marek Benda, "zkonsolidovaly řady". Hlasování o programu se uskutečnilo po vystoupení předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše, při němž byla část koaličních zákonodárců mimo jednací sál.

Při prvním hlasování chyběly ke schválení programu dva hlasy, získal podporu 82 ze 166 poslanců přihlášených k hlasovacímu zařízení. Podle listiny se pětice poslanců z koaličního tábora hlasování zdržela. Jana Bačíková z ODS hlasovala proti. Následně výsledek svého hlasování zpochybnila a dolní komora rozhodovala o programu znovu. V opakovaném hlasování jej podpořila hlasy 83 poslanců ze 162 přítomných, tedy o dva hlasy. Pro už byli všichni přítomní koaliční zákonodárci.

U části sněmovních hlasování se stává, že výsledek některého poslance je na listině jiný než výsledky ostatních zákonodárců z daného tábora. Takové hlasování se pak často zpochybní, když poslanec s odlišným výsledkem uvedeným na listině sdělí, že neodpovídá jeho vůli.

Na mimořádné schůzi se zákonodárci na rozdíl od schůze řádné nemusí zabývat pravidelnými interpelacemi na členy vlády, které připadají na čtvrtky. Sněmovna už ráno na návrh vládního tábora rozhodla o tom, že dnes bude moci jednat opět až do půlnoci.

Babiš ve Sněmovně opět kritizoval konsolidační balíček

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš dnes znovu označil konsolidační balíček za zbytečný, podle něho zvýší daně úplně všem. Koalice by se neměla divit, že opozice ve Sněmovně vystupuje a obstruuje ve snaze projednávání balíčku bránit. Někdejší premiér Babiš to řekl poslancům v úvodu mimořádné schůze svolané na dnešek ke sporné předloze z koaličního podnětu. Na mimořádné schůzi se zákonodárci na rozdíl od schůze řádné nemusí zabývat pravidelnými interpelacemi na členy vlády.

Babiš díky právu přednostního vystoupení obsadil zhruba na hodinu řečniště ještě před hlasováním o návrhu programu schůze, který ale nelze měnit ani upravovat. Nikdo další po něm už tohoto práva využít nechtěl.

"Žádný daňový balíček nepotřebujeme. Brutálně navýšíte daně," uvedl Babiš, byť souhlasil s tím, že veřejné finance je potřeba konsolidovat. Mělo by se podle něho postupovat prostřednictvím investic, které by vedly k růstu hrubého domácího produktu a tím i daňových příjmů, čerpání evropských peněz a úspor. "Mluvíte o úsporách, ale chcete, aby lidi přišli o peníze," vzkázal Babiš vládě. Kritizoval zrušení elektronické evidence tržeb, kabinet tímto krokem posílil šedou ekonomiku.

Předseda ANO se také ohradil proti hodnocení svého středečního vystoupení ve Sněmovně od předsedy vlády Petra Fialy (ODS). Premiér řekl, že některé Babišovy výroky vyvolávají otazníky, zda si je vůbec vědom toho, co říká, a že soubor Babišových lží, urážek a útoků přesahuje rámec slušné diskuse. "Já jsem reagoval na urážky," prohlásil dnes Babiš ke středeční ostré debatě s ministrem pro evropské záležitosti Martinem Dvořákem (STAN) a místopředsedou Sněmovny Janem Bartoškem (KDU-ČSL). "Já nejsem ohrožením demokracie, já jsem vaše ohrožení, já ohrožuju vás, tenhle polistopadový kartel," řekl předseda ANO.

Před Babišem předstoupila před poslance místopředsedkyně dolní komory za ANO Klára Dostálová, která kritizovala kabinet zejména kvůli bytové politice. Podle ní i v souvislosti s konsolidačním balíčkem hrozí, že vzroste počet lidí na pokraji bytové nouze.

V návrhu programu mimořádné schůze je jen konsolidační balíček. Do běžné debaty se k dnešním 10:30 hlásily stále tři desítky poslanců. O něco vyšší počet přihlášek sněmovní systém evidoval do takzvané podrobné rozpravy, v níž se poslanci formálně hlásí k pozměňovacím návrhům. Sněmovna už ráno na návrh vládního tábora rozhodla o tom, že dnes bude moci jednat opět až do půlnoci.