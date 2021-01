Sněmovna schválila převod dozoru nad restauracemi na SZPI

Praha - Dozor nad stravovacími provozy v takzvaném otevřeném typu stravování, tedy hlavně restauracemi, kavárnami nebo třeba cukrárnami, přejde z hygienických stanic na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Schválila to Sněmovna v novele zákona o potravinách, která zavádí tresty za prodeje potravin dvojí kvality. Pozměňovací návrh vznesl ve Sněmovně poslanec ČSSD Jan Birke. Převod dozorových pravomocí z hygieny na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci odmítl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Střetl se při tom s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (ČSSD), který Blatného argumenty odmítl.

Podle Birkeho umožní změna mimo jiné to, aby krajské hygienické stanice uvolnily desítky pracovníků z dozoru nad restauracemi na řešení epidemiologické situace. Navíc se tak podle něj dokončí přesun dozoru nad tímto typem provozů veřejného stravování pod ministerstvo zemědělství. Hygienici by měli dohled nad stravovacími službami například v nemocnicích nebo sociálních zařízeních.

Blatný řekl mimo jiné, že krajské hygienické stanice se zabývají posuzováním rizik přímo při přípravě pokrmů. Upozorňoval na to, že epidemie z jídla jsou spojovány s poskytováním stravovacím služeb, a nikoli s výrobou potravin. Pozměňovací návrh by podle Blatného znamenal nižší ochranu veřejného zdraví před nákazami z jídla, kde je zdrojem nákazy člověk, a ne potravina. Ztížilo by to navíc přijímání protiepidemických opatření.

Ministr zemědělství Toman označil Blatného slova za zbytečné strašení a nemluvení pravdy. Argumentoval například tím, že zákon na ochranu veřejného zdraví nebude dotčen. Potravinářská inspekce podle něj může také kontrolovat zdravotní způsobilost pracovníků.

Pro převod se vyslovil i bývalý ministr zemědělství Petr Bendl (ODS). Bude to podle něj znamenat ulehčení pro podnikatelský sektor, který bude potřebovat o něco méně razítek, ale bude muset stejně dodržovat přísná hygienická pravidla. Přesun dozoru podpořil i klub TOP 09.

Přesun však odmítl Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče i Lékařský odborový klub. Návrh podle nich může ohrozit zdraví lidí a opomíjí preventivní roli hygieniků. "Hygienická služba po tomto návrhu bude ve stravovacích provozech řešit 'jen požáry', takže hygienici budou v provozovnách působit až v případě vzniku epidemie či jiného poškození zdraví," uvedly dnes tyto organizace v tiskové zprávě.

Před návrhem varovaly i hygienické stanice. "Dozor nad bezpečností pokrmů v provozovnách poskytujících stravovací služby začíná již při stavebním uspořádání a vybavení provozoven. Danou kompetencí disponují v rámci stavebních řízení právě hygienici. Mají k tomu nejen potřebné letité praktické zkušenosti, ale také patřičné zdravotnické vzdělání," stojí v jejich prohlášení.