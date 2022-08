Sněmovna schválila po 11 hodinách program schůze ke zdravotním platbám

Praha - Sněmovna schválila po 11 hodinách program schůze k opětovnému projednání vládní novely o snížení státních plateb do zdravotnictví po zbytek roku. Doplnila do něj na návrh Jana Jakoba z koaliční TOP 09 jen návrhy na schválení vstupu Finska a Švédska do Severoatlantické aliance. Desítky požadavků poslanců opozičních ANO a SPD na změny programu schůze díky koaliční převaze dnes zamítla.

Opozice chtěla přednostně projednat například aféru kolem nového ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka, řešení energetické krize, ceny potravin, obecné zdražování, nelegální migraci, řešení bytové krize nebo některé své předlohy. Poslanci ANO a SPD jednotlivé návrhy mnohdy obšírně zdůvodňovali. Z koalice zazněly obvinění z obstrukce nebo dokonce destrukce schůze. K 63 návrhům na změny programu dolní komora absolvovala 67 hlasování.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová po hlasování uvedla, že navrhované opoziční body se týkaly skutečných problémů. Šéf frakce SPD Radim Fiala řekl, že poslanci hnutí hlasovali proti programu schůze, protože v něm není nic, co by obyvatelům pomohlo. Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek v reakci obvinil opozici z toho, že vyblokovala mnoho hodin jednání "politickým divadýlkem". Šéf lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka pak připomněl někdejší billboard hnutí ANO o "makání a neblábolení". Opozici vzkázal, že do Sněmovny přišla strašit lidi, že lže a že vyvolává paniku. "Nelžeme. Já se obávám, že vy v určitých věcech lžete," oponoval Jurečkovi předseda klubu SPD.

Lavice v jednacím sále zely při projednávání změn programu schůze většinu času prázdnotou. "Tak v sále je nás tolik, že se tady člověk skoro bojí," řekl poslanec ANO Patrik Nacher. Na program se pokusil zařadit novelu živnostenského zákona, kterou předložil pražský magistrát a která má řešit krátkodobé ubytování turistů.

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna chtěl kromě jiného navrhnout usnesení, které reagovalo na doporučení některých vládních politiků, jak se bránit vysokým cenám energií. Návrh směřoval k tomu, aby Sněmovna byla vytápěna nejvýše na 17 stupňů Celsia. "Vemte si dva svetry, když lidem radíte, aby si vzali svetr," komentoval svou iniciativu Foldyna.

Rozšíření Severoatlantické aliance o Finsko a Švédsko bude Sněmovna schvalovat podle podpořeného Jakobova návrhu po projednání sporné novely o snížení zdravotních plateb státu za děti, studenty, důchodce nebo nezaměstnané, kterou vetoval prezident Miloš Zeman. Hnutí ANO prostřednictvím předsedkyně klubu Aleny Schillerové neúspěšně požadovalo, aby se body o NATO Sněmovna zabývala ještě před touto předlohou.

Opoziční představitelé už předem uváděli, že debata ohledně vládní zdravotnické novely bude dlouhá. Už předchozí schvalování předlohy provázely mnohahodinové obstrukce ANO a SPD, jejichž představitelé se podobně jako Zeman obávají možného snížení kvality a dostupnosti péče. Vládní činitelé takové dopady odmítli. Koalice nyní prosadila možnost sněmovního jednání přes noc a také v sobotu.