Sněmovna schválila opakování tzv. milostivého léta v exekucích

Praha - Někteří dlužníci v exekuci zřejmě znovu dostanou šanci splatit vymáhané peněžité závazky bez úroků nebo penále. Předpokládá to vládní předloha, kterou dnes schválila Sněmovna zrychleně už v úvodním kole. Hlasovalo pro ni 152 ze 153 přítomných poslanců. Opakování takzvaného milostivého léta bude trvat tři měsíce od září. Umožní lidem zbavit se vymáhaných dluhů u veřejných institucí a státních či polostátních firem. Předlohu nyní dostanou k posouzení senátoři. V létě počítají předkladatelé s propagací milostivého léta tak, aby se přihlásilo co nejvíce dlužníků. Exekutorská komora se k němu staví rezervovaně.

Předloha se týká exekucí, které začaly před loňským 28. říjnem. Skončit by mohly exekuce na dluh u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize. Dlužník bude muset podle návrhu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle pravidel milostivého léta. Bude moci požádat o sdělení výše dlužné částky, kterou má ještě uhradit. Exekutor bude muset odpovědět do 15 dnů. Při překročení této lhůty se dlužníkovi milostivé léto prodlouží. Paušální náhrada nákladů exekuce má činit 1815 korun s daní z přidané hodnoty.

"Předpokládám, že v důsledku současné energetické krize a zvyšující se inflace je druhá vlna milostivého léta namístě a pro dlužníky, kteří uvázli v dluhové pasti, se tak otevírá prostor pro nový životní restart," uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Kolik dlužníků se přihlásí, na následné tiskové konferenci však odhadovat nechtěl. Záviset to podle něj bude na ekonomickém vývoji. Šéf lidoveckého klubu Marek Výborný upozornil na to, že jde na řadu let o poslední šanci zbavit se tímto způsobem dluhů.

Prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík míní, že milostivé léto mělo být původně mimořádné a ojedinělé a u toho mělo zůstat. "Opakování milostivého léta bereme jako rozhodnutí zákonodárců, nicméně takto bude ochota dlužníků platit dluhy čím dál menší," uvedl v tiskové zprávě. Pro exekutory bude opakování akce znamenat podle Mlynarčíka opět velkou administrativní zátěž, přičemž odměna neodpovídá platnému tarifu. "Opět chybí dobrovolnost na straně věřitele, zákon část jejich pohledávek jednoduše zrušil," dodal.

První milostivé léto se konalo od loňského 28. října do letošního 28. ledna. Exekuce se uzavřela, pokud dlužník zaplatil původní dlužnou částku a 908 korun exekutorovi. Penále, úroky a další poplatky se odpustily. Takto exekutoři podle podkladů k novele zastavili zatím 42.000 exekucí. Podle exekutorské komory mohli dlužníci akci využít u 1,3 milionu exekucí.

Výborný na plénu uvedl, že vládní návrh odstraňuje nedostatky prvního kola milostivého léta. Naráželo například na podle něho ne úplně vstřícný přístup některých exekutorských úřadů. "Nikdy jsem netvrdil, že možnosti využijí všichni. Je důležitý každý osobní příběh, kdy milostivé léto pomohlo," uvedl. Na příští rok chce vláda podle Výborného připravit obdobnou pomoc dlužníkům ve správních exekucích. Poslanec ANO Patrik Nacher věří, že nynější milostivé léto pomůže většímu počtu lidí, než tomu bylo v minulém kole, byť ani to nelze označit za neúspěch.