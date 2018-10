Praha - Sněmovna schválila novou úpravu úhrad zdravotnických prostředků. Odvrací možnost, že by pacientům výrazně vzrostla od ledna spoluúčast. Poslanci také schválili senátní novelu, jejímž cílem je vyřadit terapeuty a specialisty čínské medicíny ze zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Dolní komora dále zamítla žádost opozice na opětovné projednání změn služebního zákona ve sněmovních výborech. Koalice tak asi prosadí možnost odvolávání státních tajemníků vládou.

Sněmovna schválila novou úpravu úhrad zdravotnických prostředků. Novela o veřejném zdravotním pojištění by měla lidem ušetřit podle vlády stamiliony korun na spoluúčasti, víc pomůcek bude bez doplatků. Předchozí úhradová pravidla zrušil Ústavní soud ke konci roku. Pokud by nová úprava nebyla od ledna účinná, hrozil by podle kabinetu nárůst spoluúčasti o více než miliardu korun.

Sněmovna chce novelou, kterou nyní budou posuzovat senátoři, navíc snížit výdaje za léky některým invalidům. Od roku 2020 by neměli na doplatcích vydat více než 500 korun ročně invalidní důchodci s invaliditou třetího stupně a invalidé s uznanou invaliditou ve druhém a třetím stupni, kterým úřady penzi nepřiznali kvůli krátké době pojištění. Nyní do tohoto limitu spadají jen senioři starší 70 let.

Ohledně zdravotnických prostředků provedli poslanci ve vládní novele spíše jen dílčí a upřesňující úpravy. "Nejde tam o žádné zásadní systémové změny," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Z pojištění by se měly hradit například i opravy mechanických a elektrických invalidních vozíků, které jsou ve vlastnictví pojištěnců, nejen těch ve vlastnictví pojišťoven. Lidé s těžkou inkontinencí nebudou muset doplácet navrhovaná dvě procenta na příslušné pomůcky, tedy například pleny. Obdobných poslaneckých úprav Sněmovna podpořila hned několik.

Zdravotnickými prostředky se rozumí různé výrobky od obvazů a vatových tamponů, přes kompresní punčochy, ortézy, berle, chodítka a protézy, brýle, paruky, pomůcky pro diabetiky a naslouchátka až po vozíky pro handicapované. Zrušená část zákon stanovila úhradu 75 procent ceny nejméně ekonomicky náročné varianty, kterou stanoví zdravotní pojišťovny.

Senátoři ji napadli u Ústavního soudu, protože podle nich systém umožňoval pojišťovnám, aby si samy určovaly, jestli a v jaké výši pomůcku uhradí. Podle senátorů to zasahovalo do práv pojištěnců i výrobců pomůcek. Soud uvedl, že to bylo v rozporu s právem na bezplatnou zdravotní péči.

Nově si podle novely základní parametry úhrady stanoví přímo výrobci tím, že svůj produkt zařadí do skupiny výrobků. Peníze, které lidé ušetří, se mají v budoucnu hradit z veřejného zdravotního pojištění. Nastavení limitů ale má stejnou částku ušetřit.

Přílohou novely je aktualizovaný seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou pro jednotlivé skupiny stanoveny úhradové hranice a další podmínky. Nové zdravotnické prostředky by měly být zařazovány do systému úhrad každý měsíc, nikoli jen jednou za půl roku. Pacienti se díky tomu ke svým zdravotnickým pomůckám dostanou rychleji.

Zařazování nových prostředků budou navrhovat přímo jejich výrobci, stát bude řešit jenom chyby, na které mohou upozornit zdravotní pojišťovny, konkurenti nebo Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že jich budou nejvýše jednotky procent. Úspory si úřad slibuje od pravidelných revizí cen jednotlivých kategorií.

Zahraniční lékaře čeká změna podmínek zkoušky pro praxi v ČR

Zahraniční lékaře čeká změna podmínek aprobační zkoušky, po jejímž absolvování by mohli pracovat v Česku. Budou se moci o její složení pokusit maximálně čtyřikrát, rozložit by si ji ale mohli do dvou dnů. Schválila to Sněmovna v senátní novele, jejímž cílem je vyřadit terapeuty a specialisty čínské medicíny ze zákona o nelékařských zdravotnických povoláních.

Rozdělení čtyřdílné zkoušky do dvou dnů má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) přispět k tomu, aby ji lékaři z ciziny mohli zdárně složit. Je tak v zájmu nemocnic, které se potýkají s nedostatkem lékařů. Omezení pokusů naopak zabrání tomu, aby zahraniční lékaři žádali "donekonečna" o uznání jejich schopností léčit české pacienty, řekl ministr.

Dolní komora schválila také návrh, aby roční nemocniční praxi jako podmínku pro nové zdravotnické záchranáře nemuseli absolvovat řidiči záchranných vozů, kteří vykonávají tuto práci nejméně pět let. Podobně by měly být upraveny rekvalifikace zdravotních sester na zdravotně-sociální pracovnice nebo požadavky na dětské sestry, klinické logopedy či psychology ve zdravotnictví.

Poslanec ANO Jiří Mašek prosadil, aby si stanice protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby mohly najmout odborné lékaře z jiných zařízení.

Senátní novela má v zákoně o zdravotnických povoláních zrušit podmínky vzdělávání pro terapeuty a specialisty čínské medicíny. Důvodem je to, aby tyto formy pomoci nebyly hrazeny pojišťovnami. Zákonodárci se shodovali s Vojtěchem na tom, že čínskou medicínu by měl upravit samostatný zákon o léčitelích, který chystá ministerstvo zdravotnictví předložit v první polovině příštího roku.

Do zákona se tradiční čínská medicína dostala v minulém volebním období, úpravu prosadil tehdejší předseda sněmovního výboru Rostislav Vyzula (ANO). Argumentoval tím, že nyní není možné jednoznačně ověřit vzdělání poskytovatelů čínské péče ani její rozsah a kvalitu.

Koalice asi prosadí odvolávání státních tajemníků vládou

Vládní strany asi ve Sněmovně prosadí změnu služebního zákona, podle níž by státní tajemníci mohli být odvoláni vládou. Podle opozice to bude znamenat návrat k politizaci státní správy, opětovného projednání změn ve sněmovních výborech se ale nevládní strany nedomohly. Sněmovna to odmítla hlasy ANO a ČSSD, které podpořila KSČM.

Návrh, aby státní tajemníci na ministerstvech už nebyli kárně odpovědní, ale mohli být vládou odvoláni stejně jako náměstek ministra vnitra pro státní službu, předložila v úterý ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Změnu hájila tím, že se režim ujednotí a odvolání bude dál přezkoumatelné soudem stejně jako u jiných státních úředníků.

Marek Benda (ODS) namítl, že změna by znamenala odklon od depolitizace státní správy, pokud by každá nová vláda mohla vyměnit všechny státní tajemníky. Připomněl, že státní tajemníci jsou odpovědni za personální obsazování úředníků na ministerstvech.

Kateřina Valachová (ČSSD) požadovala prodloužit ze 40 na 60 služebních dnů lhůtu, po níž by bylo možné úředníka hodnotit. Pokud by jeho působení bylo shledáno nevyhovujícím, měl by mít na nápravu 90 místo 40 dnů.

Totéž navrhli opoziční lidovci, kteří by navíc chtěli zrušit zamýšlený dvoukolový systém výběrových řízení na pozice ve státní správě na rozdíl od dosavadních tří. Právě toto ustanovení by podle opozice i odborů umožnilo vládě zbavit se po systemizaci nepohodlných úředníků a obsadit jejich místa lidmi ze spřátelených firem. Do druhého kola by se totiž mohli kromě kariérních úředníků přihlásit i lidé mimo státní správu, pokud mají zkušenost z řídicích funkcí.

Zuzana Ožanová (ANO) navrhla možnost pružněji obsazovat volná služební místa, a to i maturanty s příslušnou praxí, kteří by se do devíti let zavázali získat předepsané vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání. Poslankyně navrhla také zmírnit požadované vzdělání pro vládní a ministerské rady; nemuseli by mít titul magistra, stačil by jim bakalářský.

Novelu předložila ještě menšinová vláda ANO. Nová pravidla by podle vládního hnutí měla více otevřít státní správu odborníkům zvnějšku a usnadnit odvolání vedoucích pracovníků na základě nového systému hodnocení. Proti novele měl výhrady Odborový svaz státních orgánů a organizací, podle něhož novela přinese destabilizaci a posílení politického vlivu na státní správu.