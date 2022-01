Sněmovna schválila možnost až deseti dnů volna ve školách kvůli koronaviru

Praha - Ředitelé škol zřejmě budou moci vyhlásit až na deset dní mimořádné ředitelské volno nebo zavést distanční výuku, pokud to bude třeba kvůli absenci velkého počtu pedagogů v důsledku koronavirové karantény nebo izolace. Schválila to dnes zrychleně Sněmovna. Normu ještě projedná Senát, který by souhlas mohl dát příští týden. Předloha předpokládá, že při výuce na dálku i při mimořádném ředitelském volnu by měli rodiče žáků do deseti let věku nárok na ošetřovné. Poslancům ANO se nepovedlo prosadit požadavek, aby tento nárok měli i rodiče dětí až do 13 let věku.

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) poslancům řekl, že úprava má zabránit plošnému uzavírání škol kvůli epidemii nemoci covid-19. Ředitelé škol budou moci volno vyhlásit podle potřeby a nebudou muset využít všech deset dnů najednou, řekl ministr. Mimořádné volno bude možné podle Gazdíka využít po dobu pandemické pohotovosti.

Poslanec ANO Ivo Vondrák se dotazoval, proč má mimořádné ředitelské volno trvat právě až deset dní. "Šel jsem tak z Nerudovy ulice do Sněmovny a napadlo mne to," odvětil na to Gazdík. Vzápětí dodal, že délku volna konzultoval se všemi zúčastněnými institucemi a byla označena jako optimální a dostatečná, přičemž doplňuje právo ředitelů škol vyhlásit volno na pět dní.

Školský zákon v současnosti umožňuje ředitelům vyhlásit pět volných dnů za školní rok, a to ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických. Řada ředitelů škol toto volno už vyčerpala, možnost delšího volna proto podle kritiků přichází pozdě. O uzavření školy při velkém počtu nakažených žáků mohou rozhodnout hygienici.

Projednávání zákona se protáhlo na tři hodiny mimo jiné kvůli obsáhlým projevům poslanců hnutí SPD, kteří chtějí oddálit schvalování zákona o korespondenční volbě poslanců a prezidenta. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) se pozastavil nad vyjádřením Radka Kotena (SPD), který současné pandemické onemocnění porovnával s "nudlí u nosu", kterou dříve u dětí nikdo neřešil a nikdo je netestoval. Válek mimo jiné poukázal na to, že nemoc covid-19 může mít vážnější důsledky a její léčba musí být přesně nastavena. "Fakt to není nudle u nosu," poznamenal.

Možnost vyhlásit mimořádné ředitelské volno nebo výuku na dálku by měly mít základní, střední, vyšší odborné, základní umělecké i jazykové školy. Na dálkové vzdělávání by škola měla mít možnost dočasně přejít po dohodě s vyučujícími, pokud by kvůli výpadku většího množství pedagogů v důsledku epidemie covidu-19 nešlo učit prezenčně. Pro ředitelské volno by se škola mohla rozhodnout v případě, že by kvůli šíření nákazy dočasně nemohla zajistit ani distanční výuku. Pro mateřské školy počítá návrh pouze s možností mimořádného ředitelského volna. Předloha umožňuje vyhlášení distanční výuky nebo mimořádného volna i ze dne na den.

Účast na mimořádné distanční výuce by měla být pro žáky povinná s výjimkou základních uměleckých a jazykových škol. Mimořádné volno i výuku na dálku by mohli ředitelé vyhlašovat i jen pro jednotlivá pracoviště školy. V takovém případě by se měl rozsah dnů vztahovat ke každé části školy zvlášť.

Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádné výuce na dálku podpořilo všech 162 přítomných poslanců, za což Gazdík poděkoval. Pro požadavek vůči ministerstvu práce a sociálních věcí, aby řešilo navýšení hranice z deseti let na 13 let věku v rámci nároku na krizové ošetřovné, hlasovalo jen 73 poslanců opozičních ANO a SPD.