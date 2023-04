Sněmovna schválila misi vojenských policistů na Ukrajinu

Praha - S vyšetřováním možných válečných zločinů na Ukrajině po ruské vojenské invazi budou moci pomáhat také čeští vojenští policisté. Vyslání až 15 příslušníků vojenské policie dnes schválila Sněmovna. Souhlasila rovněž s vysláním dvou desítek instruktorů speciálních sil do Nigeru, kde budou působit jako poradci. Horní parlamentní komora schválila vládní návrh dvojice zahraničních misí už minulý týden.

Vojenští policisté by měli podporovat vyšetřování zločinů na Ukrajině v týmu Mezinárodního trestního soudu v Haagu (ICC). Působit budou zejména na Ukrajině, případně také v Nizozemsku, ovšem nikoli nepřetržitě. Nasazení týmu se předpokládá několikrát ročně, pokaždé na čtyři až šest týdnů. "Konflikt na Ukrajině je zjevně provázen válečnými zločiny a zločiny proti lidskosti," uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Mise by měla trvat do konce příštího roku. Letošní náklady se odhadují na 12,4 milionu korun, příští rok na 17,2 milionu korun.

ICC hodlá stíhat za válečné zločiny podle dřívějších informací listu The New York Times minimálně ve dvou případech. První se týká obvinění, že Rusko uneslo ukrajinské děti a dospívající a poslalo je do převýchovných táborů na ruském území. Kvůli tomu už ICC vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a na zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariji Lvovovou-Bělovovou. Podle Kremlu toto rozhodnutí nemá právní základ a je "nehorázné a nepřijatelné". Druhý případ se týká ruských útoků na ukrajinskou civilní infrastrukturu včetně vodních zdrojů a elektráren ležících daleko od fronty. Rusko to odmítlo s tím, že míří na vojenské cíle.

Mezinárodní trestní soud soudí jednotlivce za zločiny proti lidskosti, genocidu a válečné zločiny. Uznává ho přes 120 zemí, na jeho jurisdikci vedle Ruska nepřistupují například ani Spojené státy.

V Nigeru budou čeští vojáci působit jako instruktoři a poradci při budování tamních obranných kapacit do konce roku. Mise, jejímž podnětem byla žádost nigerského prezidenta, má stát 162 milionů korun. České speciální síly v poslední době v oblasti Sahelu působily, a to v Mali. Ze země se ale stáhly loni poté, co se zhoršily vztahy mezi Mali a Francií a protiteroristická operace Barkhane byla ukončena. Čeští vojáci na konci loňského roku odešli i z výcvikové mise EU v Mali.