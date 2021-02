Sněmovna schválila až 370 Kč denně lidem v nařízené karanténě

Praha - Lidé v nařízené karanténě budou moci dostávat k náhradě mzdy bonus až 370 korun za den, a to podle výše svého výdělku. Vyplácet jim ho bude zaměstnavatel po deset dnů. O tyto výdaje si pak sníží sociální odvody. Vládní návrh zákona, který s tím počítá, dnes ve zrychleném režimu ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna. Musí ho ještě odsouhlasit Senát. Podle návrhu by se příspěvky měly vyplácet od března do konce května.

Zaměstnanci v karanténě dostávají teď 60 procent svého redukovaného průměrného výdělku. Příspěvek má motivovat k tomu, aby lidé do karantény chodili a aby nakažení hlásili své kontakty. Zlepšení trasování má přispět ke zvládnutí epidemie. Celkové náklady by mohly představovat asi 1,2 miliardy korun.

Sněmovna nepřijala pozměňovací návrhy poslanců Pirátů a SPD, kteří chtěli rozšířit výplatu bonusu i na živnostníky. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla, že o tomto návrhu bude v pondělí jednat vláda. Vložit by ho mohla do nového zákona o kompenzačním bonusu živnostníkům postiženým omezením provozů.