Sněmovna rozhodne, zda je kandidatura Havlíčka na předsedu přípustná

Praha - Volba vicepremiéra, ministra dopravy, průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) předsedou Sněmovny by podle volební komise dolní komory neměla být připuštěna. Důvodem je neslučitelnost funkcí šéfa parlamentní komory a člena vlády, uvedl dnes předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO). Havlíček v následném kandidátském projevu uvedl, že kandidovat bude, že na neslučitelnost uvedených funkcí panují různé právní názory a že o jeho nominaci má rozhodnout Sněmovna, což doporučila i volební komise.

Dolní komora se po sérii vystoupení zástupců ANO na podporu Havlíčka, která zatím trvala zhruba hodinu, usnesla na tom, že bude moci jednat i po 21:00 a případně i po půlnoci. Navrhl to jménem poslaneckých klubů budoucí vládní koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů předseda frakce občanských demokratů Zbyněk Stanjura. Do debaty bylo v době hlasování po hodinové rozpravě přihlášeno dalších deset poslanců ANO. Ministr životního prostředí Richard Brabec odmítl tvrzení, že jde ze strany zástupců ANO o obstrukci.

Komise podle Kolovratníka se dnes dopoledne na základě stanoviska sněmovního legislativního odboru usnesla na tom, že "konstatuje, že by kandidatura Karla Havlíčka, člena vlády, do orgánů Poslanecké sněmovny Parlamentu neměla být připuštěna". Doporučila dolní komoře, aby před volbou předsedy Sněmovny rozhodla o přípustnosti Havlíčkovy kandidatury hlasováním. Rodící se vládní koalice, která má ve Sněmovně většinu, nominovala do jejího čela předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou.

"Přípustná a hlavně i zdravá" je Havlíčkova kandidatura také podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO a dosavadní ministryně financí Aleny Schillerové. Argumentovala stanoviskem ústavního právníka Jana Kudrny, podle něhož ústava kandidaturu člena vlády na funkci ve vedení Sněmovny přímo nevylučuje. Koalici Schillerová obvinila z toho, že se rozhodla vyšachovat opozici ze všech klíčových výborů. "Najeli jste na nás parním válcem a pokoušíte se zválcovat, co jde," prohlásila.

Na podporu Havlíčkovy kandidatury vystupovali i další straničtí kolegové z vlády i poslaneckého klubu. "Volební komise svým usnesení popírá ústavu," prohlásila mimo jiné dosavadní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Předseda lidovců Marian Jurečka požádal členy ANO o to, aby si viděli "na špičku nosu" a upamatovali se na minulé funkční období, kdy jako vládní uskupení byli ve Sněmovně dominantní. Adorační projevy členů ANO označil za začátek Havlíčkovy "beatifikace", tedy vicepremiérova blahořečení v terminologii římskokatolické církve.

Havlíček řekl, že nominaci přijal i proto, že klub ANO je se 72 poslanci nejsilnějším klubem ve Sněmovně. Připustil, že ANO nedisponuje potřebnými hlasy pro jeho zvolení. Zájem získat tento post zdůvodnil i tím, že Sněmovna má kontrolovat vládu. Nijak nezmínil to, že předsedou Sněmovny v minulém funkčním období byl Radek Vondráček z vládního hnutí ANO.

Předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob charakterizoval debatu jako "pění ód na Havlíčka a demokracii". "Soudě podle přihlášených v tomto budeme nějaký čas pokračovat," konstatoval. Nominantku sněmovní většiny Pekarovou Adamovou označil za úctyhodnou a váženou političku. K výtkám ANO, že sněmovní většina chce nechat opozici vedení "pár výboru", Jakob podotkl, že ústavně právní výbor, školský výbor, výbor pro veřejnou správu, regionální výbor, mediální výbor nebo výbor pro obranu lze obtížně označit za nevýznamné.

Stanjura se pozastavil nad tvrzením ANO, že mu jde o politickou kulturu. Podotkl, že zástupci ANO odmítli takzvaně vypárovat čtyři nemocné poslance koalice. Patrik Nacher (ANO) na to řekl, že toto pravidlo, kdy za chybějící zástupce koalice dobrovolně absentoval při hlasování stejný počet opozičních poslanců, platí jen pro schvalování zákonů, ne pro tajnou volbu členů vedení Sněmovny.

Předsedkyní mandátového a imunitního výboru zvolili členové Válkovou (ANO)

Předsedkyní sněmovního mandátového a imunitního výboru dnes jeho členové jednomyslně zvolili bývalou ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou (ANO). Potvrdila to na dotaz ČTK. Válková působila ve výboru, který mimo jiné dává plénu doporučení ohledně žádostí o vydání k trestnímu stíhání, i v minulém volebním období. Její nynější volbu do jeho čela potvrdilo při odpoledním pokračování ustavující schůze sněmovní plénum.

Sněmovna naplnila výbor členy dnes dopoledne. Vedle Válkové v něm budou stejně jako v uplynulém období pracovat Taťána Malá, Milan Feranec, Ladislav Okleštěk, František Petrtýl (všichni ANO), Marek Benda (ODS) a Radek Rozvoral (SPD). Ve výboru budou dále zasedat Romana Fischerová (ANO), Pavel Kašník, Pavel Staněk (oba ODS), Josef Cogan, Eliška Olšáková, Lucie Potůčková (všichni STAN), Aleš Dufek, Michael Kohajda (oba KDU-ČSL) a Pavel Svoboda (TOP 09). Jako jediný klub nemají ve výboru zastoupení Piráti. Válková před poslanci řekla, že se jako předsedkyně výboru bude řídit výhradě právními předpisy a slušným chováním. Následně plénum informovala o ověření mandátů nově zvolených poslanců, jak je provedl výbor. Čtyři z 200 poslanců, jak Válková uvedla, ještě neobdrželi osvědčení o zvolení. Z prvního i z dnešního druhého jednacího dne ustavující schůze se ze zdravotních důvodů omluvili Jiří Carbol, Pavla Golasowská a Marie Jílková (všichni KDU-ČSL), a také Josef Flek (STAN). V minulém volebním období výbor vedl Stanislav Grospič (KSČM). Po říjnových volbách komunisté v dolní komoře zastoupení nemají. Mandátový a imunitní výbor Sněmovna zřizuje na ustavující schůzi jako první. Po dnešním formálním ustavení může zahájit činnost. Státní zástupce Jaroslav Šaroch už odeslal nové Sněmovně podle očekávání žádost o vydání k stíhání, která se týká dosluhujícího premiéra a znovu zvoleného poslance Andreje Babiše (ANO) v případu Čapí hnízdo. Výbor by se měl žádostí zabývat podle dosavadní praxe v následujících týdnech.