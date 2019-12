Sněmovna rozhodne o zákonu proti tzv. trafikám ve firmách

Praha - Sněmovna by dnes měla rozhodnout o podobě zákonných pravidel pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Mohla by se také pokusit přehlasovat senátní veto návrhu nového zákona, který stanoví pravidla pro činnost soudních tlumočníků a překladatelů. Schůze pokračuje od odpoledne.

Návrh nominačního zákona má omezit dosazování politických nominantů do takzvaných trafik ve státních a polostátních firmách. Senát v něm chce upravit střet zájmů uchazečů.

Zákon o tlumočnících a překladatelích horní komora zamítla v souvislosti s vetem příbuzné předlohy o soudních znalcích, které již Sněmovna přehlasovala. Poslanci v samostatné novele už navrhli dosud neschválený tlumočnický zákon upravit. Jde například o zrušení povinného pojištění tlumočníků a překladatelů a vypuštění povinnosti až tříleté archivace překladů.

Je možné, že opozice se bude snažit zařadit na program schůze debatu o prověrce Evropské komise k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Obsah auditní zprávy nebyl zveřejněn a oficiálně nejsou známy ani výsledky. V jarní předběžné zprávě komise konstatovala, že Babiš ve střetu zájmů je, protože má stále vliv na skupinu Agrofert, ač ji vložil do svěřenských fondů. Podle týdeníku Respekt konečná zpráva vyznívá stejně.