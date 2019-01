Praha - Sněmovna by měla na příští schůzi rozhodnout o vydání poslance SPD Miloslava Roznera k trestnímu stíhání. Znovu bude hlasovat o proplácení prvních tří dnů nemoci nebo o insolvenční novele, která má otevřít takzvaný osobní bankrot širšímu okruhu dlužníků. Schvalovat budou poslanci mimo jiné kontroverzní návrh KSČM na zdanění státních náhrad, které dostávají církve za majetek nevydaný v restitucích. Návrh programu schůze dnes projednal organizační výbor.

První letošní schůze Sněmovny začne v úterý 22. ledna. Měla by podle plánů trvat tři týdny. S týdenní přestávkou pro jednání výborů by měla skončit v polovině února.

Roznera chce policie stíhat kvůli jeho výrokům o někdejším romském táboře v Letech u Písku. Poslanec při kritice rozhodnutí někdejší vlády o odkupu vepřína blízko pietního místa v Letech použil spojení "neexistující pseudokoncentrák". Podle SPD ale existují pochyby o objektivitě vyšetřování případu. Doporučení k policejní žádosti ještě musí vydat mandátový a imunitní výbor.

Návrh ČSSD na zrušení karenční doby zamítl Senát. Dolní komora jej pravděpodobně přehlasuje a novelu potvrdí. Už při jejím schvalování pro ni zvedli ruku kromě poslanců vládních ANO a ČSSD a KSČM, která kabinetu ve Sněmovně toleruje, také poslanci opozičních Pirátů a polovina lidovců. Insolvenční novelu horní komora upravila, na oddlužení by tak dosáhli i nejchudší. Sněmovní verzi kritizovali odborníci na pomoc předluženým. Z dosavadních informací vyplývá, že Sněmovna by mohla potvrdit své, přísnější znění předlohy.

Schvalování takzvaného zdanění církevních restitucí by mohlo opět provázet zdržování zejména pravicovou opozicí, která je pokládá za protiústavní. Do sněmovního finále se novela dostala až na mimořádné schůzi v polovině prosince. V dolní komoře by se však měl najít dostatek hlasů pro její přijetí.

Poslanci by mohli schvalovat také například nové úpravy pro soudní znalce a tlumočníky a lékovou novelu, podle níž by ošetřující lékaři a lékárníci získali přístup k seznamu všech léků, které má pacient předepsané. Tyto předlohy čeká ve Sněmovně ještě druhé čtení, při kterém mohou poslanci podávat pozměňovací návrhy.

V úvodním kole se poslanci budou zabývat vládním návrhem, který upravuje vztahy mezi Českem a Spojeným královstvím pro případ, že Británie vystoupí z EU bez dohody. Kabinet chce, aby Sněmovna schválila předlohu zrychleně už v prvním čtení. V prvním čtení by mohli poslanci pokračovat v projednávání sporných vládních změn v elektronické evidenci tržeb. Novela mimo jiné rozšiřuje okruh tržeb podléhajících evidenci, poslanci debatu o ní v úvodním kole už šestkrát nedokončili.

Předseda opozičního klubu TOP 09 Miroslav Kalousek ve výboru sdělil, že TOP 09 bude chtít na schůzi zařadit bod týkající se údajného ovlivňování nezávislosti soudů hradním kancléřem Vratislavem Mynářem. Týdeník Respekt v pondělí uvedl, že Mynář opakovaně kontaktoval soudce různých soudů. S ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem tak probíral služební zákon, který prezident kritizoval, a případ Lesní správy Lány, kde policie vyšetřuje některé zakázky. "Poslanecká sněmovna by to neměla přejít mlčením," řekl Kalousek novinářům. Mynář odmítl, že se soudce pokoušel ovlivnit. Stejně jako při schůzkách s politiky nebo řediteli firem šlo podle něj o seznámení dotyčného se stanovisky, postoji a postupy prezidenta Miloše Zemana.

mbc nlm snm