Sněmovna rozhodne o sazbách za týrání zvěře a alkoholu u cyklistů

Praha - Poslanci rozhodnou na následující schůzi o senátní snaze zpřísnit trestní sazby za týrání zvířat a zrušit nulovou toleranci alkoholu u cyklistů na cyklostezkách. Sněmovna by také měla schvalovat například zavedení odchodného pro obecní strážníky a předlohu KSČM o automatickém mechanismu plateb státu zdravotním pojišťovnám za jeho pojištěnce. Poslance navíc čeká sledovaná volba nových členů rad České televize a Českého rozhlasu.

Schůze dolní komory začne v úterý odpoledne. S týdenní přestávkou na jednání výborů by mohla trvat do posledního březnového pátku.

Zpřísnění trestních sazeb za týrání zvířat vrátili senátoři do hry poté, co je poslanci na prosincové schůzi neschválili. Ve sněmovním znění novely by mohly soudy nově ukládat jako samostatný trest zákaz chovu zvířat až na deset let. Vzhledem k možné změně postoje poslanců nejsilnějšího hnutí ANO by Sněmovna tentokrát mohla zpřísnění sazeb podpořit.

Mírnou toleranci alkoholu u cyklistů výhradně na cyklostezkách chce horní komora připojit k novele o liberalizaci podmínek pro taxislužby. V minulosti Sněmovna obdobné, byť širší senátní snahy zamítla.

Poslanci budou hlasovat i o dalších předlohách, které jí vrátil Senát. Jde například o regulaci průvodcovských služeb, které chce horní komora ještě zpřísnit, a o odškodňování následků povinného očkování dětí. Senátoři chtějí, aby stát hradil také bolestné a ztrátu výdělku.

Odchodné pro obecní strážníky by se mohlo dostat do novely, která zpřesňuje část jejich oprávnění a postupů. Přidává také podporu a propagaci extremistických hnutí k důvodům, které vedou ke ztrátě spolehlivosti.

Poslanci budou volit šest členů 15členné Rady České televize a dva členy devítičlenné Rady Českého rozhlasu. Pozornost vyvolává zejména volba televizních radních. Šanci zasednout v radě mají i kandidáti, kteří vyvolávají spory. Patří k ekonomika Hana Lipovská, jejíž nominaci zpochybnila zhruba čtvrtina senátorů. Dalším kandidátem je moderátor Lubomír Veselý známý pod jménem Luboš Xaver Veselý.

Ve druhém čtení by měli poslanci projednat například vládní předlohu o zrušení zavádění povinné maturity z matematiky plánované od příštího roku. Školský výbor ale doporučil jeho dvouletý odklad. Ve druhém čtení je také třeba návrh ČSSD na zavedení zálohovaného výživného a předloha KSČM o uzákonění pětitýdenní dovolené. Výbory doporučily komunistickou novelu zamítnout. Sněmovní finále by mohly tyto návrhy podstoupit v závěrečných dnech březnové schůze, jisté to ale není.

V úvodním kole by mohli poslanci debatovat o nových pravidlech nakládání se střelnými zbraněmi a o stanovení mantinelů pro lobbování politiků. Na programu je také vládní novela o soudech a soudcích, jejíž části představitelé soudů kritizují. Nesouhlasí s tím, aby komise pro výběr nových soudců sestavoval ministr spravedlnosti. Zaznívají obavy z možného vlivu politiků na soudní moc.

Navrhovaný program schůze, jenž čítá na 260 bodů, se může měnit. Aspoň část opozice by mohla žádat o debatu například o situaci na ministerstvu práce a sociálních věcí v souvislosti s informačními systémy a policejním obviněním náměstka ministryně Jana Baláče nebo o preventivních opatřeních kvůli novému koronaviru. Stejně jako při minulých schůzích se však nepředpokládá, že se poslanci stihnou se všemi body programu vypořádat.