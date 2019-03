Praha - Sněmovna rozhodne o vydání Miloslava Roznera (SPD) k trestnímu stíhání v případu jeho výroku o někdejším táboře v Letech u Písku ve středu odpoledne. Dolní komora o tom rozhodla dnes při jednání o změnách programu nynější schůze. Mandátový a imunitní výbor Roznerovo vydání ke stíhání už dříve nedoporučil.

Rozner v minulosti při kritice rozhodnutí bývalé vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL o odkupu vepřína nedaleko pietního místa v Letech použil spojení "neexistující pseudokoncentrák". Sešlo se kvůli tomu hned několik trestních oznámení.

Policie nejprve případ odložila. Dohledová státní zástupkyně ale vrátila věc k došetření obvodnímu státnímu zástupci a vyšetřovateli, protože s původním závěrem nesouhlasila. Policisté chtějí Roznera stíhat pro podezření z popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia.

Sněmovní imunitní výbor poslancovo vydání ke stíhání nedoporučil i s ohledem na obdobné případy z minulosti. Plénum se s největší pravděpodobností zachová stejně. Pokud by se tak stalo, policisté by mohli Roznera obvinit potom, co přestane být politikem chráněným imunitou.