Sněmovna rozhodne o kvótách na potraviny

Praha - Poslanci by dnes mohli hlasovat o předlohách, které jim vrátil Senát. Patří k nim sledovaná potravinová novela, v níž senátoři odmítli uzákonit povinný podíl některých tuzemských potravin ve větších obchodech. V předběžném programu je také výběr čtveřice členů Rady České televize (ČT). Řádná schůze Sněmovny začne odpoledne.

Některé opoziční kluby a Senát vyzývají k odkladu volby televizních radních. Mezi adepty jsou i lidé, kteří podle kritiků představují ohrožení nezávislosti veřejnoprávní televize.

V pedagogické předloze chce horní komora upravit financování učitelů v základních uměleckých a vyšších odborných školách a v trestní novele například odložit zavedení terapeutických programů pro řidiče. V soudní předloze senátoři prosazují ponechání nynějšího rozsahu spolurozhodování přísedících u soudů za přiměřenou odměnu. Senát vrátil poslancům k opětovnému posouzení například také zahrádkářský zákon.

Po senátním vetu by měla Sněmovna znovu hlasovat o poslanecké novele o veřejných zakázkách, podle níž by správa hmotných rezerv mohla nakupovat i určitou dobu po ukončení nouzového stavu ochranné prostředky proti koronaviru bez výběrových řízení. V návrhu programu schůze je opět také novela o pokutách podnikatelům za porušování protikoronavirových restrikcí vydaných podle krizového zákona. Dolní komora dosud o senátním vetu této předlohy nehlasovala. Provládní strany zatím neměly kvůli karanténám a izolacím dostatek poslanců na to, aby zamítavé stanovisko horní komory přehlasovaly.