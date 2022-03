Sněmovna reprezentantů USA schválila zákaz dovozu ruské ropy i peníze pro Ukrajinu

Washington - Americká Sněmovna reprezentantů drtivou většinou schválila zákon zakazující dovoz ropy, zemního plynu a uhlí z Ruska. Jde o další reakci Spojených států na ruskou invazi na Ukrajinu. Už v úterý toto opatření vyhlásil americký prezident Biden a Sněmovna reprezentantů mu nyní dala podobu zákona, napsala agentura AP. Sněmovna reprezentantů schválila i 13,6 miliardy pro Ukrajinu a Evropu.

Zákon jde ještě dál než zákaz vyhlášený Bidenem a vyzývá k přehodnocení statusu Ruska u Světové obchodní organizace (WTO) a připravuje půdu pro americké sankce na ruské představitele kvůli porušování lidských práv s cílem ekonomicky izolovat režim ruského prezidenta Vladimira Putina.

Pro návrh zákona se vyslovilo 414 zákonodárců, 17 bylo proti. Nyní o něm bude jednat Senát. Hlasovali pro něj zákonodárci z řad Demokratické i Republikánské strany, aby podpořili Ukrajinu i za cenu toho, že američtí spotřebitelé zaplatí víc u benzinových pump.

AP uvádí, že dlouho nevídané odhodlání potrestat Rusko, které spojilo demokraty a republikány v americkém Kongresu, přinutilo Bílý dům, aby přišel s vlastní strategií.

Ještě před několika dny se Bidenova administrativa k zákazu dovozu ruské ropy neměla kvůli obavám z rostoucích cen pohonných hmot v době, kdy se americké domácnosti potýkají s nejvyšší mírou inflace za posledních 40 let. Ropa dovezená z Ruska odpovídá ovšem jen osmi procentům objemu této suroviny, který USA loni spotřebovaly. Ruský zemní plyn se do této země nedováží vůbec.

"Už nějakou dobu jsme o zákazu dovozu ruských energetických surovin mluvili a máme takovou radost, že ho prezident zavedl," řekla před hlasováním demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová.

Sněmovna reprezentantů USA schválila 13,6 miliardy pro Ukrajinu a Evropu

Americká Sněmovna reprezentantů podle očekávání schválila částku ve výši 13,6 miliardy dolarů (310 miliard korun) na humanitární, vojenskou a ekonomickou pomoc Ukrajině a spojencům USA v Evropě. Jde o součást federálního rozpočtu na letošní rok v hodnotě kolem 1,5 bilionu dolarů. O balíku, který obsahuje i peníze pro země přijímající nejvíce ukrajinských uprchlíků, nyní bude rozhodovat americký Senát.

Zákonodárci se na poskytnutí finanční pomoci dohodli už v úterý. Dohoda měla v jinak politicky hluboce rozděleném Kongresu širokou podporu zákonodárců obou hlavních politických stran. Demokratický prezident Joe Biden minulý týden požádal Kongres o deset miliard dolarů, nicméně shoda mezi členy Sněmovny reprezentantů byla v této věci tak bezproblémová, že se částka postupně zvyšovala, až nakonec dosáhla současné výše.

Kongres musí rozpočet projednat do páteční půlnoci, jinak federálním úřadům hrozí výpadek financování. Americká televize CNN na svých internetových stránkách napsala, že není pravděpodobné, že by to Senát nestihl. Částečně je to díky tomu, že mnoho zákonodárců chce prokázat podporu Ukrajině v době, kdy čelí invazi ze strany Ruska.