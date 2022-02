Sněmovna reprezentantů USA schválila návrh k posílení konkurenceschopnosti země

Washington - Americká Sněmovna reprezentantů dnes schválila návrh, jehož cílem je posílit konkurenceschopnost Spojených států proti Číně. Návrh počítá mimo jiné s vynaložením 52 miliard dolarů (1,1 bilionu Kč) na podporu výroby a vývoje mikročipů. Dalších 45 miliard dolarů (téměř 956 miliard Kč) má směřovat na zmírnění problémů v dodavatelském řetězci. Informovala o tom agentura Reuters.

Proti návrhu se téměř jednomyslně postavila republikánská část Sněmovny reprezentantů. Republikánům se nelíbí mimo jiné výdaje na boj proti klimatickým změnám, které jsou součástí návrhu.

Senát už dříve schválil vlastní podobu návrhu, kterou podpořili demokraté i republikáni. Nyní je zapotřebí dojednat kompromisní verzi. Tu pak musejí znovu schválit obě komory Kongresu a podepsat prezident Joe Biden. To by mohlo trvat týdny i měsíce.

Návrh schválený Sněmovnou reprezentantů zahrnuje změny amerických obchodních pravidel, které mají kompenzovat čínské obchodní praktiky narušující tržní prostředí. Součástí návrhu je i příspěvek osm miliard dolarů do klimatického fondu, který vytvořila pařížská klimatická dohoda.

Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová uvedla, že plánuje rychlé zahájení rozhovorů se Senátem. Návrh podle ní zajistí, že Spojené státy budou mít vedoucí postavení ve výrobě a inovacích a dokážou konkurovat jakékoliv zemi.

Sněmovna reprezentantů návrh schválila v den zahájení zimních olympijských her v Číně. Mezinárodní olympijský výbor se stal v americkém Kongresu kvůli umístění her do Číny terčem kritiky. Čína dlouhodobě čelí obviněním z porušování lidských práv, Peking taková obvinění odmítá.