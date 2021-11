Sněmovna reprezentantů USA schválila Bidenův investiční balík

Washington - Americká Sněmovna reprezentantů dnes po měsících vyjednávání mezi demokraty schválila obří investiční balík prezidenta Joea Bidena, který se zaměřuje především na sociální programy a boj s klimatickými změnami. Podle amerických médií se jedná o přelomový úspěch pro Bidena, který z plánů na obnovu americké ekonomiky zasažené pandemií učinil svůj hlavní předvolební slib. Návrh však ještě musí schválit Senát, kde zřejmě prodělá řadu změn kvůli postoji některých umírněných demokratických senátorů.

Sněmovna opatření schválila téměř přesně podle stranických linií, pro hlasovalo 220 zákonodárců a proti 213. O balíku měla dolní kongresová komora hlasovat již ve čtvrtek, lídr republikánské menšiny Kevin McCarthy však využil svého přednostního práva předstoupit před kongresmany a pronesl více než osm a půl hodiny dlouhý projev, který jednání natáhl až do dneška. Překonal tím dosavadní rekord demokratky Nancy Pelosiové, která v roce 2018 přišla s asi osmihodinovým vystoupením při schvalování republikánské reformy programu veřejného zdravotního pojištění známé jako Obamacare.

Investiční balík v hodnotě 1,85 bilionu dolarů (41,5 bilionu korun) je jednou z největších veřejných investic v USA za poslední desetiletí a významně zasahuje do celé řady programů federální vlády. Investice budou směřovat do veřejné zdravotní péče, vzdělání, na podporu bydlení, rodinné politiky či na boj s klimatickými změnami a financování přechodu na bezemisní ekonomiku. Mimořádné výdaje chce vláda pokrýt stanovením minimální daně pro podniky a zvýšením odvodů pro nejbohatší Američany.

S některými částmi návrhu však dlouhodobě nesouhlasí umírnění demokratičtí senátoři Joe Manchin a Krysten Sinemaová, kteří v posledních měsících svou neoblomností srazili rozpočet investičního balíku na polovinu oproti původnímu návrhu a vyřadili z něj rovněž návrh na zvýšení zdanění firem.

Manchin přitom nadále některé části dnes schváleného návrhu nepodporuje a opatření proto zřejmě v Senátu čeká řada změn, o nichž se podle amerických médií velmi pravděpodobně bude další týdny vyjednávat. Demokraté mají v horní komoře nejtěsnější možnou většinu, takže tam potřebují hlas každého ze svých spolustraníků. Republikáni s návrhem od začátku nesouhlasí a jednotně jej nepodporují.

Kongres minulý týden schválil další velký investiční balík v hodnotě asi jednoho bilionu dolarů (22,4 bilionu korun) namířený do infrastruktury, který demokraté vyjednali společně s republikány. Toto opatření se přitom na několik měsíců stalo "rukojmím" při vnitrostranických jednáních demokratů o podobě dnes schváleného balíku.

Dnešní hlasování podle médií přinese Bidenovi dočasné vítězství a zřejmě i úlevu, jelikož se nyní nachází zřejmě v nejtěžších chvílích svého prezidentství. V průzkumech mu setrvale klesá podpora veřejnosti zejména kvůli obavám voličů z inflace a stále neutuchající pandemii. Demokraté se přitom snaží co nejrychleji prosadit svoje politické priority, protože jim v kongresových volbách plánovaných na příští listopad hrozí ztráta kontroly zákonodárného sboru.

WSJ: Bidenovi demokraté skrývají skutečné náklady na své sociální programy

Americký prezident Joe Biden a jeho demokraté skrývají skutečné náklady na své sociální programy. Budou na ně potřebovat nejméně 4,6 bilionu dolarů (více než 103 bilionů Kč), jinými slovy o dva až tři biliony dolarů více, respektive skoro trojnásobek toho, co nyní tvrdí. Ve svém <a href="https://on.wsj.com/3DC5R68">komentáři</a> to napsala redakční rada ekonomického listu The Wall Street Journal (WSJ).

"Rozpočtový výbor Kongresu (CBO) ve čtvrtek zveřejnil svůj 'oficiální' odhad nákladů, s nimiž pro svůj plán daní a výdajů na sociální programy počítá Sněmovna reprezentantů. Tomu ale nevěřte," píše list v komentáři s podtitulem "Program vedle programu - tady ukazujeme, jak demokraté maskují skutečné náklady na svůj sociální debakl." Demokraté tvrdí, že na prosazení svého plánu potřebují 1,75 bilionu USD (39,4 bilionu Kč).

Demokraté ve Sněmovně reprezentantů chtějí Bidenův plán výdajů převážně na sociální a ekologické programy schválit i přesto, že podle zjištění CBO takový záměr ještě prohloubí už tak vysoký rozpočtový deficit. "Už toho mám dost. Amerika už toho má dost," neskrýval ve čtvrtek rozčarování vůdce republikánské menšiny ve Sněmovně Kevin McCarthy.

CBO vypočetl, že pokud Bidenovi demokraté svůj záměr výdajů prosadí v současné podobě, pak to rozpočtový deficit Spojených států v příštích deseti letech zvýší o 367 miliard dolarů (8,25 bilionu Kč). Připouští ale, že nějaké příjmy by ještě mohl zajistit lepší výběr daní.

Při prosazení změn ve výběru daní by federální pokladna mohla do roku 2031 podle CBO v čistém výsledku získat na příjmech o 127 miliard dolarů více. Naopak Bílý dům odhaduje, že změny zajistí dodatečné příjmy 400 miliard dolarů a že celý plán v konečném důsledku v příštích deseti letech sníží deficity o 121 miliard USD.

"Skřítci v CBO nelžou, když deficit na příštích deset let odhadují na 367 miliard dolarů. Oni mají uloženo prosadit návrh podle pravidel, jež demokraté zmanipulovali za pomoci mnoha triků, které maskují skutečné náklady o biliony dolarů," píše v komentáři WSJ.

Demokraté z návrhu podle komentátorů postupně vyřazují ty největší programy, za které platí zvyšováním daní v příštích deseti letech. Přitom zavádějí programy nové a náklady na ně přesouvají na jednotlivé státy. Rozpočtový model, který vypracovala uznávaná Whartonova ekonomická škola při Pensylvánské univerzitě, odhaduje, že plán Bidenových demokratů bude v příštích deseti letech stát téměř 4,6 bilionu dolarů, pokud se přechodná opatření změní v trvalá. A většina z nich se v trvalá změní.

K ještě horšímu výsledku došel Výbor pro zodpovědný federální rozpočet (CRFB), který náklady spočítal dokonce na 4,9 bilionu dolarů (110,2 bilionu Kč). I ten vychází z předpokladu, že dočasné daňové úlevy a další programy se do roku 2031 změní v trvalé. To by v nejbližších pěti letech zvýšilo deficity bez dodatečných daňových kompenzací o 1,5 bilionu dolarů.

Suma sumárum - návrh Sněmovny reprezentantů bude o dva až tři biliony dolarů dražší, než odhaduje CBO, protože demokraté kamuflují náklady, píše WSJ. Whartonova škola odhaduje, že chystané zvyšování daní spolu s dalšími příjmy zajistí zhruba 1,8 bilionu dolarů, což ale nebere v úvahu, jak vyšší daně změní motivaci k práci a k investicím.

Rozpočtový výbor Kongresu letos v létě nastínil, že roční deficity do roku 2030 už budou v průměru přesahovat jeden bilion dolarů. Dluh Spojených států tím vzroste o 12,8 bilionu dolarů - a to ještě před započtením výdajů na infrastrukturu a před těmito dalšími výdaji, s nimiž teď počítá Sněmovna reprezentantů. Na infrastrukturu už Bidenovi demokraté schválili tento měsíc výdaje za bilion dolarů.

"Až se začne se všemi těmi výdaji a až zdaníme všechny bohaté, dopadne na střední třídu obrovská daňová zátěž. Toto je ten nejvíce nečestný výdajový návrh v americké historii," uzavírá svůj komentář redakční rada prestižního amerického listu.