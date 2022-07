Sněmovna reprezentantů schválila zákaz útočných střelných zbraní

Washington - Americká Sněmovna reprezentantů v pátek schválila návrh zákona, který by zakázal prodej některých typů útočných střelných zbraní. Informovala o tom agentura AP. Norma by byla návratem ke stavu z let 1994 až 2004, kdy tato omezení také platila, předpokládá se ale, že ji zablokuje Senát. Snahu o omezení dostupnosti některých střelných zbraní ze strany demokratického prezidenta Joea Bidena vyvolaly nedávné tragédie včetně střelby na škole v texaském Uvalde, kde zemřelo 21 lidí.

Pro zákon o zákazu útočných zbraní zvedlo ruku 217 zákonodárců, 213 jich bylo proti. V táboře oponentů byli i čtyři demokraté, mezi podporovatele se naopak zařadili dva republikáni. V Senátu ale zákon podle stanice CNN nemá příliš nadějí na úspěch, protože by pro něj muselo hlasovat nejméně 60 senátorů. Demokratických členů Senátu je ale pouze 48.

Zákaz prodeje některých druhů útočných střelných zbraní v USA platil v letech 1994 až 2004. Desetileté omezení, které nebylo nikdy obnoveno, bylo součástí rozsáhlého zákona o kriminalitě, na jehož tvorbě se výrazně podílel i současný prezident Biden, tehdy z pozice senátora.

Zákon o větší regulaci prodeje a držení zbraní schválil Kongres v červnu, přinesl ale spíše kosmetické změny. Zpřísnil prověřování nejmladších zákazníků nakupujících zbraně nebo rozšířil omezení týkající se pachatelů domácího násilí. Zákonodárci pro něj zvedl ruku poté, co v Uvalde zemřely skoro dvě desítky dětí poté, co ve škole střílel osmnáctiletý mladík vybavený poloautomatickou puškou.