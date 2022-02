Sněmovna projednává rozpočet na letošní rok, dorazil Zeman

Praha - Návrh letošního státního rozpočtu, kterým se dnes začala zabývat Sněmovna, se dá popsat jednou větou jako zodpovědné protiinflační vládnutí bez zvyšování daní. Poslancům to v úvodu dnešního prvního čtení řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Řekl, že vyšší inflace sice do rozpočtu přinese proti plánu víc peněz, například na sociálním pojistném nebo na dani z přidané hodnoty, ale současně bude znamenat i vyšší výdaje. Půjde například o mimořádné zvýšení důchodů plánované k červnu. Prezident Miloš Zeman dorazil do Poslanecké sněmovny, kde jej přivítala předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Hlava státu se vyjádří k návrhu státního rozpočtu na letošní rok.

Nová pětikoaliční vláda Petra Fialy (ODS) předložila svůj návrh rozpočtu se schodkem 280 miliard korun, což je o 97 miliard méně, než činil původní návrh bývalé vlády Andreje Babiše (ANO). Protože Česko nemá od ledna schválený státní rozpočet, hospodaří v rozpočtovém provizoriu. Rozpočtové kapitoly dostávají pouze poměrnou část peněz. "Všechny resorty dostaly tolik peněz, kolik chtěly. Neexistuje překážka, aby stát plnil své funkce," ujistil dnes Stanjura. Některé potíže vyplývající z tohoto stavu, které popsal jako drobné, se podle něj podařilo vyřešit.

Stanjura ve svém projevu také upozornil na to, že navržené běžné výdaje rozpočtu, tedy celkové výdaje bez peněz na investice, jsou vyšší než celkové příjmy státního rozpočtu. Běžné výdaje představují 1690 miliard, výdaje na investice 203 miliard. Stanjura varoval před tím, že tento stav už se nesmí opakovat, protože pak by stát musel všechny investice financovat na dluh.

Dodatečné příjmy rozpočtu činí 62 miliard a vláda proti nim zapojila dodatečné výdaje 42 miliard korun. Polovina z těchto dodatečných výdajů půjde na důchody. Stanjura připomněl, že průměrný starobní důchod se od 1. června zvýší o 1017 korun. K růstu platů ve státním sektoru Stanjura řekl, že vláda nemá radost, že nemohla v tarifech přidat všem zaměstnancům, ale že i současné zvýšení jde na dluh. Vláda podle něj bude muset přistoupit k legislativním změnám, musí zeštíhlit stát, rušit agendy i formuláře a pak bude možné přistoupit ke snižování počtu tabulkových míst. Pak bude méně míst státních zaměstnanců, kteří pak budou moci mít vyšší platy, řekl.

Připomněl, že vláda se rozhodla ponechat platby za státní pojištěnce do systému zdravotního pojištění na úrovni loňského roku. "Rovnou odpovím na kritiku, že se to neopírá o změnu legislativy, odpovím: ano, tato kritika je oprávněná a pravdivá,“ konstatoval. Dodal ale, že za dobu působení současné vlády se nedá připravit ani prosadit patřičný zákon. Slíbil, že nejpozději přespříští rok předloží vládě příslušný návrh zákona. Pak ho dostane k projednání Parlament.

"To rozhodnutí nemá žádný vliv na zvýšení platů zdravotníků o šest procent,“ prohlásil. Vláda bude hledat způsob automatické valorizace plateb za státní pojištěnce.

Sněmovna projedná rozpočet na zvláštní schůzi, aby debatu neohrožovaly obstrukce opozice, která se v tomto týdnu snaží zablokovat schválení novely pandemického zákona. Novelu zamítl Senát a sněmovní většina v noci na čtvrtek rozhodla, že ve schvalování pandemické novely bude pokračovat dnes po poledni.

Zeman v minulosti do Sněmovny chodil při příležitosti prvního čtení návrhu rozpočtu. Většinou rozpočet podpořil, ale kritizoval plýtvání penězi a přimlouval se za rušení daňových výjimek, které by přineslo miliardy navíc do státního rozpočtu. Kladl důraz na dostatečný objem peněz na investice.

Krátce před 10:00 prezident seděl před jednacím sálem na vozíku a hovořil s bývalým šéfem Sněmovny Radkem Vondráčkem, poslankyní Helenou Válkovou (oba ANO), poslancem SPD Jiřím Kobzou či členy bývalé vlády Alenou Schillerovou (ANO), Klárou Dostálovou (za ANO) nebo Karlem Havlíčkem (ANO). Poslední dva jmenovaní si s hlavou státu tykali. Poté, co ukončil svůj projev na plénu premiér Fiala, také on hovořil se Zemanem. Rukou mu potřásl též ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Prezident mimo jiné zmínil, že občas zkouší chodit s holí.

Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve středu po schůzce se Zemanem poznamenal, že hlava státu chce kritizovat i chválit. Dodal, že dlouhodobou Zemanovou výhradou je zrušení superhrubé mzdy. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dnes řekl, že nemá informace o tom, co chce prezident Sněmovně říci. "Pokud to bude kritika i pochvala, řekl bych, že to je standardní přístup," uvedl.

Česko hospodaří od ledna v rozpočtovém provizoriu. V jeho rámci dostávají jednotlivé kapitoly státního rozpočtu v každém měsíci peníze na výdaje do jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Vláda předpokládá, že tento stav potrvá nejpozději do konce března.

Vzhledem k tomu, že vládní koalice složená z ODS, TOP 09, KDU-ČSL, PIrátů a STAN má ve Sněmovně většinu 108 hlasů, dá se očekávat, že svůj první státní rozpočet prosadí. Už ve středu doporučil sněmovní rozpočtový výbor Sněmovně schválit základní parametry rozpočtu.

Pokud Sněmovna v prvním čtení schválí základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání, už tyto údaje nebude moci měnit. Poslanci a výbory budou moci navrhovat pouze přesuny uvnitř rozpočtu. Rozpočet počítá s příjmy 1613,2 miliardy korun a výdaji 1893,2 miliardy.

Vláda chce šetřit třeba na provozních výdajích nebo na platech. Vzhledem k tomu, že vládní koalice složená z ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a Starostů má ve Sněmovně většinu 108 hlasů, dá se očekávat, že svůj první rozpočet prosadí.