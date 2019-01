Praha - Sněmovna projednala novelu o vnitrozemské plavbě. Vznesené pozměňovací návrhy počítají s tím, že vodáci by mohli plout po části řek a vod s alkoholem v krvi bez hrozby pokuty. Pouze pro vůdce plavidel by platil limit. Poslanci podali řadu pozměňovacích návrhů také ke spornému vzniku Národní sportovní agentury, ke schvalování se dostanou nejdříve v polovině února. Do finálního kola se dostala novela TOP 09 o zvýšení mateřské rodinám se středními a vyššími příjmy, předloha ale asi neprojde. Zamítnutí bude čelit také návrh SPD na úpravu odpovědnosti úředníků. Ke schválení míří návrh ANO a ODS na vynětí velkoobchodu z regulace prodejní doby. Podpory se v prvním čtení dočkala změna poplatku z ubytování, která by měla dopad i na služby typu Airbnb. Schválen byl také vznik systému jednotných jízdenek na dráze. Debatu o zavedení náhradního výživného Sněmovna odročila. Spor se v dolní komoře rozhořel kolem předlohy ANO a Pirátů, která má omezit odměny při kumulaci funkcí.

Zákon zřejmě umožní vodákům plout s alkoholem v krvi bez pokut

Vodáci by mohli plout na některých řekách a dalších vodách s alkoholem v krvi bez hrozby pokuty. Pouze pro vůdce malých plavidel bez vlastního pohonu, která nepodléhají evidenci, by platil zákonem stanovený limit od půl do jednoho promile alkoholu v krvi. Počítají s tím pozměňovací návrhy vznesené k poslanecké novele zákona o vnitrozemské plavbě, která má umožnit plavbu vodákům s alkoholem v krvi bez hrozby pokuty. O nastavení limitu alkoholu v krvi pro vůdce plavidel rozhodne Sněmovna při závěrečném schvalování podle toho, ke kterému návrhu se přikloní.

Poslaneckou novelu iniciovali Piráti a podepsali ji poslanci i z dalších klubů. Má zrušit pokuty vodákům za plavbu pod vlivem alkoholu. Poslanci ji ale loni místo závěrečného schvalování vrátili zpět do druhého čtení. Navrhl to ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), aby poslanci mohli debatovat o tom, zda má zákon o vnitrozemské plavbě regulovat vodácké aktivity.

Podle dosavadní úpravy hrozí za plavbu pod vlivem alkoholu až stotisícová pokuta. Hospodářský výbor již dříve doporučil předlohu upravit tak, aby vůdci plavidel směli mít nejvýše jedno promile v krvi. V platnosti má zůstat ustanovení, které policii nebo Státní plavební správě umožňuje zakázat plavbu člověku pod vlivem alkoholu nebo jeho potrestání za ohrožování ostatních.

Pozměňovací návrh s hranicí půl promile alkoholu pro vůdce plavidel přednesl Milan Feranec (ANO). Připravil ho ve spolupráci s ministerstvem dopravy. U ostatních členů posádky hranici alkoholu v krvi nestanovuje. Obdobné pozměňovací návrhy s návrhy na 0,8 promile a jedno promile pak předložili další poslanci v čele s Pirátem Lukášem Bartoněm. Jejich návrhy stanovují vodní cesty, na nichž bude tolerance k alkoholu platit. Půjde například o nesledované nebo účelové vodní cesty. Naproti tomu tolerance k alkoholu nebude platit například na Vltavě od Českých Budějovic až po soutok s Labem nebo na Labi od Opatovic až po hranici s Německem.

Poplatek z ubytování se možná změní, dopadl by i na Airbnb

Poplatek z ubytovacích kapacit se možná změní. Mohl by se vztahovat od příštího roku i na ubytovatele v soukromí, tedy například na služby typu Airbnb. Předpokládá to vládní novela zákona, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna a nyní ji posoudí rozpočtový výbor a výbor pro veřejnou správu.

Ubytovací poplatek se podle novely sloučí s rekreačním a lázeňským. Maximální sazba poplatku by činila od příštího roku 21 korun za den. O rok později by mohla vzrůst až na 50 korun za den. Obce by mohly zavést nižší poplatek.

Piráti tvrdí, že novela nic ohledně takzvaného sdíleného ubytování neřeší. Chtějí ale prosadit, aby poplatek mohla hradit přímo ubytovací platforma a aby se řešilo i občanské právo.

Novému poplatku by podléhal podle předlohy krátkodobý pobyt bez ohledu na místo a účel. Cílem normy je podle ministerstva financí to, aby nebyli zvýhodňováni vůči hotelům nebo penzionům právě lidé podnikající prostřednictvím ubytovacích platforem typu Airbnb. Vedle Airbnb působí na trhu například Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals nebo Vrbo.

Nyní může většina obcí vybírat jen poplatek z ubytovací kapacity, který činí šest korun na lůžko a den. Lázeňský a rekreační poplatek je 15 korun na osobu a den. Oba poplatky, tedy z ubytovací kapacity a rekreační a lázeňský, mají zavedeny jen ty obce, které jsou lázeňským místem nebo atraktivním turistickým cílem. Nový poplatek z pobytu bude moci vybírat jakákoliv obec bez ohledu na to, zda jde o pobyt v lázeňských místech nebo v místech velkého turistického ruchu. Poplatek si může každá obec nastavit podle svých potřeb, nejvýše však na úroveň maximální sazby.

Poplatku nepodléhá přechodné ubytování pro studenty a žáky, tedy například vysokoškolské koleje. Poplatek není třeba hradit také za zdravotnická nebo lázeňská zařízení, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení, a za zařízení sloužící sociálním a charitativním účelům.

Novela také mění nastavení místních poplatků za psa nebo ze vstupného. O sníženou sazbu poplatku ze psů by podle předlohy mohli požádat majitelé, kterým je minimálně 65 let. Neměla by být vázána na pobírání důchodu. Od poplatku budou rovněž nově osvobozeni kromě držitelů průkazu ZTP/P i držitelé průkazu ZTP. Norma také rozšiřuje osvobození od poplatku ze psů na provozovatele všech druhů útulků pro ztracené psy a opuštěné psy.

Předloha také upraví nynější vynětí charitativních akcí z poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného. Platilo by sice i nadále, ale jen v případě, že by byl výtěžek akce na charitativní účely skutečně odveden. Opatření by mělo zamezit zneužívání této výjimky.

O sportovní agentuře poslanci rozhodnou nejdřív v půlce února

Sporný vznik Národní sportovní agentury bude Sněmovna schvalovat nejdříve v polovině února. Poslanci podali ve druhém čtení k předloze, za níž stojí vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička (ANO), dvě desítky pozměňovacích návrhů. Pojednávají o podobě budoucí agentury i například o tom, kde bude sídlit. Ačkoli novela o podpoře sportu čelila kritice hlavně z řad ODS, její zamítnutí nikdo nenavrhl.

Někteří poslanci chtějí, aby agentura sídlila v Ostravě, v Bruntálu nebo ve Žďáru nad Sázavou místo Prahy. "Možná bychom mohli do osudí vložit jména všech okresních měst a vylosovat sídlo," glosoval tyto návrhy Zbyněk Stanjura (ODS).

Kritika se ale nesla zejména na sám vznik samostatné agentury. Podle části poslanců by měla být pod ministerstvem školství, od něhož by měla podle předlohy převzít celou sportovní agendu včetně rozdělování dotací.

Základem projednávání byl Hniličkův celkový pozměňovací návrh. Týká se zejména převodu agend z ministerstva na agenturu, vyjmenovává také požadavky pro kandidáta na předsedu agentury. Nově rovněž upravuje dozorový orgán nad agenturou. Neměl by být složen z pěti poslanců a pěti zástupců ministerstev, ale ze zástupců sportovního prostředí.

Hlavním úkolem agentury bude vytvoření nového systému státní podpory sportu. Podle průzkumu České unie sportu nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor dětí a na kvalifikované trenéry. Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby navíc potíže s žádostmi o peníze. Velkým problémem jsou i sportoviště. Letos je v kapitole ministerstva školství na sport vyčleněno 5,5 miliardy korun, slibováno bylo sedm miliard.

Agentura by měla mít částečně parametry samostatného ministerstva, předseda by měl pobírat stejný plat jako ministr. Agentura by měla mít 80 zaměstnanců, z nichž 30 převezme z ministerstva školství.

Sněmovna podpořila vznik systému jednotných jízdenek na dráze

Na dráze by měl vzniknout systém jednotných jízdenek. Jeho zavedení a pětiletý provoz má stát 254 milionů korun a využívat ho budou muset všichni dopravci, kteří jezdí na základě objednávek státu a krajů. Počítá s tím novela zákona o drahách, kterou podpořila Sněmovna. Předloha má také umožnit vstup zahraničních dopravců na tuzemský trh.

Stát chce systémem jednotných jízdenek umožnit cestujícím využívat vlaky více dopravců při jedné cestě na jedinou jízdenku, a postoupit tak při liberalizaci trhu. Systém má být hotov do roku 2020. Vedle povinné účasti dopravců, kteří obsluhují vybrané tratě na základě smlouvy o veřejné službě, se budou moci dobrovolně do systému připojit dopravci i na tratích, na kterých jezdí na vlastní komerční riziko. To v současnosti platí například na trati mezi Prahou a Ostravou.

O systému jednotného jízdného se hovoří několik let. Stát zadal vybudování a provoz systému státnímu podniku Cendis. Nejdříve by celosíťové jízdenky měly platit na železnici, postupně by se ale systém mohl rozšířit do autobusové nebo integrované dopravy.

Předloha zavádí do českého zákona pravidla takzvaného tržního pilíře čtvrtého železničního balíčku EU z let 2013 až 2016. Česko je může zavést do 16. června 2020.

Další část novely upravuje povinnosti provozovatele dráhy, které by měly předejít případné diskriminaci a střetu zájmů ze strany provozovatelů dráhy vůči dopravcům. Zavádí například neslučitelnost funkcí ve volených orgánech provozovatele dráhy a dopravce nebo vyloučení vzájemného poskytování půjček. Návrh mimo jiné zavádí povinnost zřídit odštěpný závod, pokud provozovatel dráhy na ní funguje i jako dopravce. Odštěpný závod by pak měl při organizování provozu postupovat nezávisle.

Novela také zpřesňuje vymezení neveřejných železničních vleček. Podle ministerstva dopravy to má zásadní význam, protože s provozováním veřejně přístupné vlečky je spojena povinnost provozovatelů zpracovat prohlášení o dráze, přidělovat kapacitu dráhy a sjednávat cenu za její užití.

Úprava výpočtu mateřské je ve sněmovním finále, asi narazí

Novela poslanců opoziční TOP 09 o zvýšení mateřské rodinám se středními a vyššími příjmy se dostala ve Sněmovně do finálního kola schvalování. Lidovec Vít Kaňkovský navrhl v dnešním druhém čtení úpravu výpočtu mateřské, která by podle něho neměla tak významné dopady do státního rozpočtu. Sociální výbor doporučil už dřív plénu, aby předlohu TOP 09 neschválilo.

Novela se týká výpočtu peněžité pomoci v mateřství, která částečně nahrazuje ušlý zisk po dobu mateřské dovolené jednomu z rodičů, který se stará o narozené dítě. Zrušila by první a druhou redukční hranici pro výpočet vyměřovacího základu pro stanovení dávky, které nyní činí 60 a 30 procent.

Změna navrhovaná TOP 09 by se týkala matek, které by měly podle tvůrců novely před nástupem na mateřskou měsíční hrubý příjem nad 33.500 korun. Při příjmu 37.000 by se jim mateřská zvýšila asi o 1050 korun, při příjmu 47.000 korun zhruba o 3840 korun. "Myslím si, že matky s průměrnými a nadprůměrnými mzdami, které nemají nárok na příspěvky na děti, na porodné, ani na žádnou jinou sociální dávku, by si navýšení mateřské zasloužily," uvedla za autory Markéta Pekarová Adamová.

Předkladatelé tvrdí, že současný systém znevýhodňuje matky s vyššími příjmy. Naopak podle kritiků předloha dává skoro výhradně přednost principu zásluhovosti a v podstatě by zrušila princip solidarity.

Kaňkovský uvedl, že jeho pozměňovací návrh je kompromisem. Mateřská by se vypočítávala tak, že do částky první redukční hranice by se počítalo 100 procent, z částky do druhé redukční hranice 90 procent, z částky do třetí redukční hranice 60 procent a k částce nad tuto hranici by se nepřihlíželo. Sněmovna bude hlasovat o předloze nejdříve v polovině února.

Poslanci TOP 09 odhadli dopady změny na rozpočet na 832 milionů korun ročně. Podle ministerstva práce a sociálních věcí by to byla zhruba miliarda.

Návrh SPD na úpravu odpovědnost úředníků je před schvalováním

Sněmovna posunula do závěrečného kola schvalování předlohu poslanců SPD, která by podle nich měla zvýšit odpovědnost zástupců státu za svěřený majetek. Poslanci o ní budou hlasovat nejdříve v polovině února, přičemž ústavně-právní výbor doporučil zamítnutí novely.

Poslanci SPD navrhli, aby úředníci svěřený majetek spravovali s péčí řádného hospodáře. Někdejší vláda ANO sice s návrhem vyslovila nesouhlas, návrh na zamítnutí však v úvodním sněmovním kole nezazněl a poslanci ho propustili do dalšího projednávání.

Zástupce předkladatelů a předseda SPD Tomio Okamura v prvním čtení řekl, že tato problematika je již legislativně upravena, podle něj však málo viditelným a nejednoznačným způsobem, který dává mnoho prostoru ke spekulacím a neefektivitě při vymáhání náhrady škody.

Vláda ve svém nesouhlasném stanovisku argumentovala tím, že navrhovaná právní úprava se jeví jako nadbytečná, neboť vymezení nezbytných povinností při hospodaření s majetkem státu je zákonem upraveno dostatečně, jednoznačně a přehledně. Vládní legislativci navíc upozornili na nejasný vztah navrhovaného spravování majetku s péčí řádného hospodáře k nynější zákonné povinnosti starat se o něj s odbornou péčí.

V minulém volebním období obdobnou snahu Sněmovna zamítla už v úvodním kole. Zavedení pojmu péče řádného hospodáře do zákona prosazoval Úsvit, když jej vedl ještě Okamura. Tehdejší vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL označila návrh za nadbytečný a duplicitní.

Návrh na vynětí velkoobchodu z omezení prodeje míří ke schválení

Návrh poslanců ANO a ODS na vynětí velkoobchodu z regulace míří po dnešku ve Sněmovně k závěrečnému schvalování. V něm bude čelit návrhu na zamítnutí, který vznesli komunisté. Podle poslance KSČM Leo Luzara by navržená změna zákona umožnila maloobchodům zákaz prodeje obejít. Komunisté však současně s KDU-ČSL navrhují rozšířit počet svátků, o nichž by měly zůstat velké obchody nad 200 metrů zavřené.

KSČM a KDU-ČSL chtějí rozšířit zákaz prodeje na všechny svátky, nejen státní, ale i ostatní, jako je třeba Velký pátek nebo 1. květen. Zavřeno by tak bylo celkem o 13 dnech.

Autoři projednávaného návrhu na vynětí velkoobchodu z regulace prodejní doby argumentují mimo jiné tím, že uzavření velkoobchodů ohrožuje zásobování těch obchodů, které můžou mít o stanovených svátcích otevřeno. Poukazují například na stravovací provozy, které potřebují z velkoobchodů především čerstvé nebo rychle se kazící potraviny na denní bázi. Vládní nařízení definuje velkoobchod jako činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti.

Za zachování omezení prodejní doby se vyslovil poslanec vládního hnutí ANO Jiří Bláha, který podniká v pekařství a cukrářství. Dostal se kvůli tomu do slovního střetu se svým stranickým kolegou Milanem Brázdilem. Bláha argumentoval například tím, že zástupci malých obchodů nemají čas jít o svátcích nakupovat do velkoobchodu, protože se musí starat o chod svých provozoven. Brázdil naproti tomu uváděl, že je mnoho dalších profesí, které by rády zůstaly o svátcích doma, ale nemůžou.

Do rozpravy se nakonec vložil předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek, který připomněl, že zákon v minulosti prosadila většina hlasů ČSSD, KSČM a KDU-ČSL. Dodal, že nyní jsou poměry ve Sněmovně jiné a nynější většina může mít jiný názor.

Luzar varoval, že vynětí velkoobchodu by umožnilo i maloobchodům, aby zákonu o regulaci prodejní doby unikly. Podle něj by to šlo zařídit tak, že by si našly domluveného podnikatele, kterému by dodávaly zboží a argumentovaly by tím, že spadají také do velkoobchodu. "Z úsměvů předkladatelů je mi jasné, že jsem trefil hřebíček na hlavičku," poznamenal.

Loni v lednu Sněmovna zamítla návrh ODS na zrušení celého zákona o prodejní době. Samostatný návrh na zrušení zákona je ve Sněmovně i nyní, podala jej TOP 09. Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek podal i pozměňovací návrh k projednávané předloze který celý zákon ruší.

Obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních musí mít podle platného zákona zavřeno na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smějí mít otevřeno do 12:00. Zákaz se nevztahuje lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích. Zákaz se naproti tomu týká i bazarů, zastaváren a výkupen odpadu.

Sněmovna odročila debatu o zavedení náhradního výživného

Sněmovna dnes přerušila další projednávání návrhu KSČM na zavedení náhradního výživného, podle kterého by alimenty na děti hradil za neplatiče v určitých případech stát. Poslanci rozhodli o odročení druhého čtení na doporučení samotných předkladatelů, protože předlohu ještě neprojednal sociální výbor. Obdobný návrh ČSSD na zavedení zálohovaného výživného Sněmovna ze schůze ze stejného důvodu už dřív vyřadila.

Zavedení státních alimentů prosadila sociální demokracie do návrhu vládního prohlášení případného menšinového kabinetu s hnutím ANO a s tolerancí KSČM. Předlohy ale čelí kritice pravicové opozice, podle které problém s neplatiči nevyřeší, ale přesune ho na stát.

Komunisté očekávají rozpočtové dopady v prvním roce do jedné miliardy korun. Potom by se podle nich částka snižovala v souvislosti s tím, že by stát po neplatičích výživné vymáhal. Sociální demokraté odhadli, že stát by ročně na náhradním výživném vyplatil kolem 700 milionů korun, zpět by vymohl až pětinu částky.

Návrh zákona o zálohovaném výživném schválila v minulém volebním období vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL, byť se před tím hnutí ANO stavělo proti zavedení další sociální dávky. Sněmovna předlohu do voleb neprojednala, spadla takzvaně pod stůl. Předlohu KSČM tehdy Sněmovna neposoudila ani v prvním čtení.

Sněmovna projednala novelu o vnitrozemské plavbě. Vznesené pozměňovací návrhy počítají s tím, že vodáci by mohli plout po části řek a vod s alkoholem v krvi bez hrozby pokuty. Pouze pro vůdce plavidel by byl limit. Poslanci podali řadu pozměňovacích návrhů také ke spornému vzniku Národní sportovní agentury, ke schvalování se dostanou nejdříve v polovině února. Do finálního kola se dostala novela TOP09 o zvýšení mateřské rodinám se středními a vyššími příjmy, ke schválení míří i návrh ANO a ODS na vynětí velkoobchodu z regulace prodejní doby. Debatu o zavedení náhradního výživného Sněmovna odročila.

Sněmovna svede bitvu o předlohu proti kumulaci odměn z funkcí

Sněmovnu čeká bitva o návrh ANO a Pirátů, jenž snižuje na dvě pětiny mzdu placených zastupitelů obcí a krajů, kteří jsou zároveň členy Parlamentu nebo vlády. Kritici z řad ODS a KDU-ČSL mluvili v dnešním druhém čtení v souvislosti s předlohou o pokrytectví a o tom, že voliči vědí, jaké funkce kandidáti do voleb zastávají. Dolní komora rozhodne o novele nejdříve za dva týdny. Bude čelit návrhu občanských demokratů na zamítnutí, garanční výbor pro veřejnou správu ji ale už dřív podpořil.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura poukazoval na předvolební slib ANO, že politici hnutí nebudou hromadit funkce. "Hnutí ANO hledá alibi, jak ze slibu ven," řekl i v souvislosti se spoluautorkou novely Janou Mračkovou Vildumetzovou, která působí jako hejtmanka. "Návrh si zaslouží zamítnutí," dodal Stanjura.

Mračková Vildumetzová se bránila se slovy, že se do Sněmovny dostala z podle ní nevolitelného místa díky přednostním hlasům. "Jsem historicky první neuvolněná hejtmanka, která pobírá 40 procent odměny zcela v souladu s tímto zákonem. Problém je, že nemám nárok na dovolenou," uvedla. Úprava zákona, kterou za předkladatele uváděla, je podle ní správná a spravedlivá. "Pokud někdo chce sedět na více židlích, ať sedí, ale nepobírá za to stoprocentní odměny," argumentovala.

Lidovec Ondřej Benešík upozornil na to, že každý zastupitel může vykonávat funkci jako neplacenou. Autoři předlohy podle něho dělají ze Sněmovny hlupáky. "Odměny se můžete vzdát, zůstane v rozpočtu kraje nebo obce," řekl. Mračková Vildumetzová naopak tvrdí, že takový postup možný není.

Starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD) podotkl, že lidé ho stále volí, byť veřejně říká, že bude pobírat dva platy. "Jedině voliči mohli rozhodnout a zvolili mě," podotkl. Podle Piráta Mikuláše Ferjenčíka má změna zákona snížit motivaci k hromadění funkcí, novelu chápe jako "přijatelný kompromis". Ivan Adamec (ODS), který je zároveň starostou Trutnova, opáčil, že ho od dalších kandidatur rozhodně neodradí.

K předloze se sešlo několik pozměňovacích návrhů. Poslanci SPD Tomia Okamury chtějí, aby placení obecní, městští a krajští zastupitelé nepobírali za tyto funkce, pokud jsou zákonodárci nebo členy vlády, vůbec nic. Ivana Nevludová rovněž z SPD navrhla, aby žádnou odměnu nepobírali při souběhu funkcí placení zastupitelé pražských městských částí, a to i v případě, pokud mají placenu funkci v pražském zastupitelstvu.

Piráti chtějí vztáhnout krácení odměn na placené členy obecního a zároveň krajského zastupitelstva. Navrhli také, aby poslanec nebo senátor nemohl pobírat odměny za členství v dozorčích, kontrolních a řídících orgánech krajských, městských a obecních firem a komunální a krajští politici nemohli dostávat peníze za členství v obdobných orgánech státních společností. Horní hranici ročního plnění za účast na jednáních těchto orgánů by ale pozměňovací návrh zvýšil z nynějších 10.000 korun na 30.000 korun. Pirátští poslanci navíc prosazují, aby se na prezidenta vztahoval zákon o střetu zájmů.

Piráti tyto úpravy už navrhovali ve své samostatné novele, kterou jim ale Sněmovna vrátila k dopracování. Ve výboru s nimi při projednávání nynější předlohy neuspěli.

Starostové a primátoři vydělávají podle velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, zhruba od 39.000 korun do 111.300 korun. Hejtmani pobírají přibližně mezi 117.200 a 128.900 korunami, které náleží primátorovi hlavního města. Základní plat poslance a senátora bez příplatků a náhrad činí 82.400 korun.