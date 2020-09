Sněmovna projedná zrychlení přípravy výstavby dálnic

Praha - Sněmovna rozhodne příští týden o podobě vládní předlohy ke zrychlení přípravy výstavby dálnic a další infrastruktury, kterou poslancům vrátili senátoři. Na programu je také schvalování plánu zahraničních misí české armády na další dva roky nebo volba dvou radních Českého rozhlasu či člena širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Schůze dolní komory pokračuje od úterního odpoledne a tento týden skončí.

V úterý se poslanci sejdou v plném počtu. K přehlasování senátních úprav zákonů i ke schválení armádních misí jsou totiž nutné hlasy nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy nejméně 101 z nich. Jinak budou zákonodárci zasedat kvůli šíření nemoci covid-19 v polovičním počtu.

V novele ke zrychlení přípravy výstavby dálnic chtějí senátoři usnadnit budování veřejně prospěšné infrastruktury na ochranu před účinky sucha i povodní. Požadují také, aby vlastníci domů v místech výstavby dopravní nebo energetické infrastruktury dostávali za své nemovitosti až dvojnásobek odhadní ceny, pokud v nich bydlí.

Návrh armádních zahraničních misí předpokládá, že příští rok by mohlo působit v cizině nejvýše 851 vojáků a o rok později o stovku víc. Nyní může mít armáda v zahraničních misích až 1096 vojáků, reálně jich je ale nasazeno méně. Poslanci budou schvalovat také prodloužení možného působení britského vojenského poradního a výcvikového tým v Česku, a to o dalších pět let.

V úvodním kole by měla Sněmovna projednat některé poslanecké návrhy. Patří k nim snížení limitu pro vracení daně z přidané hodnoty turistům za jejich nákupy v Česku a odškodnění obětí násilí při demonstracích ze srpna 1969, které připadaly na roční výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Poslanci by se měli zabývat také zjednodušením postupu pravidelné výměny průkazu osoby se zdravotním postižením.

Ve druhém čtení, v němž mohou poslanci podávat pozměňovací návrhy, jsou například předlohy o zavedení digitální daně a paušální daně pro některé živnostníky a uzákonění státního výživného za neplatiče alimentů na děti. Do závěrečného schvalování by mohla dolní komora poslat novou zbraňovou legislativu.

Dvě volná místa v Radě Českého rozhlasu mají šanci obsadit ředitel výstaviště v Lysé nad Labem Ondřej Matouš, bývalý radní Ivan Vodochodský, kterému mandát skončil letos na jaře, historik Jaroslav Šebek a scenárista Josef Nerušil. Do širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu navrhl jeho prezident Miloslav Kala vrchního ředitele kontrolní sekce Stanislava Kouckého. Sněmovna bude volit také například předsedu své nové komise pro hybridní hrozby, kandidátem je Robert Králíček (ANO).