Sněmovna projedná změny v dani z piva a bezpečnostních prověrkách

Praha - Sněmovna dnes bude zrychleně schvalovat trvalé osvobození pivovarů od spotřební daně za vylité nebo vrácené pivo. Poslanci budou hlasovat také o novele, díky níž nebude žadatelům o prodloužení bezpečnostní prověrky při krizových stavech hrozit, že nedostanou rozhodnutí včas. Ve druhém čtení by měli poslanci pokračovat v debatě o sporném návrhu takzvaného nízkouhlíkového zákona o výkupu elektřiny z plánovaného bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

Osvobození pivovarů od daně za nespotřebované pivo nyní platí do konce roku, a to kvůli koronavirové krizi. Nynější novela by tento princip zavedla trvale.

Předloha ohledně prověrek prodlužuje v případě nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu oprávnění pro přístup k utajovaným skutečnostem nejvýše rok. Reaguje na zkušenosti při nynější koronavirové krizi. Národní bezpečnostní úřad musí čekat nestandardně dlouhou dobu na podklady od jiných institucí včetně zahraničních a od dalších osob potřebných pro rozhodnutí.

Nízkouhlíkový zákon poslanci rozjednali ve druhém čtení minulý týden. Opozice mimo jiné chce, aby stát nesměl využít nabídky firem ze zemí, které nepřistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách, tedy například z Ruska a Číny. Hospodářský výbor doporučil už dřív schválení předlohy beze změn.