Praha - O cestě předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) do Ruska by poslanci měli debatovat ve středu potom, co v prvním čtení projednají vládní návrh státního rozpočtu pro příští rok. V pátek ráno si dolní komora připomene 100. výročí založení samostatného československého státu. Ve středu příštího týdne pak budou poslanci hlasovat o tom, zda vydají Zdeňka Ondráčka k trestnímu stíhání, nebo ne. Poslanci o tom rozhodli dnes při jednání o změnách programu schůze.

Vondráčkova cesta do Ruska budí kritiku zejména kvůli tomu, že jednal i s politiky ze sankčních seznamů Evropské unie a Spojených států. Vznikly v reakci na ruskou anexi ukrajinského Krymu. Vondráček označil v pondělí některé argumenty kritiků za urážlivé. Debatu chtěli zařadit opoziční Piráti prostřednictvím Jana Lipavského už na dnešek. Sněmovna ale kývla na návrh předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka se středečním termínem.

Připomínku 100. výročí československé samostatnosti iniciovala ODS. Na zařazení bodu, na němž by dolní komora měla přijmout deklaraci, se shodlo celé vedení Sněmovny.

Ondráčka chce policie stíhat kvůli jeho výrokům vůči někdejšímu prezidentskému kandidátovi Michalu Horáčkovi. Zařazení projednání policejní žádosti na středeční odpoledne příštího týdne schválila Sněmovna na návrh předsedy mandátového a imunitního výboru Stanislava Grospiče (KSČM). Výbor už dřív doporučil, aby plénum Ondráčka nevydalo.

Předseda SPD Tomio Okamura uspěl s požadavkem, aby Sněmovna zařadila do programu debatu o možnosti přijmout zbrojní sankce vůči Saúdské Arábii v souvislosti se smrtí opozičního novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v tureckém Istanbulu. Saúdská Arábie je podle Okamury totalitním státem, který podporuje terorismus. Plénum ale už neschválila jeho požadavek, aby poslanci diskutovali o sankcích už dnes. Je proto možné, že se poslanci k jednání o případných sankcích na nynější schůzi vůbec nedostanou.

Podobně dopadl pirátský poslanec Lukáš Bartoň s návrhem, aby se Sněmovna vrátila k loňskému usnesení Sněmovny, které vyzvalo vládu ke zvýšení platů učitelů od letošního září, a Jana Černochová (ODS) s iniciativou debaty o zákazu olova ve střelivu a rybářských zátěžích. Na program se návrhy dostaly, ale bez pevného termínu.

Sněmovna neschválila návrh předsedy KSČM Vojtěcha Filipa na zařazení debaty o privatizacích státních podniků v 90. letech na příští úterý. Podle něho jde o prodeje, při nichž stát ztratil nejméně 460 miliard korun.

Na návrh poslance KSČM Leo Luzara se poslanci budou ve čtvrtek dopolede zabývat situací kolem prodeje hutní společnosti ArcelorMittal Ostrava. Skupina ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmí Mittala ostravskou huť prodává, protože chce koupit největší evropskou ocelárnu Ilva v Itálii. Firemní odbory poslaly proti tomuto prodeji námitky Evropské komisi. Obávají se, že prodej firmu poškodí. Luzar ke zdůvodnění svého návrhu mimo jiné uvedl, že situace v podniku dospěla do kritického stavu, zaměstnanci jsou v nejistotě a nevědí, že jaký bude postup české vlády.