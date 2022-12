Sněmovna projedná prodloužení ochrany běženců z Ukrajiny a předčasné penze

Praha - Sněmovna bude dnes schvalovat na nadcházející řádné schůzi pravidla prodloužení dočasné ochrany uprchlíkům z Ukrajiny před ruskou vojenskou invazí. Měla by také rozhodnout o okruhu lidí, kteří budou moci odcházet od příštího roku předčasně do důchodu bez krácení penze. Schůze začne odpoledne.

Dočasnou ochranu navrhla vláda prodloužit ukrajinským běžencům o rok do konce března 2024. Umožňuje jim přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce v ČR. Ukrajinci se podle předlohy budou muset elektronicky zaregistrovat a následně se ve stanoveném termínu dostavit na pracoviště ministerstva vnitra, na němž dostanou příslušný vízový štítek. Pokud by tak uprchlíci v určených lhůtách neučinili, o dočasnou ochranu by přišli. Pravidla by měla Sněmovna schvalovat zrychleně ve stavu legislativní nouze.

Možnost odcházet předčasně do důchodu bez krácení penze, a to až o pět let, mají nově získat podle vládní novely zdravotničtí záchranáři. Předloha opravuje dříve přijatou, ale nepoužitelnou úpravu předčasných záchranářských penzí. Sněmovna ji projedná znovu potom, co senátoři navrhli připojit k záchranářům také podnikové hasiče. Senátoři poukazují na to, že podnikoví hasiči na rozdíl od republikových hasičů nemají stejně jako zdravotničtí záchranáři nárok na rentu a na výsluhy.

Součástí důchodové novely je také snížení penzí vybraným prominentům bývalého komunistickému režimu. Jejím dalším cílem je rozšíření nároku na příspěvek 500 korun k důchodu za vychované dítě.