Sněmovna projedná předlohu, jež v říjnu umožní volit lidem v karanténě

Praha - Poslanci by dnes měli zrychleně schvalovat předlohu, díky níž by mohli v říjnových volbách do Sněmovny hlasovat i lidé v karanténě nebo izolaci. Na programu je také debata o pandemické pohotovosti. Část opozice je v souvislosti s ústupem epidemie koronaviru pro její zrušení. Poslanci se budou zabývat také pravidelnými interpelacemi na členy vlády.

Lidé v karanténě nebo v izolaci by mohli podobně jako v loňských krajských volbách hlasovat podle předlohy i do přenosných volebních schránek nebo z auta. Další možností by bylo hlasování v uzavřeném pobytovém zařízení. Zvláštní způsoby odevzdávání hlasů by bylo možné využít v případě, že v polovině září bude kvůli covidu-19 platit v Česku pandemický nebo nouzový stav.

V době loňských voleb bylo v karanténě asi 16.000 voličů. Možnost odevzdat hlas z auta využilo v každém z krajů v průměru 250 lidí. Voliči dávali přednost hlasování do přenosné volební schránky, kterou jim přivezli volební komisaři.