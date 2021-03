Sněmovna projedná nouzový stav, část opozice je proti prodloužení

Praha - Sněmovna bude jednat o dalším prodloužení nouzového stavu kvůli nemoci covid-19 v pátek. Část opozičních stran se už teď postavila proti prodloužení. I postoj komunistů, kteří menšinový kabinet ve Sněmovně tolerují, bude podle předsedy strany Vojtěcha Filipa asi záporný. Vláda ČSSD a ANO žádá poslance, aby nouzový stav, který zatím platí do 28. března, trval až do 27. dubna. Sociální demokraté jsou však ochotni podpořit i prodloužení o méně než 30 dní. Nárůst počtu nakažených v posledních dnech dál zpomaloval a zhruba milion lidí v Česku dostal aspoň jednu dávku vakcín proti covidu-19.

K další vládní žádosti o souhlas s prodloužením nouzového stavu se Sněmovna sejde v pátek dopoledne. Na nouzový stav se váže většina vládních omezení, která mají bránit šíření koronaviru. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí uvedl, že přísná opatření je třeba udržet nejméně do Velikonoc, a to včetně zákazu cestování mezi okresy. Právě k omezení pohybu lidí je nouzový stav nutný, není možné využít jen tzv. pandemický zákon nebo zákon o ochraně veřejného zdraví. Nouzový stav v Česku platí nepřetržitě od loňského 5. října.

Poslanci vládní ČSSD podpoří prodloužení nouzového stavu o 30 dní, ale mohli by hlasovat i pro kratší kompromis, pokud bude dávat smysl. Novinářům to dnes řekl místopředseda strany Ondřej Veselý. Pokud se podaří udržet stávající vývoj epidemie, cílem by mohl být podle něj návrat dětí do škol od druhé poloviny dubna a květnové otevírání obchodů i služeb.

Předseda KSČM, která ve Sněmovně umožňuje fungování menšinové vlády, dnes uvedl, že postoj strany k dalšímu prodloužení stavu nouze bude zřejmě záporný. Členové výkonného výboru KSČM mají podle něj do čtvrtka zjistit stanoviska v krajích.

Koalice Spolu, složená z opozičních ODS, TOP 09 a lidovců, dnes oznámila, že nepodpoří prodloužení stavu tak, jak o něj žádá vláda. Koalice vyzvala kabinet, aby přijal a uskutečnil jí vypracovaný plán rozvolnění. Podle plánu by od 29. března neměl být omezen volný pohyb a od 12. dubna by se otevíraly školy. Ani hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) nepodpoří další prodloužení nouzového stavu. Plošná opatření podle předsedy strany Tomia Okamury nejsou řešením. Pro SPD je nepřijatelné, že by i přes Velikonoce měl platit zákaz volného pohybu lidí mezi okresy. SPD navrhne na pořad aktuální schůze Sněmovny mimořádný bod k ukončení nouzového stavu a rekonstrukci vlády.

Piráti se ještě nerozhodli, jak budou o prodloužení hlasovat. Chtějí se předtím sejít s premiérem Andrejem Babišem (ANO), ministrem zdravotnictví a dalšími členy vlády. Předseda strany Ivan Bartoš dnes novinářům řekl, že strana podporuje především racionální podobu opatření proti covidu-19. Za prioritu označil návrat dětí do škol či dořešení otázky kompenzací pro podnikatele. Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) trvá na tom, že by nouzový stav neměl trvat celých dalších 30 dnů, řekl předseda STAN Vít Rakušan. Podle STAN by se měl upravit zákaz cestování mezi okresy tak, aby bylo možné cestovat na vlastní chaty. Podle Pirátů a Starostů by se také otevírání škol mělo řešit regionálně, ne plošně.

Představitelé Pirátů a Starostů již dříve požádali rovněž o výjimku pro Prahu ze zákazu pohybu mezi okresy. Ministr vnitra a šéf ústředního krizového štábu Hamáček ale po konzultaci s ministerstvem zdravotnictví žádosti nevyhověl. Sdělil to dnes na dotaz ČTK. "Podle odborníků by to znamenalo příliš vysoké riziko v době, kdy se trend epidemie obrací a je naděje na rychlé zlepšení," uvedl. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) ČTK řekla, že Hamáčkovo rozhodnutí respektuje, byť jí to nepřipadá logické.

Hamáček a Blatný po pondělním jednání vlády oznámili, že policisté budou kromě pohybu mezi okresy kontrolovat spolu s hygieniky i dodržování karantény a izolace kvůli nákaze koronavirem. Policie ale dnes na twitteru sdělila, že zatím čeká na jasně formulovaný požadavek ministerstva zdravotnictví. Chce například vyjasnit zajištění ochrany policistů při kontaktu s nakaženými a čeká na vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů ohledně předávání informací o lidech v karanténě. Do karantény se za první tři březnové týdny dostalo podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí přes 71.900 lidí a v izolaci jich skončilo téměř 66.400. Dosavadní březnová čísla jsou podobná těm za celý leden či únor.

Sněmovna zřejmě projedná i hodnocení nákupů ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu, který kritizoval chaos v nákupech. O zařazení bodu žádaly některé opoziční strany a podpoří jej i poslanci ANO a ČSSD. Šéf početně nejsilnějšího klubu ANO Jaroslav Faltýnek médiím řekl, že zatím není shoda na termínu. Věří ale, že debatu dolní komora minimálně otevře tento týden.

V posledních dnech vytrvale zpomalují denní nárůsty počtu případů covidu-19. Naopak od začátku března zrychlilo očkování. Alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 zatím dostal v Česku více než milion lidí a obě potřebné dávky už má přes 371.000 lidí. Vysoké jsou ale nadále počty hospitalizovaných a zemřelých. Za celou dobu epidemie už v Česku zemřelo přes 25.000 lidí s covidem-19. Česko má tak nejvíce zemřelých na 100.000 obyvatel z celé Evropské unie, a to 230. Ve světě je Česká republika druhá za San Marinem, kde připadá na 100.000 obyvatel 233 úmrtí.

Česká vláda objednala 81,1 procenta dávek vakcín proti covidu-19 z toho, na co měla od Evropské komise nárok. Česko tak má vakcíny na to, aby do konce června očkovalo 44 procent dospělých, méně to bude jen u Bulharska, Chorvatska, Slovenska a Lotyšska. Napsal to dnes server IHNED.cz s odvoláním na dokument o objednávkách. Ministr Blatný dnes sdělil, že Česko již dříve schválilo navýšení objednávek vakcín o osm milionů dávek oproti podzimu na celkem 26 milionů.

