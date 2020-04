Sněmovna probere zákony v legislativní nouzi a ze Senátu

Praha - Sněmovna tento týden projedná pouze návrhy předložené v režimu legislativní nouze a předpisy vrácené Senátem. Podle předsedů poslaneckých klubů ČSSD Jana Chvojky a ANO Jaroslava Faltýnka to vyplynulo z dnešního zasedání grémia komory. Vládní strany by měly podpořit na návrh opozice zařazení dvou bodů, ve kterých budou poslanci diskutovat o vládním plánu rozvolňování opatření proti šíření nového typu koronaviru a o nákupech ochranných prostředků.

Chvojka řekl, že na jednání grémia původně panovala shoda. "Vypadalo to, že dojde k dohodě, jak bude vypadat tento týden, ke konci se to začalo měnit," uvedl. Proti jeho původním předpokladům se tak asi nebudou probírat běžné zákony, ale jen předpisy předložené v legislativní nouzi a vrácené horní komorou. "To neznamená, že budeme za hodinu hotovi, asi nás čeká velká obšírná debata," odhadl.

Po projednání předpisů v tomto týdnu by se měla Sněmovna u běžných materiálů znovu scházet v poloviční sestavě, jak bylo dosud při koronavirové krizi obvyklé, dodal Faltýnek. Tentokrát se poslanci ale schází v plném počtu, protože pro přehlasování stanovisek horní komory je nutná nadpoloviční většina hlasů ze všech 200 poslanců.

Opoziční strany si přejí od vlády vyslechnout vysvětlení jejího plánu uvolňování opatření proti koronaviru, navrhovat budou i debatu o nákupu ochranných pomůcek. "Máme za to, že opozice by měla dostat odpovědi, jsme připraveni takovýto návrh podpořit," uvedl Chvojka. Na debatu by se podle něj mohlo dostat ve středu po projednání ostatních bodů.

Faltýnek dodal, že vládní strany budou návrh opozice na mimořádné body akceptovat. "Akceptovali jsme to, protože to má logiku. Věřím, že takto tento týden proběhne, ostatní věci, které se netýkají koronavirové krize, jsou méně důležité a odsuneme je na další variabilní týden Poslanecké sněmovny," řekl.